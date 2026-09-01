La presión aumenta porque la CRT ha enfatizado que no habrá nuevas prórrogas para completar el registro. Sin embargo, el proceso todavía está lejos de concluir.
Hasta el 31 de agosto se habían registrado 78.1 millones de líneas, equivalentes a 49.7% de las 157.1 millones de líneas activas en el país. Esto significa que casi la mitad del universo, alrededor de 79 millones de líneas, todavía no completa el proceso de vinculación.
¿Qué pasa con las líneas móviles que no sean registradas?
Los trabajadores consultados por Expansión reconocieron que una de las preguntas más frecuentes es cuánto tiempo puede permanecer activa una línea después de que vence su fecha de vinculación. Sin embargo, tampoco existe claridad uniforme entre los operadores.
Los lineamientos de la CRT establecen que, cuando un usuario no completa la vinculación en la fecha correspondiente, los operadores iniciarán la suspensión de llamadas, mensajes de texto y descarga de datos dentro de un periodo de hasta 72 horas posteriores al vencimiento. La suspensión no significa, en principio, la pérdida inmediata del número, ya que el usuario podrá recuperar el servicio una vez que complete la vinculación.
El problema es que el periodo posterior a la suspensión no está homologado de manera clara en los criterios regulatorios.
Trabajadores de Telcel dijeron a Expansión que los usuarios tienen hasta 30 días después de su fecha de vinculación para registrar el número y, de no hacerlo, la línea se recicla. Otros colaboradores de la misma compañía señalaron que, una vez transcurridas las 72 horas posteriores al vencimiento, el número se pierde por completo.
En AT&T y Movistar, trabajadores consultados señalaron que tampoco existe claridad sobre cuánto tiempo puede conservarse una línea sin vincular, debido a que corresponde al gobierno determinar el tratamiento de los números que permanecen sin titular identificado.
“El apuro que tiene el gobierno en este momento es que todos los números tengan un titular y los que no tienen una identidad son los que se suspenden y se le pide a la empresa que lo vuelva a comercializar”, aseguró un colaborador de AT&T.
La Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales (AMOMVAC) advirtió que no contar con un criterio homologado para definir el ciclo de vida de los números telefónicos puede poner en riesgo a los usuarios.
Desde junio, la asociación presentó a la CRT propuestas para modificar y mejorar los lineamientos del registro telefónico. Entre ellas planteó establecer un periodo mínimo de 120 días para que los usuarios que no hayan vinculado sus números puedan conservarlos.
Una vez transcurrido ese periodo, propuso que comenzara el ciclo de vida o reciclaje del número de acuerdo con los tiempos establecidos por cada operador. Hasta ahora, la autoridad no ha emitido una respuesta pública sobre esta propuesta.
“Se buscaba que hubiera un piso mínimo homologado para la conservación de la línea y así proteger a los usuarios”, aseguró la AMOMVAC.
Mientras el registro avanza bajo presión y entre dudas de los usuarios, la falta de criterios homologados sobre el destino de las líneas no vinculadas mantiene abierta una de las principales incertidumbres del proceso.
A pesar de las propuestas de los OMV para establecer un periodo mínimo de conservación, la CRT no ha definido públicamente un plazo uniforme, por lo que miles de usuarios todavía desconocen cuánto tiempo podrán conservar su número antes de que sea suspendido o, eventualmente, reciclado.