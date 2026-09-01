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El temor a quedar sin acceso a bancos y apps lleva a usuarios a registrar sus líneas móviles

Aunque todavía no les corresponde, clientes adelantan el trámite ante el riesgo de perder servicios digitales; persisten dudas sobre el uso de datos y el tiempo para conservar el número.
mar 01 septiembre 2026 05:55 AM
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Personas formadas al interior de un Centro de Atención a Clientes de la empresa Telcel
Usuarios y operadores mantienen dudas sobre datos biométricos, suspensión del servicio y destino de las líneas no vinculadas. (JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Santiago Hernández no estaba convencido de registrar su línea telefónica, pero finalmente decidió hacerlo antes de que le correspondiera. Su número termina en 4, por lo que su fecha de vinculación está prevista para octubre. Sin embargo, el temor a perder su servicio móvil y enfrentar restricciones para utilizar servicios financieros terminó por inclinar la balanza.

“Todavía no me toca, pero qué podemos hacer. Mejor lo hago de una vez. (…) el gobierno de alguna manera encontró la forma para que todos cediéramos. Esta mañana fui al banco a realizar trámites y me pidieron mi número”, dijo en tono de resignación.

Las advertencias sobre las consecuencias de no vincular una línea telefónica comenzaron a cambiar la decisión de los usuarios. Aunque persisten las dudas sobre la entrega de datos, los alcances del registro y el destino de los números que no cumplan con el trámite, el temor a perder el acceso a servicios financieros, aplicaciones de movilidad y otras herramientas digitales está llevando a más personas a registrar sus números antes de que llegue su fecha límite.

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Como Santiago, diversas personas consultadas en dos plazas comerciales de la Ciudad de México coincidieron en que el trámite no corresponde a una decisión voluntaria, sino al temor de quedar incomunicadas y perder servicios digitales vinculados al número.

“No sabía del registro. Una amiga me comentó del proceso y aún tengo dudas, pero lo tenemos que hacer, ¿no?”, comentó Susana Ortiz, a la salida de un Centro de Atención de Telcel.

El 31 de agosto es la fecha límite del segundo plazo para la vinculación de números con terminación 1. Expansión solicitó a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) información respecto a cuántas líneas móviles con terminación 1 existen en el país, pero el regulador no respondió la solicitud de información.

Registro avanza entre dudas y plataformas lentas

A diferencia de la primera fecha límite, los Centros de Atención al Cliente de Telcel, AT&T y Movistar reportaron desde un día antes una mayor afluencia de usuarios que acudieron para solicitar información o apoyo para completar el proceso.

Trabajadores de las tres compañías explicaron a Expansión que conforme avanza el calendario de vinculación aumenta el número de personas que llegan a los centros de atención. Entre las principales dudas se encuentra si los usuarios de pospago ya están registrados y qué ocurre con los datos que se solicitan durante el proceso.

Una de las mayores inquietudes está relacionada con la llamada “prueba de vida”, mediante la cual los usuarios deben tomarse una selfie para validar su identidad. Aunque la CRT ha señalado que no se capturarán datos biométricos , este mecanismo se mantiene como parte del proceso de vinculación y alimenta las dudas entre los usuarios sobre el manejo de su información.

“Al final vinimos al Centro (de Atención) porque mi esposo y yo no logramos hacer el trámite desde el teléfono. La foto nos marcó error varias veces y mi hijo no está para ayudarnos”, dice Ortiz.

Las plataformas, sin embargo, muestran una mejoría frente a la primera fecha límite. Los trabajadores consultados señalaron que los sistemas presentan menos fallas, aunque pueden operar con lentitud debido al incremento en la demanda.

“En este momento hay una alta demanda en los sistemas de las plataformas, pero las personas pueden realizar su trámite sin problema. Nosotros también hemos vinculado números sin problemas”, dijo uno de los trabajadores de Telcel.

