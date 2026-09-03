¿Cómo buscarán a clientes morosos los despachos de cobranza?

Ante la posibilidad de que un número considerable de usuarios no registren nuevamente sus líneas telefónicas, los despachos de cobranza preparan estrategias para localizar a los deudores mediante canales distintos a las llamadas.

Una de las alternativas será adelantar las visitas domiciliarias, que actualmente suelen utilizarse para cuentas con varios meses de atraso. También podrían recuperar herramientas que habían perdido relevancia, como las notificaciones por correo postal.

“La visita domiciliaria será uno de los canales que seguramente se tendrán que adelantar y canales que a lo mejor pensábamos que eran obsoletos seguramente también van a tener un impacto mayor como las cartas. Estas famosas notificaciones postales que te llegaban a tu casa diciendo paga seguramente también serán parte de las estrategias que estaremos buscando”, detalló.

Los despachos también confían en que algunos usuarios mantengan activo su servicio de WhatsApp, aun cuando no conserven su línea telefónica, por lo que este canal podría adquirir una mayor relevancia para establecer contacto y negociar el pago de los créditos vencidos.

El cambio en las estrategias ocurre mientras los despachos observan un incremento en la morosidad, particularmente en los créditos al consumo, como tarjetas de crédito y préstamos de nómina.

Ramírez explicó que una parte de los usuarios está utilizando estos productos para cubrir gastos cotidianos, como compras de supermercado, en lugar de recurrir a ellos únicamente para gastos extraordinarios. Esta situación puede llevar a que los consumidores acumulen pagos mínimos y, ante algún imprevisto, dejen de cubrir sus obligaciones.

El representante de APCOB advirtió que una menor capacidad para contactar a los deudores podría elevar los niveles de morosidad y, eventualmente, incrementar el riesgo para las instituciones financieras.

El impacto podría ser mayor para bancos digitales y fintechs, debido a que sus modelos de negocio dependen en mayor medida de los canales móviles para comunicarse con sus clientes.

“Si no contactamos a los clientes, seguramente las negociaciones no se van a poder dar y esto va a implicar que los índices de morosidad en los clientes financieros aumenten”, señaló.