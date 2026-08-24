¿Ualá, BBVA o Banorte? Estos bancos tienen más créditos sin pagar

Ualá supera el promedio de la banca

Ualá presenta uno de los niveles de morosidad más elevados entre las instituciones analizadas, con un IMOR de 11.49%, muy por encima del promedio de 1.56% registrado para el conjunto de la banca múltiple. Esto implica que por cada 100 pesos que Ualá da en crédito, 11.49 no se han pagado.

Detrás de este banco aparecen Covalto, con 6.89%; Bansí, con 4.59%, e ICBC, con 4.50%.

En el otro extremo se encuentran instituciones con indicadores inferiores al promedio de la banca múltiple, Shinhan registra el IMOR más bajo, con 1.17%, seguido de Bank of China, con 1.24%.

Banregio aparece con un índice de 1.25%, mientras que Banorte registra 1.34%. En ambos casos, el indicador se encuentra por debajo del promedio de 1.56% del sistema.

Otros bancos, como Citi México registra un IMOR de 1.55%, prácticamente igual al indicador general. Por su parte, Scotiabank presenta una morosidad de 2.30% y Bancoppel, de 2.92%.

Estos son los bancos donde más créditos dejan de pagarse Ualá (Mayor morosidad) 11.49% Covalto 6.89% Bansí 4.59% ICBC 4.50% Invex 3.93% Banco Base 3.41% Promedio de la Banca Múltiple 1.56%

BBVA es el banco que da más créditos

El tamaño de la cartera también muestra una diferencia considerable entre las instituciones, al 21 de julio, la banca múltiple contabilizaba 1,490,457 créditos y 293,064 acreditados, de acuerdo con los datos proporcionados por la CNBV .

BBVA México concentra la mayor parte de este volumen, con 1,097,050 créditos y 154,651 acreditados, por lo que el banco concentra aproximadamente 73% de los créditos registrados en el conjunto de instituciones analizadas y más de la mitad de los acreditados.

Por otro lado, Santander registra 139,379 créditos y 35,417 acreditados, mientras que Banorte cuenta con 65,710 créditos y 41,505 acreditados.