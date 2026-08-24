Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

¿Ualá, BBVA o Banorte? Estos bancos tienen más créditos sin pagar

Mientras BBVA concentra la mayor cantidad de créditos y acreditados, Ualá presenta el mayor nivel de morosidad entre las instituciones analizadas.
lun 24 agosto 2026 07:11 PM
Añadir Expansión en Google
Ualá registra un Índice de Morosidad de 11.49%, el nivel más alto entre las instituciones señaladas en los datos de la CNBV.
Ualá registra un Índice de Morosidad de 11.49%, el nivel más alto entre las instituciones señaladas en los datos de la CNBV. (Ualá)

El no pagar los créditos se mantiene en niveles relativamente bajos en la banca múltiple mexicana, pero mientras algunos bancos registran un Índice de Morosidad (IMOR) cercano a 1%, otros presentan niveles considerablemente más altos.

Con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) al 21 de julio de 2026, el IMOR promedio de la banca múltiple se ubicó en 1.56%, sin embargo, entre las instituciones con mayores niveles aparece Ualá, con una morosidad de 11.49%.

Publicidad

Ualá supera el promedio de la banca

Ualá presenta uno de los niveles de morosidad más elevados entre las instituciones analizadas, con un IMOR de 11.49%, muy por encima del promedio de 1.56% registrado para el conjunto de la banca múltiple. Esto implica que por cada 100 pesos que Ualá da en crédito, 11.49 no se han pagado.

Detrás de este banco aparecen Covalto, con 6.89%; Bansí, con 4.59%, e ICBC, con 4.50%.

En el otro extremo se encuentran instituciones con indicadores inferiores al promedio de la banca múltiple, Shinhan registra el IMOR más bajo, con 1.17%, seguido de Bank of China, con 1.24%.

Banregio aparece con un índice de 1.25%, mientras que Banorte registra 1.34%. En ambos casos, el indicador se encuentra por debajo del promedio de 1.56% del sistema.

Otros bancos, como Citi México registra un IMOR de 1.55%, prácticamente igual al indicador general. Por su parte, Scotiabank presenta una morosidad de 2.30% y Bancoppel, de 2.92%.

Estos son los bancos donde más créditos dejan de pagarse

Ualá (Mayor morosidad) 11.49%

Covalto 6.89%

Bansí 4.59%

ICBC 4.50%

Invex 3.93%

Banco Base 3.41%

Promedio de la Banca Múltiple 1.56%

El IMOR permite comparar qué proporción de la cartera de crédito de cada banco se encuentra en situación de incumplimiento.

Fuente: CNVB, al 21 de julio 2026

BBVA es el banco que da más créditos

El tamaño de la cartera también muestra una diferencia considerable entre las instituciones, al 21 de julio, la banca múltiple contabilizaba 1,490,457 créditos y 293,064 acreditados, de acuerdo con los datos proporcionados por la CNBV .

BBVA México concentra la mayor parte de este volumen, con 1,097,050 créditos y 154,651 acreditados, por lo que el banco concentra aproximadamente 73% de los créditos registrados en el conjunto de instituciones analizadas y más de la mitad de los acreditados.

Por otro lado, Santander registra 139,379 créditos y 35,417 acreditados, mientras que Banorte cuenta con 65,710 créditos y 41,505 acreditados.

El financiamiento a empresas crece 7.7% a un año de firmar acuerdo con el gobierno
Economía

El crédito bancario a empresas crece 7.7% un año después del acuerdo con el gobierno

Publicidad

En número de acreditados, después de BBVA aparecen Banorte, Santander, Banamex y Banregio.

Banamex registra 26,615 acreditados y 34,192 créditos, mientras que Banregio cuenta con 26,377 acreditados y 46,154 créditos.

Citigroup anunció esta semana que cerrará las operaciones de Banamex USA. (Foto: Reuters)
El IMOR permite comparar qué proporción de la cartera de crédito de cada banco se encuentra en situación de incumplimiento.

La morosidad no depende del tamaño del banco

Banorte se encuentra entre las instituciones con mayor número de acreditados, con 41,505, pero su IMOR es de 1.34%, por debajo del promedio de la banca múltiple.

Banregio presenta una situación similar con 26,377 acreditados y 46,154 créditos, pero registra un IMOR de apenas 1.25%.

En contraste, instituciones con una operación más pequeña pueden presentar niveles de morosidad considerablemente mayores. Entre ellos está Bancoppel que registra 394 acreditados y 565 créditos en este segmento, con un IMOR de 2.92%.

Scotiabank cuenta con 1,623 acreditados y 2,217 créditos, mientras que su índice de morosidad se ubica en 2.30%.

¿Qué es el IMOR y por qué importa?

El Índice de Morosidad (IMOR) es un indicador que permite conocer qué proporción de la cartera de crédito de un banco se encuentra en situación de incumplimiento.

Publicidad

Esto implica que se da a conocer los créditos que presentan pagos atrasados frente al total de la cartera. Para calcularlo, se divide el saldo de la cartera vencida entre el saldo de la cartera total, y el resultado se expresa como porcentaje.

Tags

Ualá BBVA Bancomer bancos, tarjetas de crédito, finanzas personales

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad