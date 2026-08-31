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Economía

BBVA apuesta por tecnología y riesgos con Elechiguerra al frente en México

El relevo ocurre mientras Banamex busca recuperar terreno con Edgardo del Rincón y la banca tradicional enfrenta la presión de nuevos jugadores digitales.
lun 31 agosto 2026 05:55 AM
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José Luis Elechiguerra, nuevo Country Manager de BBVA México. Foto: Cortesía BBVA.
José Luis Elechiguerra, nuevo director general de BBVA México. (Foto: Cortesía.)

Este 1 de septiembre, José Luis Elechiguerra asumirá la dirección general de BBVA México, en un momento en que los principales bancos del país han ajustado sus consejos de administración y otras posiciones de alto perfil, como estrategia frente a la competencia que representa la llegada de bancos digitales y los retos en prevención de riesgos en el sistema financiero mexicano.

A la par, Eduardo Osuna toma la presidencia del consejo de administración del grupo financiero más grande que opera en México, tras la salida de Jaime Serra Puche, quien ocupó el cargo durante ocho años.

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En entrevista con Expansión, el expresidente de la CNBV, Jaime González Aguadé, resaltó que los movimientos en los consejos de las principales instituciones bancarias refuerzan la gobernanza y refrescan la alta dirección de la banca.

“Está muy bien que haya estos movimientos que le dan aire nuevo a las instituciones. La verdad es que durante mucho tiempo en México, los consejos de administración no necesariamente generaban valor a la gobernanza de las instituciones y eso afortunadamente también se ha ido profesionalizando en la banca”, dijo.

Aguadé, socio fundador de la firma especializada Trouver Capital, resaltó que los cambios en la dirección de BBVA y otras instituciones bancarias están dando buenas señales al mercado de una transformación profunda que vive el sistema bancario en México, que enfrenta la fuerte competencia de nuevos jugadores internacionales.

“En la medida en que entren nuevos participantes, individuos que conozcan de la banca, que aporten valor agregado, que en realidad le den seguimiento a la gobernanza de la institución, me parece que son buenas señales del mercado”, dijo.

Aguadé comparó el momento actual de nueva competencia bancaria, encabezada por los gigantes digitales, con sus años al frente de la CNBV, de 2012 a 2017, donde los nuevos bancos que entraron en operaciones ofrecían un esquema muy similar a lo ya existente en el mercado.

“Era un esquema mucho más natural de lo que veníamos viendo. Estos bancos son disruptivos, atienden al mercado de otra forma. Están más presentes en todas partes y eso ha hecho que se revolucionen muchas cosas, incluyendo los bancos que ya estaban. Eso habla bien del país y de las oportunidades que están viendo los inversionistas sobre México”, resaltó.

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Elechiguerra, entre tecnología y riesgos

Entre especialistas, ha llamado la atención el perfil de Elechiguerra, de 48 años de edad, con formación en ingeniería, y que se ha desempeñado en BBVA en áreas de transformación digital y control de riesgo. Elechiguerra es un ejecutivo mexicano formado como ingeniero químico por la UNAM, con máster y doctorado por la Universidad de Austin, Texas. Antes de consolidar su carrera bancaria, colaboró en Procter & Gamble y fue socio en McKinsey.

En BBVA ha desarrollado una extensa trayectoria en México, Estados Unidos y a nivel global, ocupando direcciones en planeación estratégica, datos, ingeniería y gestión de riesgos, hasta su designación como director general en México anunciada en julio pasado.

Para Fernando Iglesias Raggio, académico del área de Dirección Financiera de IPADE Business School, el nombramiento está alineado con la estrategia que BBVA ha planteado hacia adelante, al colocar al frente de su principal operación a un ejecutivo con experiencia en tecnología y en riesgos.

El perfil de Elechiguerra cobra relevancia porque BBVA cuenta con un amplio historial de información y transacciones de sus clientes, un activo que puede ser aprovechado mediante herramientas de analítica e inteligencia artificial, consideró el especialista.

A diferencia de los nuevos jugadores digitales, que han incorporado millones de clientes en pocos años, los grandes bancos cuentan con décadas de información sobre el comportamiento financiero de sus usuarios. Esto les permite conocer sus hábitos, la evolución de ingresos y su comportamiento crediticio, elementos que pueden utilizarse para desarrollar nuevos productos y administrar los riesgos.

Iglesias Raggio consideró que el nombramiento refleja que la tecnología y los datos han dejado de ser áreas de soporte dentro de la banca para convertirse en una parte central del modelo de negocio.

“Hay una gran alineación con el plan estratégico de BBVA, de enfocarse en estos activos que tienen y utilizar la tecnología como la IA, como la analítica y ese gran volumen de datos que tienen para seguir avanzando en la transformación digital y generar eficiencia cada vez más grande dentro del banco”, dijo.

A su vez, Edgardo Cayón, director de la maestría en finanzas de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey, señaló que los neobancos tienen una ventaja importante en eficiencia, debido a que pueden reducir el costo de atender a clientes que tradicionalmente resultaban poco atractivos para la banca.

Sin embargo, también enfrentan mayores riesgos. El especialista explicó que los neobancos registran mayores provisiones y deterioro de cartera, por lo que requieren más capital para absorber los riesgos asociados con su crecimiento.

En este escenario, la experiencia de Elechiguerra en tecnología y riesgos adquiere relevancia, en un momento donde el sistema bancario mexicano ha reforzado sus controles de prevención de lavado de dinero, luego de los señalamientos contra tres instituciones bancarias en 2025 por parte de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y que ha provocado mayor vigilancia.

“Ese es el talón de Aquiles, el compliance. Cómo puedo mantener todas las regulaciones. Cómo puedo mantener todas las regulaciones al día sin perder mi eficiencia operativa. Es uno de los grandes desafíos que tiene México y otros países en la región”, explicó.

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Banamex toma una ruta diferente

Banamex ha optado por un liderazgo con amplia experiencia en la banca tradicional. Tras la separación de Citi y el cambio de control a manos del empresario Fernando Chico Pardo, llegó Edgardo del Rincón como director general de Banamex.

Para Iglesias Raggio, Banamex enfrenta primero el reto de recuperar el terreno perdido durante los años de incertidumbre derivados de la separación de Citi.

Cayón consideró que el nuevo liderazgo de Banamex apunta a recuperar las fortalezas que tenía la institución antes de su integración con Citi, particularmente su relación con el consumidor mexicano, además de retomar el camino de transformación digital.

El especialista también señaló que Banamex deberá recuperar parte del negocio corporativo que históricamente tuvo en México y que perdió relevancia durante su etapa bajo Citi.

Iglesias Raggio añadió que la estrategia de Chico Pardo puede tener inicialmente una lógica financiera. Banamex fue adquirido a múltiplos que consideró bajos respecto de variables como sus activos, capital contable y utilidad neta, por lo que una primera etapa podría estar enfocada en detener el deterioro, recuperar valor y mejorar la percepción del banco.

Con una mejor valuación, explicó, Banamex podría estar en mejores condiciones para atraer nuevos inversionistas y obtener los recursos necesarios para financiar una estrategia de crecimiento más agresiva.

A su vez, Cayón destacó que el nuevo liderazgo busca reconstruir el vínculo histórico de Banamex con el consumidor y retomar la banca corporativa que perdió fuerza durante la etapa de Citi, sin descuidar el proceso de digitalización.

En su opinión, la llegada de Edgardo del Rincón refleja esta nueva fase: combinar el conocimiento del mercado local y una gran data de sus clientes en el país.

“Lo que quiere Banamex es recuperar esos clientes corporativos que eran naturales del país, regionales, que de cierta manera se quedaron de manera descuidada cuando estaban bajo la sombrilla de Citi, por razones de tamaño y riesgo”, dijo.

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BBVA, empresas, banca empresarial, crédito para empresas; innovación; tecnología Banamex

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