Con ese resultado, México consolidó su posición como el principal proveedor de mercancías de Estados Unidos. Las compras estadounidenses a productos mexicanos representaron 17.1% del total de sus importaciones, una ventaja cada vez mayor frente a Canadá, que concentró 11.5%, y muy por encima de Taiwán y China, con participaciones de 7.8% y 7.4%, respectivamente, de acuerdo con datos de comercio de la Oficina del Censo.

El dinamismo de las exportaciones mexicanas estuvo impulsado por los productos de tecnología avanzada, categoría en la que predominan el equipo de cómputo y otros componentes electrónicos. Las compras estadounidenses en este rubro ascendieron a 98,335 millones de dólares, un incremento anual de 47%.

La industria automotriz también mantuvo un papel protagónico. Las adquisiciones de automóviles, autopartes y vehículos pesados fabricados en México sumaron 82,444 millones de dólares, lo que convirtió al sector en uno de los de mayor valor dentro de las exportaciones mexicanas hacia el mercado estadounidense.

Envíos a México desde EU aumentan 16.6%

En sentido contrario, Estados Unidos exportó a México bienes por 195,577 millones de dólares entre enero y junio, un aumento de 16.6% respecto al mismo periodo de 2025. Con ello, México absorbió 15.8% de las exportaciones estadounidenses de bienes, por encima de Canadá, cuya participación fue de 14.2%.

El saldo para Estados Unidos fue un déficit comercial con México de 102,581 millones de dólares. Aunque esa cifra ubicó a México como el tercer mayor déficit bilateral para la economía estadounidense, detrás de Vietnam (114,028 millones de dólares) y Taiwán (107,182 millones), el desbalance con México creció 6.7% frente al año anterior. En otras palabras, el cambio de posición en el ranking no implica una reducción del déficit, sino que otros socios comerciales registraron un incremento aún mayor.

En conjunto, el intercambio comercial bilateral alcanzó 493,734 millones de dólares durante el primer semestre, lo que reafirmó a México como el principal socio comercial de Estados Unidos.

Tan solo en junio, Estados Unidos importó desde México bienes por 55,255 millones de dólares, el mayor monto registrado para ese mes desde que existen estadísticas comparables, un nuevo máximo histórico que cerró con fuerza la primera mitad del año y confirmó el dinamismo de las exportaciones mexicanas hacia su principal mercado.