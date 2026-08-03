Donald Trump asegura que EU está en negociaciones con Irán

Trump habla de negociaciones que Irán niega

El Ministerio de Exteriores iraní negó que se lleven a cabo negociaciones con Washington, pero Trump insistió en que sí. "Estamos hablando en estos momentos", subrayó.

"Esta es la última oportunidad que tienen para firmar un buen documento”, añadió. "Quiero darles hasta la última oportunidad antes de la decapitación".

De acuerdo con Trump, las conversaciones se centran en la reapertura del estrecho de Ormuz, que para él podría producirse "literalmente mañana", y en la desnuclearización de Irán, algo que señaló que "podría tardar un poco".

Seis meses después del inicio de la guerra, Irán aún es capaz de lanzar misiles y drones contra objetivos estadounidenses y aliados en la región y mantiene sus reservas de uranio enriquecido.

En lo que se volvió un patrón recurrente, la semana pasada el presidente estadounidense amenazó a Irán con bombardeos, antes de dar súbitamente marcha atrás y asegurar el domingo que las negociaciones con Teherán se reanudarían el lunes.

Irán, por su parte, afirmó que actualmente no está hablando con Estados Unidos. "Nuestras negociaciones son con Omán para garantizar el paso por el estrecho de Ormuz", el crucial corredor petrolero, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baqai.

Situación tensa en el estrecho de Ormuz

Ormuz se ha convertido en un gran escollo en los esfuerzos por poner fin a la guerra.

Desde que se rompió el alto el fuego, Irán ha retomado el bloqueo de esta vía marítima que impuso por primera vez al comienzo del conflicto, con lo que obstaculizó el paso de embarcaciones que intentaban cruzarla y disparó contra barcos comerciales.

Tras afirmar en redes sociales que los líderes iraníes son "increíblemente falaces" por decir "abiertamente y con orgullo" que no están negociando, Trump dijo: "Lo quiera admitir Irán o no, estamos, de hecho, hablando de una solución a un problema que causaron hace décadas".