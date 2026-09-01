Como Santiago, diversas personas consultadas en dos plazas comerciales de la Ciudad de México coincidieron en que el trámite no corresponde a una decisión voluntaria, sino al temor de quedar incomunicadas y perder servicios digitales vinculados al número.

“No sabía del registro. Una amiga me comentó del proceso y aún tengo dudas, pero lo tenemos que hacer, ¿no?”, comentó Susana Ortiz, a la salida de un Centro de Atención de Telcel.

El 31 de agosto es la fecha límite del segundo plazo para la vinculación de números con terminación 1. Expansión solicitó a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) información respecto a cuántas líneas móviles con terminación 1 existen en el país, pero el regulador no respondió la solicitud de información.

Registro avanza entre dudas y plataformas lentas

A diferencia de la primera fecha límite, los Centros de Atención al Cliente de Telcel, AT&T y Movistar reportaron desde un día antes una mayor afluencia de usuarios que acudieron para solicitar información o apoyo para completar el proceso.

Trabajadores de las tres compañías explicaron a Expansión que conforme avanza el calendario de vinculación aumenta el número de personas que llegan a los centros de atención. Entre las principales dudas se encuentra si los usuarios de pospago ya están registrados y qué ocurre con los datos que se solicitan durante el proceso.

Una de las mayores inquietudes está relacionada con la llamada “prueba de vida”, mediante la cual los usuarios deben tomarse una selfie para validar su identidad. Aunque la CRT ha señalado que no se capturarán datos biométricos , este mecanismo se mantiene como parte del proceso de vinculación y alimenta las dudas entre los usuarios sobre el manejo de su información.

“Al final vinimos al Centro (de Atención) porque mi esposo y yo no logramos hacer el trámite desde el teléfono. La foto nos marcó error varias veces y mi hijo no está para ayudarnos”, dice Ortiz.

Las plataformas, sin embargo, muestran una mejoría frente a la primera fecha límite. Los trabajadores consultados señalaron que los sistemas presentan menos fallas, aunque pueden operar con lentitud debido al incremento en la demanda.

“En este momento hay una alta demanda en los sistemas de las plataformas, pero las personas pueden realizar su trámite sin problema. Nosotros también hemos vinculado números sin problemas”, dijo uno de los trabajadores de Telcel.

Durante la primera fecha de corte del registro telefónico las plataformas de vinculación presentan saturación y errores para vincular, recargar saldo y portar números telefónicos.

Para Jorge Moreno Loza, abogado especializado en telecomunicaciones, la premura con la que el regulador impulsó el proceso pudo haber presionado a los operadores para realizar cambios en un periodo reducido. Por ello, considera probable que para esta segunda fecha las empresas hayan afinado sus mecanismos de vinculación e incluso realizado inversiones para mejorar su capacidad operativa.

“La autoridad tendría que acompañar estos procesos y más porque hay mucha reticencia y enojo por parte de la población”, consideró el especialista.