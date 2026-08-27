Un gasto adelantado para el Mundial 2026, en medio de la gran oferta de tarjetas de crédito y otros productos financieros que existe en el país, está moviendo al alza los indicadores de morosidad en México, situación que por el momento no ha encendido la alerta entre el sector bancario del país.
Gasto mundialista y sobreoferta de tarjetas atrasan el pago de deudas de mexicanos
Para el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, este comportamiento del impago, principalmente en la cartera de consumo, se está dando de forma razonable y como consecuencia del aumento de la colocación de crédito en el país.
“Lo que estamos viendo son temas muy puntuales de algunos incrementos bastante marginales de las tasas de mora, y esto mucho se debe a que el crédito está penetrando cada vez más en los sectores del consumo”, expuso el banquero.
Romano destacó que el crédito bancario al sector privado crece a una tasa real de 5.2%, mientras que el financiamiento al consumo registra un avance de 8.1%. En términos nominales, la cartera total aumenta 8%.
El saldo de la cartera de crédito al sector privado alcanzó un máximo histórico de 7.6 billones de pesos, mientras que el crédito representa 38.8% del Producto Interno Bruto (PIB).
El presidente de la ABM señaló que, conforme aumente la penetración del crédito , es natural que los índices de morosidad se ajusten, debido a que el financiamiento llega progresivamente a sectores de mayor riesgo.
La banca comercial registra un índice de morosidad de 3.3%, nivel que, de acuerdo con la ABM, se mantiene controlado y resulta favorable frente a otros intermediarios financieros.
El impacto del Mundial en el crédito
Para la economista en jefe de Banco Base, Gabriela Siller, si bien no hay indicadores concretos que muestren un disparo del crédito por el evento deportivo, el consumo vinculado al Mundial se reasignó a gasto ya planeado para los días de partidos.
“Alguien que por ejemplo pensaba ir a un restaurante,guardó ese dinero y mejor lo gastó en botana para juntarse con los amigos o así para ver el mundial de fútbol. me refiero con consumo redirigido, gasto que ya tenían programado para algo y que a lo mejor lo utilizaron para consumo mundialista, pero que no es consumo adicional porque no hubo ingresos adicionales”, explicó la especialista.
El deterioro en el pago de créditos en México alcanzó máximos no vistos en más de cuatro años. De acuerdo con la CNBV, en junio de 2026 el Índice de Morosidad Ajustado (IMORA), el cual suma la cartera vencida y los créditos castigados en el último año, se situó en 11.31% para la cartera de consumo y en 13.70% para tarjetas de crédito, niveles no vistos desde 2021.
Este repunte en el impago coincide con un fuerte empuje en la colocación de plásticos: al cierre del primer semestre, el saldo en tarjetas de crédito creció 8.2% anual, sumando 735 mil millones de pesos.
Según los datos de la CNBV, en junio pasado también se tocó un máximo histórico en el número de contratos de tarjetas de crédito bancarias en México, con 47 millones 77 mil plásticos en circulación.
México, a media tabla de los países con mayor morosidad
La ABM mostró un comparativo sobre el nivel de impago de nuestro país respecto de otros países. Al primer trimestre de 2026, con un índice de morosidad en el crédito al consumo del 3.3%, México se posiciona en un nivel intermedio a escala internacional, situándose por debajo de los elevados niveles de impago registrados en Brasil de 7.6%, Colombia, con 4.8% y España con 4%.
No obstante, la cartera vencida mexicana supera a la observada en economías como Chile con 2.5%, Canadá con 2.2% y Estados Unidos, país que muestra morosidad de apenas 1.2%.
“En la medida en que sigamos incrementando el nivel de crédito a la economía, es natural que el índice de morosidad se vaya ajustando para reflejar una penetración mayor y esa penetración mayor probablemente o por definición prácticamente tiene que ir a sectores que muestran un mayor riesgo. Y eso lo tenemos muy claro y por eso no vemos mal el ajuste marginal que existe”, dijo el presidente de la ABM.
Destaca ABM mayor ahorro de las familias
La ABM destacó que la posición financiera de los hogares mexicanos también muestra una evolución favorable, debido a que el ahorro está creciendo a un ritmo superior al endeudamiento.
Romano señaló que el ahorro bruto de los hogares equivale a 67.8% del PIB, mientras que el endeudamiento representa 17.4%. El ahorro neto, una vez descontada la deuda, alcanza 50.4% del PIB.
“El ahorro está creciendo a niveles mucho más altos y eso lo que nos está mostrando es que los hogares en México cada vez en promedio tienen una condición financiera más saludable”, afirmó.
La asociación indicó que el ahorro de los mexicanos crece a una tasa de 8% y se mantiene por encima de 50% del PIB, nivel que calificó como récord.
De acuerdo con Romano, estas cifras muestran que la deuda de los hogares no está creciendo a la misma velocidad que el ahorro, por lo que descartó que exista un escenario generalizado de sobreendeudamiento.
La ABM consideró que todavía existe espacio para aumentar la penetración del crédito en México. Su objetivo es elevar la proporción del financiamiento al sector privado de 38.8% a 45% del PIB hacia 2030.