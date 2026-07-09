Aunque la banca digital gana cada vez más usuarios, el tener una sucursal y un cajero automático físico sigue siendo un factor clave para millones de clientes que realizan retiros, depósitos o trámites en ventanilla.
Datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV ) muestran que la banca múltiple en el país ha reducido su red de sucursales y cajeros entre abril de 2025 y abril de 2026.
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Sin embargo, la estrategia no fue igual para todos los bancos, mientras algunas instituciones disminuyeron su presencia física, otras ampliaron su cobertura para fortalecer su atención presencial.
¿Cuántos cajeros y sucursales de bancos hay en México?
La red bancaria en México está transformándose conforme más usuarios realizan operaciones desde aplicaciones móviles y banca en línea. Sin embargo, las sucursales y los cajeros automáticos siguen siendo indispensables para millones de personas, especialmente para quienes utilizan efectivo o viven en zonas donde los servicios digitales aún no sustituyen por completo la atención presencial.
La CNBV muestra que la infraestructura de la banca múltiple registró una reducción durante el último año. En abril de 2025 operaban 65,495 cajeros automáticos y 11,815 sucursales en el país, para diciembre de ese año, la red disminuyó a 65,416 cajeros y 11,468 sucursales, mientras que en abril de 2026 se contabilizaron 63,856 cajeros y 11,333 sucursales.
La baja representa 1,639 cajeros menos, equivalente a una caída de 2.5%, además de 482 sucursales menos, una reducción cercana al 4.1% en apenas un año.
¿Qué banco tiene más cajeros automáticos?
Entre las instituciones, BBVA continúa siendo el banco con la mayor red de cajeros automáticos del país. En abril de 2026 operaba 13,421 equipos, pese a haber reducido su infraestructura respecto a los 14,553 cajeros que tenía un año antes.
El segundo lugar corresponde a Banorte, con 12,296 cajeros, seguido de Santander, con 11,020; Banamex, con 9,057; HSBC, con 5,054, y Banco Azteca, con 2,680.
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Aunque BBVA conserva el liderazgo, el banco que más creció fue Banorte, al sumar 781 cajeros automáticos entre abril de 2025 y abril de 2026, un incremento de casi 7%, mientras que HSBC registró la reducción más importante entre las principales instituciones.
Banco Azteca lidera en sucursales
En cuanto a las sucursales, Banco Azteca mantiene la red más amplia del país con 1,974 oficinas al cierre de abril de 2026, aunque también redujo su presencia frente a las 2,030 sucursales que tenía un año antes.
El segundo lugar corresponde a BBVA, con 1,603 sucursales, seguido por Banamex, con 1,262, y Banorte, con 1,228. Más atrás aparece Santander, con 962 oficinas, mientras que HSBC cerró el periodo con 652 sucursales.
A diferencia de otros competidores, Banorte fue el único de los principales bancos que aumentó tanto su red de cajeros como de sucursales. La institución pasó de 1,203 oficinas en abril de 2025 a 1,228 en abril de 2026, un crecimiento de 25 sucursales que contrasta con la tendencia a la baja en el sector.
Por otro lado, HSBC registró el mayor ajuste, durante ese periodo cerró 154 sucursales, al pasar de 806 a 652 oficinas, además de reducir 679 cajeros automáticos.
Las cifras de la CNBV muestran que, aunque la digitalización continúa modificando la forma en que los mexicanos utilizan los servicios financieros, la cobertura física sigue siendo un elemento competitivo para las instituciones.