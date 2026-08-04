HR Ratings duda de la meta fiscal de Hacienda; necesita un superávit de 57,400 mdp este semestre

La advertencia cobra relevancia porque durante el segundo semestre de 2025 ocurrió exactamente lo contrario: las finanzas públicas registraron un déficit primario de 292,200 millones de pesos. Además, los últimos meses del año suelen concentrar un mayor gasto corriente, particularmente en servicios personales y gastos generales, lo que hace más complicado revertir esa tendencia.

Ajuste fiscal aún no alcanza

La calificadora reconoció que el desempeño de las finanzas públicas fue mejor al previsto por la Secretaría de Hacienda durante el primer semestre.

El déficit presupuestario se ubicó en 577,400 millones de pesos, por debajo de los 937,000 millones programados por la dependencia, gracias principalmente a un menor costo financiero de la deuda y a un balance primario superavitario en la primera mitad del año.

Sin embargo, esa mejora frente al calendario oficial no significa que las finanzas públicas hayan mejorado respecto al año pasado.

Por el contrario, el déficit observado entre enero y junio fue 24% mayor que el registrado en el mismo periodo de 2025, cuando ascendió a 465,500 millones de pesos. Para HR Ratings, este deterioro refleja que la consolidación del gasto todavía no ha sido suficiente para compensar la pérdida de dinamismo de los ingresos públicos.