En entrevista con Expansión, Stiven Rodriguez, CEO y co-fundador de Heru, una aplicación de automatización de impuestos, destacó que la adopción de tecnología depende de la exposición y cercanía de las personas con aplicaciones tecnológicas y dispositivos, como conductores de taxi y repartidores, o anfitriones de alojamiento, con quienes es más sencilla la adopción de herramientas. Mientras, hay personas que tienen muy poca interacción con su dispositivo y aplicaciones, y son a quienes les cuesta más trabajo la adopción.

Heru es una aplicación que automatiza , con ayuda de IA, el cumplimiento en materia de impuestos para personas que trabajan de manera independiente; personas físicas con actividades empresariales y profesionales, y pertenecientes al Régimen de Plataformas Digitales, y al Régimen Simplificado de Confianza (Resico).

Su tecnología calcula tasas de impuestos dependiendo el régimen registrado, genera facturas, presenta declaraciones, gestiona documentos de cumplimiento fiscal y la firma electrónica, regulariza pagos pendientes, también brinda asesoría, por parte de especialistas. El producto se insertó en el mercado mexicano en 2022, a la fecha han tenido 55,000 clientes a los cuales se han realizado más de 1.1 millones de declaraciones de impuestos.

Además de la cercanía de las personas con la tecnología, también hay que romper con ideas como que, el gobierno quita el dinero de las ganancias, bajo el pretexto del pago de impuestos, además del desconocimiento respecto a los términos de la tecnología digital, obligaciones y los derechos de los contribuyentes.

Cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el SAT, al primer semestre del año, refieren que el número de contribuyentes personas físicas reportadas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) sumaron 32.3 millones, no obstante, de ese total, solo 3.9 millones presentaron declaración con pago de ISR, mientras 1.9 millones presentaron declaración con pago de IVA.