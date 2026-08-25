La apreciación acumulada en 2026 ronda el 6%, apoyada en un dólar global más débil y en un diferencial de tasas que todavía favorece a México. Paul Sanche, estratega de Inversión y Mercados Latinoamericanos en Capitaria, señaló en un análisis que también ha contribuido una economía mexicana que se ha mostrado más resistente de lo esperado. La combinación permitió al peso alcanzar niveles que no se observaban desde hacía más de dos años.

El mercado comienza además a asumir que una parte de esta fortaleza podría extenderse. La encuesta de expectativas de Citi del 20 de agosto redujo la mediana esperada para el cierre de 2026 a 17.68 pesos por dólar, desde 17.90 previamente, mientras que para 2027 pasó de 18.50 a 18.24.

Pero la pregunta para los hogares y las empresas ya no es únicamente hasta dónde puede apreciarse el peso, sino quién se beneficia realmente de un dólar debajo de 17 y quién comienza a perder.

¿Cómo afecta la fortaleza del peso mexicano a los precios?

Para una persona cuyos ingresos están denominados en pesos, la ganancia es evidente cuando debe comprar en dólares. Un desembolso de 1,000 dólares representa ahora cerca de 16,900 pesos; con un tipo de cambio de 18.70 habría requerido unos 18,700 pesos.

La diferencia puede trasladarse también a productos con un elevado componente importado, aunque el efecto sobre los precios que pagan los consumidores mexicanos no ocurre de manera automática.

Gerónimo Ugarte Bedwell, economista en jefe de Valmex Casa de Bolsa, explica que una apreciación de 10% en el último año no significa que los precios deban caer en la misma proporción, porque el tipo de cambio es solamente uno de los componentes de los costos empresariales. Salarios, logística, márgenes comerciales y contratos se ajustan a velocidades distintas.

Los primeros beneficios deberían aparecer, de acuerdo con el especialista, en bienes con alto contenido importado o directamente vinculados al dólar, como electrónicos, equipo de cómputo, algunos electrodomésticos, vehículos y ciertos insumos.

En otros productos, el beneficio puede ser menos visible. En lugar de observar reducciones de precio, la apreciación de la divisa mexicana puede evitar o moderar aumentos futuros. “El peso fuerte sí mejora el poder adquisitivo, pero de manera heterogénea y con rezagos”, señala Ugarte en una entrevista escrita.

