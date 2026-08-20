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Prime Video invertirá más de 2,000 mdd para producciones originales en Latinoamérica; México será clave

La plataforma aseguró que el país es uno de los mercados clave para la producción de series y películas, así como para su propuesta deportiva.
jue 20 agosto 2026 03:09 PM
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Prime Video tiene confianza en México y América Latina: invertirá más de 2,000 mdd en producciones originales
La apuesta contempla la presentación de nuevos títulos en sus cinco mercados principales, entre series de ficción, películas, producciones sin guion y formatos de reality. (Chris McGrath/Getty Images)

Prime Video apuesta por expandir su catálogo audiovisual en América Latina. De 2027 a 2030, la plataforma de streaming de Amazon invertirá más de 2,000 millones de dólares para ampliar su portafolio de producciones originales en México, Colombia, Brasil, Argentina y Chile.

Kelly Day, vicepresidenta de International & Global Marketing, explicó que la razón detrás de la inversión se debe a que la región se ha consolidado como uno de los mercados más relevantes a nivel mundial para la plataforma.

La apuesta contempla la creación de nuevos títulos en sus cinco mercados principales, entre series de ficción, películas, producciones sin guion y formatos de reality.

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“Solo el año pasado esta región aportó los mayores niveles de audiencia, donde las mujeres son las audiencias más comprometidas", dijo la directiva en el marco del Prime Video presents: Latinoamericana, donde la empresa presenta parte de su estrategia para aumentar su cuota de mercado.

En México, Prime Video se coloca como el tercer jugador del entretenimiento bajo demanda, solo por detrás de Disney y Netflix, según datos de la consultora JustWatch.

México, la apuesta de Prime Video

Sin precisar el monto que se contempla para México, Camila Misas, directora de originales en el país, explicó que durante el período de inversión se desarrollarán títulos como la segunda temporada de ‘La oficina’; la novena temporada del programa de comedia y concursos de ‘LOL’; la serie ‘El juego de las llaves’ temporada 4; la serie ‘Florence Cassez’; ‘Los culpables’; ‘La venta’; ‘Por catálogo’.

Misas anteriormente dijo a Expansión que el objetivo de Prime es ampliar la representación de las distintas regiones del país en sus producciones, con historias que reflejen la diversidad cultural y social del país más allá de la Ciudad de México, por lo que actualmente la plataforma cuenta con varias producciones en desarrollo fuera de la capital, en línea con su objetivo de explorar nuevas voces y escenarios dentro del mercado mexicano.

Desde 2023, Amazon MGM Studios , la división de producción y distribución de cine y televisión de Amazon, comenzó a intensificar sus proyectos audiovisuales al producir 13 series a lo largo del año como parte de una inversión masiva de 300 millones de dólares que anunció la empresa en 2021 y que se mantuvo hasta 2024.

A esto se ha sumado la apuesta de migrar a México producciones que tenían contempladas para producirse en Estados Unidos. Esto sucedió con proyectos como la película ‘A millones de kilómetros’ y la serie ‘Cada minuto cuenta’.

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La selección mexicana en Prime Video

Otro de los ejes importantes para consolidar a Prime Video serán los deportes debido a que este tipo de contenidos les ha permitido registrar más de 60 millones de audiencias a nivel global en solo ocho meses. Además, a nivel industria, los activos deportivos en los úitmos tres años se han colocado como uno de los contenidos que llevan a los usuarios a decidir adquirir una plataforma.

Es por ello, que en México, desde el 26 de septiembre, la plataforma empezará la transmisión de los partidos amistosos de la selección mexicana como parte de su nueva oferta deportiva, sin precisar detalles si los derechos de transmisión son compartidos o en exclusiva.

En la actualidad, la plataforma cuenta con los derechos de transmisión de la NBA, NFL, Premier League, Chivas, entre otros

Con esta estrategia, Prime Video busca fortalecer su posición en un mercado cada vez más competido, donde la producción de contenidos locales y la incorporación de derechos deportivos se han convertido en herramientas clave para atraer y retener audiencias.

La apuesta de Amazon combina así una mayor inversión en historias y talentos mexicanos con una oferta deportiva más amplia, en un momento en que las plataformas de streaming buscan diferenciarse más allá del catálogo y ganar participación en el mercado de entretenimiento bajo demanda.

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