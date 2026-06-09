La electricidad enfría la inflación a 3.94%, pero la subyacente resiste arriba de 4%

El dato resultó mejor a lo esperado por el mercado. Analistas consultados en la Encuesta de Expectativa de Citi, antes de la publicación oficial, anticipaban una inflación anual de 4.04% y una caída mensual de 0.11%.

Sin embargo, detrás de la moderación de la inflación general persisten señales de cautela. El componente subyacente —que elimina bienes y servicios con precios más volátiles y es considerado el mejor termómetro de las presiones inflacionarias de mediano plazo— se ubicó en 4.19% anual durante mayo y avanzó 0.22% respecto a abril.

Los servicios, uno de los rubros más vigilados por Banxico, registraron una inflación anual de 4.57%, mientras que los alimentos, bebidas y tabaco procesados crecieron 5.13%, ambos niveles todavía por encima del objetivo del banco central.

La principal razón detrás de la desaceleración inflacionaria fue el componente no subyacente, que cayó 1.65% mensual gracias a menores precios de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno.

El Inegi explicó que las tarifas eléctricas disminuyeron por la entrada en vigor de los subsidios de temporada cálida en 11 ciudades del país. Tan solo la electricidad registró una caída mensual de 17.88%, convirtiéndose en el producto con mayor incidencia a la baja sobre la inflación. También ayudaron descensos en productos agropecuarios y alimentos frescos como tomate verde, huevo, limón y chile serrano.

No obstante, algunos bienes y servicios continúan encareciéndose. Entre los productos con mayor presión al alza destacaron la papa, el gas doméstico LP, el pollo, la tortilla de maíz y los servicios de restaurantes, fondas y taquerías.

Analistas esperan repunte en junio

El regreso de la inflación al rango objetivo fortalece el argumento de Banxico para terminar, por ahora, con el ciclo de recortes de tasas de interés iniciado en 2024. Sin embargo, la persistencia de la inflación subyacente por encima de 4% sugiere que el banco central aún deberá actuar con cautela.

De hecho, el consenso del mercado ya anticipaba que la inflación subyacente permanecería elevada durante mayo, con una previsión de 4.21% anual, prácticamente en línea con el dato observado de 4.19%. Para junio, los analistas esperan que la inflación general vuelva a acelerarse ligeramente, con un avance mensual de 0.26%, mientras que la subyacente subiría 0.34%.

De hecho, analistas y economistas han advertido que la Copa Mundial de Futbol de 2026 podría generar presiones temporales sobre algunos servicios vinculados al turismo, hospedaje, restaurantes, transporte y entretenimiento en las ciudades sede.

Aunque el impacto nacional sobre la inflación sería limitado, la fuerte llegada de visitantes y el incremento esperado en el consumo durante el torneo podrían traducirse en aumentos de precios en sectores específicos, particularmente en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las tres ciudades mexicanas que albergarán partidos del Mundial.