Durante la primera fecha de corte del registro telefónico las plataformas de vinculación presentan saturación y errores para vincular, recargar saldo y portar números telefónicos.

Para Jorge Moreno Loza, abogado especializado en telecomunicaciones, la premura con la que el regulador impulsó el proceso pudo haber presionado a los operadores para realizar cambios en un periodo reducido. Por ello, considera probable que para esta segunda fecha las empresas hayan afinado sus mecanismos de vinculación e incluso realizado inversiones para mejorar su capacidad operativa.

“La autoridad tendría que acompañar estos procesos y más porque hay mucha reticencia y enojo por parte de la población”, consideró el especialista.

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La presión aumenta porque la CRT ha enfatizado que no habrá nuevas prórrogas para completar el registro. Sin embargo, el proceso todavía está lejos de concluir.

Hasta el 31 de agosto se habían registrado 78.1 millones de líneas, equivalentes a 49.7% de las 157.1 millones de líneas activas en el país. Esto significa que casi la mitad del universo, alrededor de 79 millones de líneas, todavía no completa el proceso de vinculación.

¿Qué pasa con las líneas móviles que no sean registradas?

Los trabajadores consultados por Expansión reconocieron que una de las preguntas más frecuentes es cuánto tiempo puede permanecer activa una línea después de que vence su fecha de vinculación. Sin embargo, tampoco existe claridad uniforme entre los operadores.

Los lineamientos de la CRT establecen que, cuando un usuario no completa la vinculación en la fecha correspondiente, los operadores iniciarán la suspensión de llamadas, mensajes de texto y descarga de datos dentro de un periodo de hasta 72 horas posteriores al vencimiento. La suspensión no significa, en principio, la pérdida inmediata del número, ya que el usuario podrá recuperar el servicio una vez que complete la vinculación.

El problema es que el periodo posterior a la suspensión no está homologado de manera clara en los criterios regulatorios.

Trabajadores de Telcel dijeron a Expansión que los usuarios tienen hasta 30 días después de su fecha de vinculación para registrar el número y, de no hacerlo, la línea se recicla. Otros colaboradores de la misma compañía señalaron que, una vez transcurridas las 72 horas posteriores al vencimiento, el número se pierde por completo.

En AT&T y Movistar, trabajadores consultados señalaron que tampoco existe claridad sobre cuánto tiempo puede conservarse una línea sin vincular, debido a que corresponde al gobierno determinar el tratamiento de los números que permanecen sin titular identificado.

“El apuro que tiene el gobierno en este momento es que todos los números tengan un titular y los que no tienen una identidad son los que se suspenden y se le pide a la empresa que lo vuelva a comercializar”, aseguró un colaborador de AT&T.

La Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales (AMOMVAC) advirtió que no contar con un criterio homologado para definir el ciclo de vida de los números telefónicos puede poner en riesgo a los usuarios.

Desde junio, la asociación presentó a la CRT propuestas para modificar y mejorar los lineamientos del registro telefónico. Entre ellas planteó establecer un periodo mínimo de 120 días para que los usuarios que no hayan vinculado sus números puedan conservarlos.

Una vez transcurrido ese periodo, propuso que comenzara el ciclo de vida o reciclaje del número de acuerdo con los tiempos establecidos por cada operador. Hasta ahora, la autoridad no ha emitido una respuesta pública sobre esta propuesta.

“Se buscaba que hubiera un piso mínimo homologado para la conservación de la línea y así proteger a los usuarios”, aseguró la AMOMVAC.

Mientras el registro avanza bajo presión y entre dudas de los usuarios, la falta de criterios homologados sobre el destino de las líneas no vinculadas mantiene abierta una de las principales incertidumbres del proceso.

A pesar de las propuestas de los OMV para establecer un periodo mínimo de conservación, la CRT no ha definido públicamente un plazo uniforme, por lo que miles de usuarios todavía desconocen cuánto tiempo podrán conservar su número antes de que sea suspendido o, eventualmente, reciclado.

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Telecomunicaciones

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