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Economía

Hacienda sube el subsidio al diésel hasta 76%, mientras reduce los de Magna y Premium

El combustible utilizado para el transporte de mercancías, tiene mayores descuentos a su cuota del impuesto IEPS tras quinta semana consecutiva.
vie 31 julio 2026 06:11 PM
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pemex gasolinera
Para la semana del 1 al 7 de agosto, la cuota para el litro de diésel será de 1.77 pesos, el subsidio equivalente en pesos es de 5.59 pesos, detalló la SHCP. (Foto: iStock.)

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incrementó el descuento o subsidio por cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por quinta semana consecutiva llevándolo hasta 76%, mientras disminuyó levemente los estímulos fiscales para el litro de la gasolina Magna y Premium.

Para la semana del 1 al 7 de agosto, la cuota para el litro de diésel será de 1.77 pesos, el subsidio equivalente en pesos es de 5.59 pesos, detalló la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Esta es la quinta semana consecutiva en que Hacienda sube el estímulo fiscal, de la semana del 4 al 10 de junio el apoyo para el diésel pasó de 17.76%, hasta 76% para la semana que inicia el sábado primero de agosto.

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En tanto, las gasolinas Magna y Premium tendrán un menor estímulo, en comparación con la semana que finaliza este viernes 31 de julio.

Para el litro de la gasolina regular, la cuota será de 4.25 pesos, por un estímulo de 36.5%, desde el de 38.18% que aplicó esta semana que termina.

Para el litro de gasolina Premium, la cuota será de 4.16 pesos, por un descuento de 26.49%, desde el estímulo de 30% que aplicó hasta hoy viernes 31 de julio.


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Secretaría de Hacienda y Crédito Público Servicio de Administración Tributaria (SAT)

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