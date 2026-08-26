Con incentivos, gobierno mexicano quiere convencer a Hollywood de filmar más en el país

Con ese propósito, una delegación integrada por 25 productores, ejecutivos y tomadores de decisión de la industria audiovisual estadounidense visitó recientemente Morelos. Entre los participantes hubo representantes de Apple TV+, Netflix, The Walt Disney Company, HBO-Warner Bros. Discovery y Telemundo Studios, además de productoras independientes.

Entre los visitantes estuvieron Michael Woolston, responsable de producción física de Disney y productor físico de Mufasa: The Lion King; Kimberly Robinson, ejecutiva de finanzas de producción de la misma compañía; Barbara Caver y Michelle Pizzimenti, responsables de producción en HBO-Warner Bros. Discovery, y Jacqueline Castro, vicepresidenta de Producción de Telemundo Studios.

También participaron Pierre Vandoorne, vicepresidente de Asuntos Globales para América Latina de Netflix; Amos Buhai, director global de Asuntos Gubernamentales de Apple TV+, y Kevin Lafferty, productor de series como Wednesday, The Umbrella Academy e Interview with the Vampire.

La visita forma parte de una estrategia impulsada de manera conjunta por la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard; el Consulado de México en Los Ángeles y la Secretaría de Relaciones Exteriores, por instrucción del canciller Roberto Velasco, así como por el Gobierno de Morelos, encabezado por Margarita González Saravia.

La iniciativa busca fortalecer la competitividad de México como destino audiovisual y conseguir que los rodajes internacionales no solo utilicen las locaciones del país, sino que también generen gasto, empleos y oportunidades para proveedores mexicanos.

Aunque el recorrido tuvo como escenario principal a Morelos, la apuesta tiene alcance nacional. La entidad funciona como uno de los primeros casos de coordinación entre la Secretaría de Economía, un gobierno estatal y la industria para combinar locaciones, infraestructura, facilitación administrativa e incentivos.

Incentivos para atraer rodajes

Una de las principales cartas presentadas a la delegación fue el nuevo reembolso en efectivo o cash rebate de Morelos, un incentivo diseñado para devolver a las productoras una parte del gasto que realicen dentro del estado.

La intención es complementar las ventajas que México ya ofrece, desde talento, infraestructura, experiencia, diversidad de locaciones y cercanía con Estados Unidos, con herramientas económicas que le permitan competir con otros destinos audiovisuales.

La Secretaría de Economía, por instrucción de Ebrard, también trabaja en el fortalecimiento de los incentivos federales para la producción audiovisual, aunque hasta ahora no detalló qué instrumentos prepara, cuánto presupuesto tendrán ni cuándo comenzarán a operar.

México no parte de cero en esta competencia , ya que durante 2025 se contabilizaron 235 largometrajes mexicanos en alguna etapa de producción, de los cuales 141 quedaron terminados, según el Anuario Estadístico de Cine Mexicano del Imcine. La cifra se mantuvo cerca de las 240 producciones registradas un año antes.

El país también contabilizó 66 series mexicanas en producción o ya estrenadas y participó en 63 coproducciones con 27 países, el mayor número de colaboraciones internacionales desde 2010.