BBVA vs. Santander: la batalla de los bancos españoles en México por ingresos, empleos y sucursales

Los ingresos de BBVA y Santander en 2025

BBVA México reportó ingresos por 538,114 millones de pesos en 2025, un crecimiento de 2.9% respecto al año anterior. Ese desempeño le permitió mantenerse en el séptimo lugar del ranking de Las 500 empresas más importantes de México, posición que ya ocupaba un año antes.

Por su parte, Banco Santander México registró ingresos por 238,847 millones de pesos, una caída de 3.6% frente a 2024. Como resultado, descendió del lugar 19 al 22 dentro del mismo ranking.

La diferencia entre ambas instituciones refleja la brecha que existe en su escala de operación en México. Aunque las dos figuran entre las empresas más grandes del país y son referentes del sistema financiero, BBVA cerró 2025 con ingresos que superaron por más del doble a los de Santander, lo que le permitió conservar su lugar dentro del top 10, mientras que Santander perdió posiciones en la clasificación.

BBVA generó más del doble de ingresos que Santander durante 2025. (Martin Leber/Getty Images)

¿Quién tiene más empleados?

Los datos del ranking de Las 500 empresas más importantes de México muestran que BBVA México también supera a su competidor en generación de empleo. Al cierre de 2025, la institución contaba con 46,291 colaboradores, lo que la coloca entre los mayores empleadores del país.

En tanto, Banco Santander México reportó una plantilla de 23,518 empleados distribuidos en sus distintas operaciones en el país. Aunque se trata de una fuerza laboral de gran tamaño, representa poco más de la mitad de la que tiene BBVA en México.

La diferencia en el número de empleados es consistente con la brecha en ingresos entre ambas instituciones y refleja la mayor escala operativa que BBVA mantiene en el mercado mexicano.