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Economía

BBVA México nombra a José Luis Elechiguerra como Country Manager

El banco someterá a votación el cambio para que Eduardo Osuna ser el nuevo presidente del Consejo, en sustitución de Jaime Serra Puche.
mié 29 julio 2026 11:38 AM
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BBVA México reajusta su consejo de administración: nombra a José Luis Elechiguerra como Country Manager
El banco someterá a votación el nombramiento de José Luis Elechiguerra como nuevo director general del banco. (Cortesía)

BBVA México hizo ajustes en su Consejo de Administración. El banco informó que José Luis Elechiguerra fue nombrado como Country Manager del banco, en sustitución de Eduardo Osuna, quien será el nuevo Presiente del Consejo de Administración.

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Elechiguerra es ingeniero en Química por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuenta con un máster en Ciencia e Ingeniería y con un doctorado en Ingeniería Química por la Universidad de Texas en Austin.

Se someterá a votación del Consejo de BBVA México su nombramiento como director general y vicepresidente del Consejo.

Por su parte, Eduardo Osuna, sustituirá a Jaime Serra Puche como presidente del Consejo de Administración.

Osuna ingresó a BBVA en 1994 y en el 2015 fue nombrado vicepresidente y director general de la institución.

"El ingeniero Osuna, seguirá contribuyendo, desde una función no ejecutiva, a la definición de la estrategia del banco en México, el gobierno corporativo de todas las filiales, las relaciones institucionales, los consejos regionales y apoyará en la atención de los clientes mayoristas", informó el banco.

Jaime Serra Puche sale del banco tras cumplir 75 años. "El doctor Serra asumió la Presidencia en octubre del 2018 en sucesión de Luis Robles Miaja. Durante su gestión, encabezó las labores de gobernanza corporativa de la institución, alineándose a las mejores prácticas internacionales de gobierno corporativo".

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