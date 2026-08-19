El uso de herramientas digitales como la Inteligencia Artificial, impulsa el cumplimiento y exigencias de los contribuyentes en México con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Un análisis a 49,000 declaraciones anuales, arroja que, tras la conexión a soluciones digitales, el cumplimiento de las obligaciones fiscales incrementa de 25% hasta 97%, además de despertar el interés de los pagadores de impuestos por hacer deducibles sus pagos personales, y dar seguimiento a sus trámites.
Herramientas tecnológicas impulsan hasta 97% el cumplimiento con el SAT
En entrevista con Expansión, Stiven Rodriguez, CEO y co-fundador de Heru, una aplicación de automatización de impuestos, destacó que la adopción de tecnología depende de la exposición y cercanía de las personas con aplicaciones tecnológicas y dispositivos, como conductores de taxi y repartidores, o anfitriones de alojamiento, con quienes es más sencilla la adopción de herramientas. Mientras, hay personas que tienen muy poca interacción con su dispositivo y aplicaciones, y son a quienes les cuesta más trabajo la adopción.
Heru es una aplicación que automatiza , con ayuda de IA, el cumplimiento en materia de impuestos para personas que trabajan de manera independiente; personas físicas con actividades empresariales y profesionales, y pertenecientes al Régimen de Plataformas Digitales, y al Régimen Simplificado de Confianza (Resico).
Su tecnología calcula tasas de impuestos dependiendo el régimen registrado, genera facturas, presenta declaraciones, gestiona documentos de cumplimiento fiscal y la firma electrónica, regulariza pagos pendientes, también brinda asesoría, por parte de especialistas. El producto se insertó en el mercado mexicano en 2022, a la fecha han tenido 55,000 clientes a los cuales se han realizado más de 1.1 millones de declaraciones de impuestos.
Además de la cercanía de las personas con la tecnología, también hay que romper con ideas como que, el gobierno quita el dinero de las ganancias, bajo el pretexto del pago de impuestos, además del desconocimiento respecto a los términos de la tecnología digital, obligaciones y los derechos de los contribuyentes.
Cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el SAT, al primer semestre del año, refieren que el número de contribuyentes personas físicas reportadas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) sumaron 32.3 millones, no obstante, de ese total, solo 3.9 millones presentaron declaración con pago de ISR, mientras 1.9 millones presentaron declaración con pago de IVA.
“Muchas veces, las personas no saben que es un archivo XML o qué es una factura, mucha gente cree que un PDF es una factura, y eso no es correcto. Entonces toca trabajar muchísimo en educación, después en la adopción y conocimiento de la aplicación, con mucho acompañamiento personalizado basado en la información fiscal del cliente. De lo que nos hemos dado cuenta es que, la gente sí quiere cumplir, pero no tiene herramientas, ni conocimiento para poder hacerlo”, explicó Rodríguez.
Cuando una persona se conecta al sistema de Heru, en promedio su cumplimiento en la presentación de obligaciones pasa de 24.8% a 97%. “Cuando la gente entiende el servicio y cómo se conecta con su necesidad, empieza a cumplir, y hay mucho empoderamiento también, pues hemos pasado a clientes que no quieren saber nada del tema contable, a personas que son más conscientes de sus ingresos y egresos, de la emisión de sus facturas, del cumplimiento de su declaración anual, de sus pagos deducibles de impuestos”, detalló el ejecutivo.
El CEO de Heru detalló que el potencial de soluciones para impuestos en el mercado mexicano es prominente, pues el trabajo independiente se observa como una tendencia al alza. Además que el 65% de sus clientes están en el rango de entre los 19 y 34 años, son personas más cercanas al uso de tecnología, y viven el trabajo de manera diferente a las generaciones anteriores.
“Yo sí creo firmemente que el futuro del trabajo es independiente, va a haber un punto probablemente en los próximos 15 a 20 años en donde el trabajo va a empezar, incluso mucho más ahora por la IA, va a empezar a migrar, a un modelo de ‘yo trabajo independiente, trabajo bajo mis esquemas de trabajo, en términos de compensación, tiempo y demás´, y en esa función se pagarán también los impuestos”, comentó Rodríguez a Expansión.