EU impone multa histórica de 125 mdd a UBS por fallas contra lavado de dinero

La sanción representa la mayor penalización civil impuesta por FinCEN a un bróker por violaciones a la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act) y envía una señal de endurecimiento regulatorio hacia las instituciones financieras que incumplen de manera reiterada sus obligaciones de vigilancia y reporte de operaciones sospechosas.

Un reincidente bajo la lupa

La autoridad estadounidense explicó que esta es la segunda acción de cumplimiento contra UBS Financial Services.

En 2018, FinCEN ya había sancionado a la institución con 14.5 millones de dólares por fallas similares relacionadas con sus sistemas de monitoreo de operaciones y controles antilavado. Sin embargo, tras comprometerse a corregir esas deficiencias, el banco volvió a incurrir en incumplimientos entre enero de 2019 y junio de 2023, periodo cubierto por la nueva investigación.

De acuerdo con FinCEN, UBS admitió que incumplió deliberadamente con la obligación de mantener un programa efectivo de prevención de lavado de dinero y también reconoció que no presentó Reportes de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) cuando las circunstancias lo ameritaban.

Más de 10,000 mdd sin monitoreo adecuado

La investigación identificó diversas deficiencias en los controles internos del banco.

Entre ellas destacó la falta de monitoreo apropiado sobre más de 10 mil millones de dólares en transferencias internacionales de divisas, además de procesos insuficientes para evaluar clientes considerados de alto riesgo.

Los reguladores señalaron que las fallas fueron especialmente relevantes en clientes con vínculos en Rusia y América Latina, incluyendo un caso relacionado con un empresario ruso sobre quien existían reportes públicos que cuestionaban el origen de su patrimonio y lo vinculaban con posibles operaciones de lavado de dinero.

La sanción a otros reguladores

El acuerdo anunciado por FinCEN también resolvió investigaciones paralelas de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la Comisión de Comercio de Futuros sobre Materias Primas (CFTC) y la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA).

Como parte del convenio, UBS deberá contratar a un consultor independiente que revise integralmente su programa de prevención de lavado de dinero, evalúe los reportes históricos y proponga mejoras para fortalecer sus controles frente a riesgos vinculados con narcotráfico, sanciones internacionales y financiamiento ilícito.

La directora de FinCEN, Andrea Gacki, afirmó que la resolución busca enviar un mensaje claro a las instituciones financieras que reinciden en incumplimientos regulatorios.

"La acción histórica de hoy contra UBSFS debe enviar un mensaje claro de que las instituciones financieras reincidentes enfrentarán consecuencias severas", señaló la funcionaria.