BBVA México reajusta su consejo de administración: nombra a José Luis Elechiguerra como Country Manager

Elechiguerra es ingeniero en Química por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuenta con un máster en Ciencia e Ingeniería y con un doctorado en Ingeniería Química por la Universidad de Texas en Austin.

Se someterá a votación del Consejo de BBVA México su nombramiento como director general y vicepresidente del Consejo.

Por su parte, Eduardo Osuna, sustituirá a Jaime Serra Puche como presidente del Consejo de Administración.

Osuna ingresó a BBVA en 1994 y en el 2015 fue nombrado vicepresidente y director general de la institución.

"El ingeniero Osuna, seguirá contribuyendo, desde una función no ejecutiva, a la definición de la estrategia del banco en México, el gobierno corporativo de todas las filiales, las relaciones institucionales, los consejos regionales y apoyará en la atención de los clientes mayoristas", informó el banco.

Jaime Serra Puche sale del banco tras cumplir 75 años. "El doctor Serra asumió la Presidencia en octubre del 2018 en sucesión de Luis Robles Miaja. Durante su gestión, encabezó las labores de gobernanza corporativa de la institución, alineándose a las mejores prácticas internacionales de gobierno corporativo".