Prime Video tiene confianza en México y América Latina: invertirá más de 2,000 mdd en producciones originales

“Solo el año pasado esta región aportó los mayores niveles de audiencia, donde las mujeres son las audiencias más comprometidas", dijo la directiva en el marco del Prime Video presents: Latinoamericana, donde la empresa presenta parte de su estrategia para aumentar su cuota de mercado.

En México, Prime Video se coloca como el tercer jugador del entretenimiento bajo demanda, solo por detrás de Disney y Netflix, según datos de la consultora JustWatch.

México, la apuesta de Prime Video

Sin precisar el monto que se contempla para México, Camila Misas, directora de originales en el país, explicó que durante el período de inversión se desarrollarán títulos como la segunda temporada de ‘La oficina’; la novena temporada del programa de comedia y concursos de ‘LOL’; la serie ‘El juego de las llaves’ temporada 4; la serie ‘Florence Cassez’; ‘Los culpables’; ‘La venta’; ‘Por catálogo’.

Misas anteriormente dijo a Expansión que el objetivo de Prime es ampliar la representación de las distintas regiones del país en sus producciones, con historias que reflejen la diversidad cultural y social del país más allá de la Ciudad de México, por lo que actualmente la plataforma cuenta con varias producciones en desarrollo fuera de la capital, en línea con su objetivo de explorar nuevas voces y escenarios dentro del mercado mexicano.

Desde 2023, Amazon MGM Studios , la división de producción y distribución de cine y televisión de Amazon, comenzó a intensificar sus proyectos audiovisuales al producir 13 series a lo largo del año como parte de una inversión masiva de 300 millones de dólares que anunció la empresa en 2021 y que se mantuvo hasta 2024.

A esto se ha sumado la apuesta de migrar a México producciones que tenían contempladas para producirse en Estados Unidos. Esto sucedió con proyectos como la película ‘A millones de kilómetros’ y la serie ‘Cada minuto cuenta’.