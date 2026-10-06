Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

Amazon abre más de 11,000 empleos temporales en México para fin de año

La tecnológica contratará 37.5% más trabajadores temporales que el año pasado para reforzar su operación logística durante la temporada de mayor demanda.
mar 06 octubre 2026 11:30 AM
Añadir Expansión en Google
Una trabajadora escanea productos en un centro de distribución de Amazon en México.
La operación logística de Amazon se apoya en trabajadores que reciben, clasifican y preparan los pedidos antes de su entrega.
 (Foto: Amazon México)

Amazon dio a conocer que reforzará su operación logística en México con más de 11,000 empleos temporales durante la temporada de fin de año, una cifra que supera en 37.5% las contrataciones que la compañía realizó en la misma temporada de 2025.

Las vacantes se concentrarán principalmente en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, aunque también habrá posiciones en otros sitios logísticos del país. La empresa busca cubrir el incremento en el volumen de pedidos que suele acompañar a los últimos meses del año, cuando se acumulan eventos comerciales como el Buen Fin, Black Friday, Navidad y Día de Reyes.

Publicidad

Los puestos incluyen actividades en almacenes, como recepción, surtido, empaque, clasificación y envío de pedidos, además de otras funciones de apoyo a la operación.

En junio, para enfrentar el Prime Day, Amazon había incorporado más de 7,000 trabajadores temporales a una plantilla que ya superaba los 15,000 empleos directos en México. Con las más de 11,000 contrataciones anunciadas ahora, el número de temporales previstos para la temporada de fin de año es alrededor de 57% mayor al de ese evento.

La contratación llega mientras Amazon se prepara para otro periodo de alta actividad, pues este martes 6 de octubre comienzan las Mega Ofertas de Amazon Prime, que se extenderán hasta el 10 de octubre, con descuentos de hasta 60% en millones de productos.

Te puede interesar:

amazon-mercado-libre-shein-rentabilidad-pequenos-negocios.jpg
Tecnología

Amazon, Mercado Libre y Shein presionan la rentabilidad de los pequeños negocios


Una contratación que sigue el crecimiento del comercio electrónico

De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el comercio electrónico alcanzó un valor de 941,000 millones de pesos en 2025, con un crecimiento anual de 19.2%, y representó 17.7% de las ventas minoristas del país.

Para Amazon, los picos de demanda requieren aumentar temporalmente la capacidad de su red logística. La empresa señala que las nuevas contrataciones permitirán distribuir la carga de trabajo entre empleados permanentes y temporales y reforzar los centros de envío, estaciones de entrega y centros de clasificación.

Además, no se trata necesariamente de empleos que terminan con la temporada, en años anteriores, Amazon ha señalado que una parte de sus trabajadores temporales termina incorporándose a puestos permanentes. Para la temporada de fin de año de 2024, por ejemplo, la compañía reportó que más de la mitad de los empleos temporales generados en temporadas altas anteriores habían evolucionado a posiciones de tiempo completo.

"Estos más de 11,000 empleos no se tratan solo de atender la demanda de fin de año: representan oportunidades reales para que las personas obtengan un salario competitivo, accedan a prestaciones superiores a la ley desde el primer día y adquieran experiencia", afirmó Diego Méndez de la Luz, director general de Operaciones de Amazon México.

Publicidad

Los puestos están abiertos a personas con distintos perfiles y niveles de experiencia y no requieren experiencia previa en logística.

Amazon señala que los empleados temporales reciben prestaciones de ley desde el primer día, además de beneficios como seguro de vida, fondo de ahorro, plan dental, vales de despensa y telemedicina.

La compañía asegura que durante la última década ha multiplicado más de 30 veces el tamaño de su red logística y actualmente llega a más de 500 ciudades mediante más de 40 sitios operativos.

Desde su llegada a México en 2015, Amazon afirma haber invertido más de 145,000 millones de pesos en el país. Su reporte de impacto económico también señala que la compañía contaba con 15,000 empleados en México y que, solo durante 2024, sus inversiones apoyaron más de 37,000 empleos indirectos y 11,000 inducidos.

Publicidad

Tags

amazon Empleo

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad