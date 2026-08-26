Una película no solo necesita cámaras, actores y una buena locación, también detrás de cada rodaje se contratan hoteles, transporte, alimentos, construcción de escenarios, renta de equipo, tecnología y servicios profesionales. México quiere captar una mayor proporción de ese gasto y convertir las producciones de Hollywood en inversión, empleos y contratos para proveedores nacionales.
Con incentivos, gobierno mexicano quiere convencer a Hollywood de filmar más en el país
Con ese propósito, una delegación integrada por 25 productores, ejecutivos y tomadores de decisión de la industria audiovisual estadounidense visitó recientemente Morelos. Entre los participantes hubo representantes de Apple TV+, Netflix, The Walt Disney Company, HBO-Warner Bros. Discovery y Telemundo Studios, además de productoras independientes.
Entre los visitantes estuvieron Michael Woolston, responsable de producción física de Disney y productor físico de Mufasa: The Lion King; Kimberly Robinson, ejecutiva de finanzas de producción de la misma compañía; Barbara Caver y Michelle Pizzimenti, responsables de producción en HBO-Warner Bros. Discovery, y Jacqueline Castro, vicepresidenta de Producción de Telemundo Studios.
También participaron Pierre Vandoorne, vicepresidente de Asuntos Globales para América Latina de Netflix; Amos Buhai, director global de Asuntos Gubernamentales de Apple TV+, y Kevin Lafferty, productor de series como Wednesday, The Umbrella Academy e Interview with the Vampire.
La visita forma parte de una estrategia impulsada de manera conjunta por la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard; el Consulado de México en Los Ángeles y la Secretaría de Relaciones Exteriores, por instrucción del canciller Roberto Velasco, así como por el Gobierno de Morelos, encabezado por Margarita González Saravia.
La iniciativa busca fortalecer la competitividad de México como destino audiovisual y conseguir que los rodajes internacionales no solo utilicen las locaciones del país, sino que también generen gasto, empleos y oportunidades para proveedores mexicanos.
Aunque el recorrido tuvo como escenario principal a Morelos, la apuesta tiene alcance nacional. La entidad funciona como uno de los primeros casos de coordinación entre la Secretaría de Economía, un gobierno estatal y la industria para combinar locaciones, infraestructura, facilitación administrativa e incentivos.
Incentivos para atraer rodajes
Una de las principales cartas presentadas a la delegación fue el nuevo reembolso en efectivo o cash rebate de Morelos, un incentivo diseñado para devolver a las productoras una parte del gasto que realicen dentro del estado.
La intención es complementar las ventajas que México ya ofrece, desde talento, infraestructura, experiencia, diversidad de locaciones y cercanía con Estados Unidos, con herramientas económicas que le permitan competir con otros destinos audiovisuales.
La Secretaría de Economía, por instrucción de Ebrard, también trabaja en el fortalecimiento de los incentivos federales para la producción audiovisual, aunque hasta ahora no detalló qué instrumentos prepara, cuánto presupuesto tendrán ni cuándo comenzarán a operar.
México no parte de cero en esta competencia , ya que durante 2025 se contabilizaron 235 largometrajes mexicanos en alguna etapa de producción, de los cuales 141 quedaron terminados, según el Anuario Estadístico de Cine Mexicano del Imcine. La cifra se mantuvo cerca de las 240 producciones registradas un año antes.
El país también contabilizó 66 series mexicanas en producción o ya estrenadas y participó en 63 coproducciones con 27 países, el mayor número de colaboraciones internacionales desde 2010.
Una industria que genera empleo
La producción cinematográfica involucró a 17,830 personas durante 2025. El 87% participó en largometrajes y el resto en cortometrajes y mediometrajes, de acuerdo con el Imcine.
El efecto económico, sin embargo, rebasa a las personas que aparecen directamente en los créditos. Una producción genera demanda para constructoras de sets, transportistas, hoteles, restaurantes, arrendadoras de equipo, especialistas en tecnología, servicios profesionales y talento creativo, entre otras actividades.
La apuesta consiste en conseguir que una mayor parte del presupuesto se ejerza en el país y se distribuya entre empresas y trabajadores locales. El plan también busca que los proveedores mexicanos adquieran experiencia y capacidades que les permitan participar después en otros proyectos nacionales e internacionales.
La actividad cinematográfica generó 21,619 millones de pesos en 2024, el dato oficial más reciente disponible. El monto representó 0.07% de la economía nacional y 17.2% del PIB cultural.
Netflix ya elevó su apuesta por México
El interés internacional por producir en México ya se tradujo en compromisos concretos. Netflix anunció en febrero de 2025 que destinará 1,000 millones de dólares a la producción de series y películas en el país entre 2025 y 2028, con un promedio de 20 proyectos anuales.
La plataforma también comprometió 2 millones de dólares para modernizar los Estudios Churubusco y señaló que había producido contenidos en más de 50 locaciones distribuidas en 25 estados del país.
La llegada de más proyectos extranjeros ayudaría a mantener ocupados estudios, técnicos y proveedores mexicanos. También permitiría compensar uno de los contrastes de la industria nacional: México mantiene un volumen elevado de producción, pero sus películas todavía captan una porción reducida del mercado.
En 2025 se estrenaron 429 películas en las salas del país, de las cuales 93 fueron mexicanas. Aunque el cine nacional representó cerca de 22% de los estrenos, concentró solo 5% de los espectadores y 4% de los ingresos en taquilla, según el Imcine.
Hollywood examina la oferta mexicana
La delegación que visitó Morelos incluyó a responsables de producción física, finanzas, contenido original, desarrollo cinematográfico y asuntos gubernamentales. Se trata de perfiles que intervienen en la decisión de dónde filmar y cuánto gastar en cada territorio.
Durante el recorrido, los visitantes conocieron Las Estacas, la Hacienda San José Vista Hermosa y el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca. La intención fue mostrar que la oferta mexicana puede combinar escenarios naturales e históricos con infraestructura, talento, servicios e incentivos.
Algunos participantes ya desarrollan contenidos relacionados con el país. Emblematic Pictures trabaja en tres proyectos ambientados en México, mientras KP Pictures prepara No te olvides, una película musical protagonizada por Xóchitl Gomez y Maite Perroni.
El reto será conseguir que esas historias no solo transcurran en México, sino que también se produzcan aquí. En la competencia internacional por los rodajes, el país quiere dejar de ser únicamente una locación atractiva para convertirse en el lugar donde Hollywood contrate, invierta y gaste.