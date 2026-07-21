México esperaba un boom turístico por el Mundial 2026, pero se quedó esperando los 5.5 millones de visitantes

Del total de viajeros vinculados al Mundial, 296,000 fueron turistas nacionales y 198,000 internacionales, también por debajo de las previsiones originales de 556,000 y 280,000, respectivamente.

En los hechos, el impacto fue distinto. Deloitte concluye que el beneficio económico provino más de la intensidad del gasto que del volumen de visitantes, ya que la demanda se concentró en días específicos y elevó las tarifas de hospedaje, sin traducirse en una ocupación sostenida durante todo el mes.

Menos turistas, pero con mayor gasto

El reporte señala que la ocupación hotelera nacional fue más breve y selectiva de lo esperado.

En la Ciudad de México, la ocupación hotelera promedio durante junio alcanzó 56.5%, dos puntos porcentuales por debajo del mismo periodo de 2025. No obstante, zonas como Coyoacán, Paseo de la Reforma y el Centro Histórico registraron niveles superiores debido a la concentración de aficionados.

El mayor efecto se observó en los precios. La tarifa promedio por habitación en la capital alcanzó 147.5 dólares por noche, un incremento anual de 47%, reflejo de la elevada demanda durante las jornadas con partidos. La estancia promedio fue de 2.5 noches, lo que confirma que predominó un turismo de corta duración.

Los mayores niveles de ocupación coincidieron con los encuentros de México-Sudáfrica, Uzbekistán-Colombia, México-Chequia, México-Ecuador y México-Inglaterra, para después regresar rápidamente a sus niveles habituales.

Monterrey logró elevar su ocupación

Entre las tres sedes mexicanas, Monterrey presentó uno de los mejores desempeños hoteleros.

La ocupación promedio en junio fue de 64.2%, cuatro puntos porcentuales por encima del 60.1% registrado un año antes.

La tarifa promedio alcanzó 150.5 dólares por habitación, equivalente a un incremento anual de 41%. Dentro de la oferta hotelera, Nuevo León fue la única entidad que registró un aumento anual en la ocupación promedio durante el mes.

Guadalajara tuvo llenos puntuales, pero cayó el promedio

El comportamiento fue diferente en Guadalajara. Aunque algunos encuentros internacionales elevaron la ocupación hasta 93%, el promedio mensual descendió de 63% en junio de 2025 a 57% en junio de 2026.

Los partidos generaron picos de ocupación de entre 75% y 86% en distintas fechas, pero éstos no fueron suficientes para compensar los días de menor demanda.

Según Deloitte, este comportamiento evidencia que el principal beneficio económico consistió en maximizar el valor de los periodos de mayor demanda, más que incrementar el flujo total de visitantes durante todo el mes.