La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incrementó el descuento o subsidio por cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por quinta semana consecutiva llevándolo hasta 76%, mientras disminuyó levemente los estímulos fiscales para el litro de la gasolina Magna y Premium.

Para la semana del 1 al 7 de agosto, la cuota para el litro de diésel será de 1.77 pesos, el subsidio equivalente en pesos es de 5.59 pesos, detalló la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Esta es la quinta semana consecutiva en que Hacienda sube el estímulo fiscal, de la semana del 4 al 10 de junio el apoyo para el diésel pasó de 17.76%, hasta 76% para la semana que inicia el sábado primero de agosto.