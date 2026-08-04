El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) reportó una disminución de 5.6% en el número de pasajeros durante el segundo trimestre, mientras que el Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) registró una baja de 5% en sus operaciones en México. En contraste, el Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) logró un ligero crecimiento de 0.4%.

El desempeño fue desigual incluso entre los aeropuertos ubicados en ciudades sede del Mundial. El aeropuerto de Guadalajara, operado por GAP, incrementó 4.6% su tráfico de pasajeros durante el trimestre, mientras que Monterrey, administrado por OMA, registró una disminución de 1.6%, afectado por una menor demanda en rutas como Hermosillo, Ciudad Juárez, Tuxtla Gutiérrez, Los Ángeles, Dallas Fort Worth y Toluca.

Las caídas más pronunciadas se concentraron en los destinos turísticos.

En el caso de GAP, los aeropuertos con mayores retrocesos fueron Puerto Vallarta, con una disminución de 16.7%; Mexicali, con 12.7%, y Guanajuato, con 8.9%.

OMA también reportó resultados contrastantes. Mientras los aeropuertos de San Luis Potosí, Durango y Chihuahua aumentaron su tráfico 22.6%, 21.2% y 6%, respectivamente, las terminales de Mazatlán y Culiacán retrocedieron 7.8% y 5.1%, además de la baja observada en Monterrey.

En ASUR, el aeropuerto de Cancún, uno de los principales destinos turísticos del país, contribuyó a que las operaciones en México registraran una caída de 5% en pasajeros. Considerando también sus activos en Colombia y Puerto Rico, el descenso consolidado fue de 2.7%.

Para Eliseo Llamazares, socio líder de aviación y turismo de KPMG, los resultados muestran que el Mundial generó un efecto mucho más moderado del que originalmente se esperaba.

“La reducción viene principalmente de aeropuertos turísticos, no de los aeropuertos donde se hicieron los eventos del Mundial… Yo creo que el comportamiento ha atendido a las expectativas más conservadoras. En la parte turística los aeropuertos en general de México sí que han recibido menos pasajeros”, comenta en entrevista con Expansión.