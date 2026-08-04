HR Ratings puso en duda que la Secretaría de Hacienda logre cumplir su principal objetivo fiscal de 2026: cerrar el año con un superávit primario de 171,300 millones de pesos. La calificadora estima que, para alcanzar esa meta, el gobierno tendría que generar un superávit de 57,400 millones de pesos entre julio y diciembre, un escenario que considera optimista por el menor crecimiento económico, la desaceleración de la recaudación y las presiones que aún enfrenta el gasto público.
HR Ratings duda de la meta fiscal de Hacienda; necesita un superávit de 57,400 mdp este semestre
La advertencia cobra relevancia porque durante el segundo semestre de 2025 ocurrió exactamente lo contrario: las finanzas públicas registraron un déficit primario de 292,200 millones de pesos. Además, los últimos meses del año suelen concentrar un mayor gasto corriente, particularmente en servicios personales y gastos generales, lo que hace más complicado revertir esa tendencia.
Ajuste fiscal aún no alcanza
La calificadora reconoció que el desempeño de las finanzas públicas fue mejor al previsto por la Secretaría de Hacienda durante el primer semestre.
El déficit presupuestario se ubicó en 577,400 millones de pesos, por debajo de los 937,000 millones programados por la dependencia, gracias principalmente a un menor costo financiero de la deuda y a un balance primario superavitario en la primera mitad del año.
Sin embargo, esa mejora frente al calendario oficial no significa que las finanzas públicas hayan mejorado respecto al año pasado.
Por el contrario, el déficit observado entre enero y junio fue 24% mayor que el registrado en el mismo periodo de 2025, cuando ascendió a 465,500 millones de pesos. Para HR Ratings, este deterioro refleja que la consolidación del gasto todavía no ha sido suficiente para compensar la pérdida de dinamismo de los ingresos públicos.
Ingresos pierden fuerza
La calificadora explicó que los ingresos presupuestarios apenas crecieron 0.1% real anual durante el primer semestre.
El principal factor de debilidad fue el ISR, cuya recaudación cayó 6.2%, como consecuencia del menor dinamismo económico y de un mercado laboral menos sólido. Aunque el IVA aumentó 10.6% y los ingresos petroleros mejoraron respecto al año anterior, esos avances no compensaron la desaceleración del resto de los ingresos tributarios.
Al mismo tiempo, el gasto presupuestario aumentó 2.1% real anual, impulsado por el gasto corriente del Gobierno Federal, mientras la inversión física volvió a retroceder.
La presión continuará
HR Ratings mantuvo su expectativa de que la economía mexicana crecerá 1.1% en 2026, al considerar que el repunte del segundo trimestre fue temporal. En ese entorno, anticipó que la desaceleración de la recaudación seguirá presionando las finanzas públicas durante la segunda mitad del año, por lo que los Criterios Generales de Política Económica 2027, que Hacienda presentará en septiembre, serán determinantes para conocer si el gobierno ajusta sus estimaciones de crecimiento, ingresos y balances fiscales.