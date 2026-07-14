BBVA vs. Santander: la batalla de los bancos españoles en México por ingresos, empleos y sucursales

BBVA México y Banco Santander México son las dos empresas de origen español con mayor peso en el país, tanto por los ingresos que generan cada año como por la cantidad de personas que emplean. A través de estas dos instituciones, España mantiene una de las mayores inversiones extranjeras en el sistema financiero mexicano.
Aunque llevan décadas operando en México, su origen español sigue presente en sus nombres. Santander hace referencia a la ciudad de Santander, capital de la comunidad autónoma de Cantabria, mientras que BBVA conserva las siglas de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, en alusión a Bilbao y Vizcaya, en el País Vasco.
Estas son las cifras con las que ambas instituciones que cerraron en 2025:
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Los ingresos de BBVA y Santander en 2025
BBVA México reportó ingresos por 538,114 millones de pesos en 2025, un crecimiento de 2.9% respecto al año anterior. Ese desempeño le permitió mantenerse en el séptimo lugar del ranking de Las 500 empresas más importantes de México, posición que ya ocupaba un año antes.
Por su parte, Banco Santander México registró ingresos por 238,847 millones de pesos, una caída de 3.6% frente a 2024. Como resultado, descendió del lugar 19 al 22 dentro del mismo ranking.
La diferencia entre ambas instituciones refleja la brecha que existe en su escala de operación en México. Aunque las dos figuran entre las empresas más grandes del país y son referentes del sistema financiero, BBVA cerró 2025 con ingresos que superaron por más del doble a los de Santander, lo que le permitió conservar su lugar dentro del top 10, mientras que Santander perdió posiciones en la clasificación.
¿Quién tiene más empleados?
Los datos del ranking de Las 500 empresas más importantes de México muestran que BBVA México también supera a su competidor en generación de empleo. Al cierre de 2025, la institución contaba con 46,291 colaboradores, lo que la coloca entre los mayores empleadores del país.
En tanto, Banco Santander México reportó una plantilla de 23,518 empleados distribuidos en sus distintas operaciones en el país. Aunque se trata de una fuerza laboral de gran tamaño, representa poco más de la mitad de la que tiene BBVA en México.
La diferencia en el número de empleados es consistente con la brecha en ingresos entre ambas instituciones y refleja la mayor escala operativa que BBVA mantiene en el mercado mexicano.
Santander o BBVA, ¿qué banco tiene más sucursales en México?
BBVA México mantiene la red de sucursales más grande del país. De acuerdo con cifras de la CNBV , al cierre de noviembre de 2025 operaba 1,633 sucursales, equivalentes al 14.3% del total del sistema bancario.
Banco Santander México registró 995 sucursales, con una participación de 8.7%. En términos absolutos, la diferencia entre ambas instituciones es de 638 sucursales, lo que mantiene a BBVA como el banco con la mayor presencia física en México.
Sin embargo, la tendencia muestra un cambio en la estrategia de la banca. Entre 2023 y 2025, BBVA redujo su red de 1,706 a 1,633 sucursales, mientras que Santander pasó de 1,033 a 995. La disminución coincide con un proceso de digitalización de los servicios financieros, en el que los bancos han reforzado el uso de aplicaciones móviles y canales electrónicos, al tiempo que ajustan su infraestructura física.
El banco con más cajeros
BBVA México mantiene la red de cajeros automáticos más grande del país. Al cierre de noviembre de 2025, operaba 14,343 cajeros, con una participación de 21.8% del mercado, de acuerdo con cifras de la CNBV.
Banco Santander México ocupó el tercer lugar, con 11,054 cajeros automáticos y una participación de 16.8%. La diferencia entre ambas instituciones es de 3,289 cajeros, lo que mantiene a BBVA como el banco con la mayor infraestructura de este tipo en México.
No obstante, la tendencia muestra que la distancia entre ambos se ha reducido. Desde 2023, BBVA disminuyó su red de 14,500 a 14,343 cajeros, mientras que Santander la amplió de 10,194 a 11,054. Aunque BBVA conserva el liderazgo, Santander ha fortalecido gradualmente su presencia física en este segmento.
BBVA y Santander: dos gigantes de la banca en México
La comparación muestra que BBVA México lidera en indicadores relacionados con tamaño y alcance, como ingresos, número de empleados, sucursales y cajeros automáticos. Santander México, por su parte, también figura entre las instituciones financieras más importantes del país y mantiene una presencia nacional consolidada, aunque con una operación de menor escala.
Sin embargo, el tamaño no es el único factor para elegir un banco. Aspectos como las comisiones, el rendimiento de las cuentas, las tasas de interés, la oferta de créditos, la calidad de la banca digital, la atención al cliente o la cercanía de una sucursal pueden ser determinantes según las necesidades de cada persona o empresa.
En otras palabras, las cifras permiten dimensionar el peso que ambas instituciones tienen en el sistema financiero mexicano, pero la elección entre BBVA y Santander dependerá del tipo de servicios que cada usuario valore y de cuál se adapte mejor a sus necesidades financieras.