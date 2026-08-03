México busca evitar nuevos aranceles de EU por acusación de sobrecapacidad industrial

"No existe una base legal ni factual para incluir a México", afirmó ante el comité estadounidense.

La defensa mexicana se centra en un argumento: la manufactura nacional utiliza alrededor del 80% de su capacidad instalada y las decisiones sobre nuevas plantas, producción, tecnología o expansión corresponden exclusivamente a las empresas, no al gobierno.

La conclusión de esta investigación puede ir mucho más allá de un debate técnico. Si Washington determina que México incurre en prácticas que generan sobrecapacidad estructural, la Sección 301 le permite imponer nuevas medidas comerciales, incluidos aranceles.

México rechaza la acusación de sobrecapacidad

La investigación estadounidense busca determinar si algunos gobiernos impulsan artificialmente la producción industrial mediante subsidios, financiamiento preferencial, barreras comerciales, empresas estatales o intervenciones que llevan a producir más de lo que el mercado puede absorber.

Para Acevedo, ese modelo no describe a México.

"La integración ha sido impulsada por decisiones del sector privado en respuesta a las condiciones del mercado", explicó.

Añadió que el Gobierno de México no participa en decisiones corporativas relacionadas con inversión, capacidad de producción, tecnología o estrategia comercial.

También recordó que México opera bajo principios de mercado, que la Constitución prohíbe las prácticas monopólicas y que el peso mexicano se determina mediante un régimen de libre flotación, sin manipulación gubernamental del tipo de cambio.

Desde esa perspectiva, sostuvo, no existe evidencia que permita atribuir al gobierno mexicano una política deliberada para generar capacidad industrial excedente.