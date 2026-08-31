BBVA apuesta por tecnología y riesgos con Elechiguerra al frente en México

Elechiguerra, entre tecnología y riesgos

Entre especialistas, ha llamado la atención el perfil de Elechiguerra, de 48 años de edad, con formación en ingeniería, y que se ha desempeñado en BBVA en áreas de transformación digital y control de riesgo. Elechiguerra es un ejecutivo mexicano formado como ingeniero químico por la UNAM, con máster y doctorado por la Universidad de Austin, Texas. Antes de consolidar su carrera bancaria, colaboró en Procter & Gamble y fue socio en McKinsey.

En BBVA ha desarrollado una extensa trayectoria en México, Estados Unidos y a nivel global, ocupando direcciones en planeación estratégica, datos, ingeniería y gestión de riesgos, hasta su designación como director general en México anunciada en julio pasado.

Para Fernando Iglesias Raggio, académico del área de Dirección Financiera de IPADE Business School, el nombramiento está alineado con la estrategia que BBVA ha planteado hacia adelante, al colocar al frente de su principal operación a un ejecutivo con experiencia en tecnología y en riesgos.

El perfil de Elechiguerra cobra relevancia porque BBVA cuenta con un amplio historial de información y transacciones de sus clientes, un activo que puede ser aprovechado mediante herramientas de analítica e inteligencia artificial, consideró el especialista.

A diferencia de los nuevos jugadores digitales, que han incorporado millones de clientes en pocos años, los grandes bancos cuentan con décadas de información sobre el comportamiento financiero de sus usuarios. Esto les permite conocer sus hábitos, la evolución de ingresos y su comportamiento crediticio, elementos que pueden utilizarse para desarrollar nuevos productos y administrar los riesgos.

Iglesias Raggio consideró que el nombramiento refleja que la tecnología y los datos han dejado de ser áreas de soporte dentro de la banca para convertirse en una parte central del modelo de negocio.

“Hay una gran alineación con el plan estratégico de BBVA, de enfocarse en estos activos que tienen y utilizar la tecnología como la IA, como la analítica y ese gran volumen de datos que tienen para seguir avanzando en la transformación digital y generar eficiencia cada vez más grande dentro del banco”, dijo.

A su vez, Edgardo Cayón, director de la maestría en finanzas de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey, señaló que los neobancos tienen una ventaja importante en eficiencia, debido a que pueden reducir el costo de atender a clientes que tradicionalmente resultaban poco atractivos para la banca.

Sin embargo, también enfrentan mayores riesgos. El especialista explicó que los neobancos registran mayores provisiones y deterioro de cartera, por lo que requieren más capital para absorber los riesgos asociados con su crecimiento.

En este escenario, la experiencia de Elechiguerra en tecnología y riesgos adquiere relevancia, en un momento donde el sistema bancario mexicano ha reforzado sus controles de prevención de lavado de dinero, luego de los señalamientos contra tres instituciones bancarias en 2025 por parte de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y que ha provocado mayor vigilancia.

“Ese es el talón de Aquiles, el compliance. Cómo puedo mantener todas las regulaciones. Cómo puedo mantener todas las regulaciones al día sin perder mi eficiencia operativa. Es uno de los grandes desafíos que tiene México y otros países en la región”, explicó.