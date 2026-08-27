El impacto del Mundial en el crédito

Para la economista en jefe de Banco Base, Gabriela Siller, si bien no hay indicadores concretos que muestren un disparo del crédito por el evento deportivo, el consumo vinculado al Mundial se reasignó a gasto ya planeado para los días de partidos.

“Alguien que por ejemplo pensaba ir a un restaurante,guardó ese dinero y mejor lo gastó en botana para juntarse con los amigos o así para ver el mundial de fútbol. me refiero con consumo redirigido, gasto que ya tenían programado para algo y que a lo mejor lo utilizaron para consumo mundialista, pero que no es consumo adicional porque no hubo ingresos adicionales”, explicó la especialista.

El deterioro en el pago de créditos en México alcanzó máximos no vistos en más de cuatro años. De acuerdo con la CNBV, en junio de 2026 el Índice de Morosidad Ajustado (IMORA), el cual suma la cartera vencida y los créditos castigados en el último año, se situó en 11.31% para la cartera de consumo y en 13.70% para tarjetas de crédito, niveles no vistos desde 2021.

Este repunte en el impago coincide con un fuerte empuje en la colocación de plásticos: al cierre del primer semestre, el saldo en tarjetas de crédito creció 8.2% anual, sumando 735 mil millones de pesos.

Según los datos de la CNBV, en junio pasado también se tocó un máximo histórico en el número de contratos de tarjetas de crédito bancarias en México, con 47 millones 77 mil plásticos en circulación.

México, a media tabla de los países con mayor morosidad

La ABM mostró un comparativo sobre el nivel de impago de nuestro país respecto de otros países. Al primer trimestre de 2026, con un índice de morosidad en el crédito al consumo del 3.3%, México se posiciona en un nivel intermedio a escala internacional, situándose por debajo de los elevados niveles de impago registrados en Brasil de 7.6%, Colombia, con 4.8% y España con 4%.

No obstante, la cartera vencida mexicana supera a la observada en economías como Chile con 2.5%, Canadá con 2.2% y Estados Unidos, país que muestra morosidad de apenas 1.2%.

“En la medida en que sigamos incrementando el nivel de crédito a la economía, es natural que el índice de morosidad se vaya ajustando para reflejar una penetración mayor y esa penetración mayor probablemente o por definición prácticamente tiene que ir a sectores que muestran un mayor riesgo. Y eso lo tenemos muy claro y por eso no vemos mal el ajuste marginal que existe”, dijo el presidente de la ABM.