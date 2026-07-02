Revisión anual del T-MEC mantendrá a México con un crecimiento menor a 2%

La decisión de Estados Unidos de no extender automáticamente el T-MEC por otros 16 años no elimina ese potencial, pero sí lo vuelve más difícil de alcanzar. El tratado seguirá vigente, aunque entrará en un esquema de revisiones anuales hasta 2036 que prolongará la incertidumbre para empresas e inversionistas. El efecto no apunta a una crisis económica inmediata; el costo consiste en mantener a México por debajo del crecimiento que podría registrar bajo un entorno de mayor certidumbre.

Ese diagnóstico aparece de forma consistente entre bancos, calificadoras, organismos empresariales y analistas del sector privado: el mayor riesgo no consiste en perder el tratado, sino en que la incertidumbre limite la inversión justamente cuando Norteamérica intenta reorganizar sus cadenas de producción.

El costo oculto

Para Nur Cristiani, Chief Investment Officer para Latinoamérica de J.P. Morgan Private Bank, las revisiones anuales no representan un shock para la economía mexicana.

"No es que sea un shock para la economía. Es más bien un lastre", afirmó.

La especialista explicó que el nuevo mecanismo obligará a las empresas a incorporar una mayor prima de riesgo en sus decisiones de inversión. Esa incertidumbre no detendrá la actividad económica, pero sí dificultará que México recupere un crecimiento robusto.

Más que ver un impacto mayor en la economía, no veo la oportunidad de que México pueda regresar a un crecimiento potencial por arriba del 2%, como realmente la economía podría hacerlo en una coyuntura como la que estamos hoy en día Nur Cristiani, Chief Investment Officer para Latinoamérica de J.P. Morgan Private Bank

Bajo ese escenario, el país puede mantenerse durante varios años con tasas cercanas a 1% o 1.5%, similares a las registradas recientemente.

El costo aparece, sobre todo, en la inversión.

Cristiani explicó que las empresas evaluarán nuevos proyectos bajo un entorno donde las reglas comerciales permanecerán sujetas a negociación año tras año. Ese mayor riesgo puede retrasar inversiones o hacer menos atractivos algunos proyectos manufactureros.

"La realidad es que esta incertidumbre es algo a lo cual las compañías se van a tener que adaptar... La prima de riesgo es lo que ha cambiado", explicó.

Aun así, descartó un deterioro severo para la economía mexicana. Recordó que el país convivió durante los últimos dos años con incertidumbre alrededor del T-MEC y evitó una recesión gracias al fortalecimiento del consumo interno.

"Hoy la economía mexicana tiene un pie mucho más sólido en el consumo interno", dijo.