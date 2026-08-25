Las tiendas departamentales encontraron en el crédito una forma de mantener abiertas las puertas del consumo. Ampliaron sus tarjetas, incorporaron nuevos clientes y facilitaron compras a plazos para sostener las ventas. El problema ahora es que esa fórmula comienza a mostrar una cara menos cómoda conforme los compradores enfrentan más dificultades para pagar a tiempo.
Las departamentales estiraron el crédito y ahora la morosidad empieza a cobrar la factura
El Puerto de Liverpool, dueña de las tiendas Liverpool y Suburbia, reportó que su Índice de Cartera Vencida (ICV) se ubicó en 4.7% al final del segundo trimestre, un incremento de 72 puntos base en comparación con el mismo trimestre del año anterior.
El nivel de clientes morosos creció frente al cierre del año pasado, cuando el ICV se ubicó en 3.7%, aunque aún no alcanza niveles como los de 2020, cuando se ubicó en 6.7%, de acuerdo con datos de la empresa.
BanCoppel, de Grupo Coppel, también ofrece créditos al consumo entre su oferta de servicios financieros, a junio de este año, el Índice de Morosidad (IMOR), se ubicó en 6.7%, cuando al cierre del año pasado era de 4.4%. En 2020, durante la pandemia, el IMOR de la institución financiera se ubicó en 6.6%.
En el caso de Banco Azteca, el brazo financiero de las tiendas Elektra, el índice de morosidad pasó de 3.9% en 2025 a 5.35% en junio pasado. Los atrasos se concentran en préstamos personales y financiamiento para electrodomésticos, muebles y telefonía.
Carlos Hermosillo, analista bursátil independiente, considera que niveles de morosidad de alrededor de 5% son relativamente normales en créditos de consumo más riesgoso, es el monto de reservas en lo que hay que tener cuidado.
“Las departamentales se han tenido que ir aplicando para sostener ese nivel de morosidad. Es decir, aún con castigos importantes, la cartera muestra una morosidad elevada. La tendencia va a ser el extender los plazos y ofrecer planes de regularización”, opina el especialista.
Liverpool, por lo pronto, ya tomó cartas en el asunto. Tras varios años de ampliar su base de clientes y elevar la colocación de crédito, la empresa adelantó que el crecimiento de la cartera vendrá acompañado de una mayor calidad de los activos, pues considera que, con una cartera de mayor escala, puede mantener el crecimiento con una mayor interacción con sus clientes actuales.
La estrategia apunta a mantener el negocio financiero como fuente de ingresos , pero con una selección más cuidadosa de clientes y mayor disciplina en la administración de la cartera
El límite de una estrategia que todavía funciona
Las opciones de crédito en las cadenas departamentales son la puerta de entrada al sistema financiero para un número importante de mexicanos, y rompen la barrera de la compra con efectivo para las tiendas departamentales.
En el caso de El Palacio de Hierro, que no hace público su índice de morosidad, el negocio de crédito mostró un desempeño superior al del grupo. Al cierre del segundo trimestre, sus ingresos crecieron 12.7% frente a 2025 y 34.3% respecto a 2024. En el acumulado al 30 de junio, la división registró un avance de 9.8% anual y de 31.2% frente a 2024, consolidando al crédito como uno de los motores de crecimiento de la cadena.
Durante el segundo trimestre, Palacio de Hierro reportó ingresos consolidados por 15,374 millones de pesos, un crecimiento de 5% frente al mismo periodo de 2025 y de 8.9% en términos compuestos entre 2024 y 2026.
Para El Puerto de Liverpool, la división de Negocios Financieros mantuvo el crecimiento durante el segundo trimestre, con un aumento de 9.9% en ingresos, apoyado por una expansión de 9.5% en el portafolio bruto de crédito. La base de tarjetahabientes llegó a 8.8 millones, un crecimiento de 7.8% frente al mismo periodo del año anterior.
En tanto, durante 2025, Grupo Coppel incorporó a más de 1.6 millones de personas mediante su primer financiamiento formal, 27% más que las casi 1.3 millones registradas un año antes, según su Informe de Sostenibilidad 2025.
Los datos respaldan que el crédito se consolida como una vía para que las empresas de retail generen ingresos adicionales y profundicen la relación con sus consumidores, pero también vuelve más relevante la administración de las carteras, particularmente en un escenario de mayor cautela en el gasto.
Para las tiendas departamentales, el reto está en mantener el dinamismo del negocio financiero sin elevar demasiado la exposición al riesgo. “Así como la liberación menos agresiva de nuevas promociones que incentiven el uso de sus tarjetas propias”, señala Hermosillo.
El equilibrio será clave, agrega el especialista, ante un consumidor que mantiene presión sobre su bolsillo. “Con un consumidor bajo presión, el otorgante de crédito tiene que ser mucho más cuidadoso a fin de mantener una cartera saludable, o enfrentar castigos que pueden afectar su balance más allá de lo planeado”, concluye.