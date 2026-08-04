Solo 4 de cada 10 mexicanos pueden aspirar a comprar una casa

El ingreso que marca la diferencia

El cálculo parte del precio promedio de una vivienda en México, que alcanzó 1 millón 736,349 pesos durante 2024. Para adquirir un inmueble de ese valor sin destinar más del 30% del ingreso mensual al pago de la hipoteca, una familia necesitaría ganar al menos 24,116 pesos al mes.

Con ese ingreso, el pago mensual rondaría los 7,235 pesos durante 20 años, aunque la estimación no contempla intereses, seguros, comisiones ni otros costos asociados a un crédito hipotecario.

Quienes perciben menos de esa cantidad difícilmente pueden acceder a una vivienda mediante los esquemas tradicionales de financiamiento.

No es solo cuestión del salario

Aunque el ingreso es el primer filtro, la Conavi advierte que existen otros factores que mantienen a millones de familias fuera del mercado inmobiliario.

Sin vivienda de interés social

Uno de ellos es la desaparición casi total de la vivienda económica y de interés social durante la última década, este tipo de hogares estaban enfocados específicamente para asegurar el derecho humano a un hogar digno, adecuado y seguro.

Conavi reconoce que solo 4 de cada 10 hogares pueden comprar una vivienda.

En cambio, el mercado ha concentrado su oferta en viviendas de precio medio y residencial, cuyo costo resulta inaccesible para buena parte de la población.

Empleo informal

A ello se suma que muchas familias, especialmente aquellas sin seguridad social o con empleos informales, no cumplen con los requisitos para obtener un crédito hipotecario. En el caso de los jóvenes, la falta de historial laboral también limita sus posibilidades de financiamiento.

Menos suelo para construir

La Conavi señala que cada vez hay menos suelo urbano con servicios, buena ubicación y certeza jurídica disponible para construir vivienda asequible.

La combinación de especulación inmobiliaria, crecimiento desordenado de las ciudades y falta de planeación ha provocado que muchas viviendas de menor precio se desarrollen en zonas alejadas de los centros urbanos, donde el acceso al empleo, el transporte y los servicios públicos es limitado.