Sin embargo, la estrategia no fue igual para todos los bancos, mientras algunas instituciones disminuyeron su presencia física, otras ampliaron su cobertura para fortalecer su atención presencial.

¿Cuántos cajeros y sucursales de bancos hay en México?

La red bancaria en México está transformándose conforme más usuarios realizan operaciones desde aplicaciones móviles y banca en línea. Sin embargo, las sucursales y los cajeros automáticos siguen siendo indispensables para millones de personas, especialmente para quienes utilizan efectivo o viven en zonas donde los servicios digitales aún no sustituyen por completo la atención presencial.

La CNBV muestra que la infraestructura de la banca múltiple registró una reducción durante el último año. En abril de 2025 operaban 65,495 cajeros automáticos y 11,815 sucursales en el país, para diciembre de ese año, la red disminuyó a 65,416 cajeros y 11,468 sucursales, mientras que en abril de 2026 se contabilizaron 63,856 cajeros y 11,333 sucursales.

La baja representa 1,639 cajeros menos, equivalente a una caída de 2.5%, además de 482 sucursales menos, una reducción cercana al 4.1% en apenas un año.

¿Qué banco tiene más cajeros automáticos?

Entre las instituciones, BBVA continúa siendo el banco con la mayor red de cajeros automáticos del país. En abril de 2026 operaba 13,421 equipos, pese a haber reducido su infraestructura respecto a los 14,553 cajeros que tenía un año antes.

Nunca utilices tu celular mientras realizas operaciones en cajeros o sucursales bancarias. (Traimak_Ivan/Getty Images)

El segundo lugar corresponde a Banorte, con 12,296 cajeros, seguido de Santander, con 11,020; Banamex, con 9,057; HSBC, con 5,054, y Banco Azteca, con 2,680.