Amazon abre más de 11,000 empleos temporales en México para fin de año

Los puestos incluyen actividades en almacenes, como recepción, surtido, empaque, clasificación y envío de pedidos, además de otras funciones de apoyo a la operación.

En junio, para enfrentar el Prime Day, Amazon había incorporado más de 7,000 trabajadores temporales a una plantilla que ya superaba los 15,000 empleos directos en México. Con las más de 11,000 contrataciones anunciadas ahora, el número de temporales previstos para la temporada de fin de año es alrededor de 57% mayor al de ese evento.

La contratación llega mientras Amazon se prepara para otro periodo de alta actividad, pues este martes 6 de octubre comienzan las Mega Ofertas de Amazon Prime, que se extenderán hasta el 10 de octubre, con descuentos de hasta 60% en millones de productos.





Una contratación que sigue el crecimiento del comercio electrónico

De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el comercio electrónico alcanzó un valor de 941,000 millones de pesos en 2025, con un crecimiento anual de 19.2%, y representó 17.7% de las ventas minoristas del país.

Para Amazon, los picos de demanda requieren aumentar temporalmente la capacidad de su red logística. La empresa señala que las nuevas contrataciones permitirán distribuir la carga de trabajo entre empleados permanentes y temporales y reforzar los centros de envío, estaciones de entrega y centros de clasificación.

Además, no se trata necesariamente de empleos que terminan con la temporada, en años anteriores, Amazon ha señalado que una parte de sus trabajadores temporales termina incorporándose a puestos permanentes. Para la temporada de fin de año de 2024, por ejemplo, la compañía reportó que más de la mitad de los empleos temporales generados en temporadas altas anteriores habían evolucionado a posiciones de tiempo completo.

"Estos más de 11,000 empleos no se tratan solo de atender la demanda de fin de año: representan oportunidades reales para que las personas obtengan un salario competitivo, accedan a prestaciones superiores a la ley desde el primer día y adquieran experiencia", afirmó Diego Méndez de la Luz, director general de Operaciones de Amazon México.

