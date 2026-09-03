Pemex pone a prueba el grado de inversión de México, aunque el mercado aún no prende las alarmas

“Me parece completamente equivocada esa forma en la que se pone”, dijo Joan Domene, economista para México de Oxford Economics, respecto a la idea de que México ya cotiza como un país sin grado de inversión.

Domene apunta a los credit default swaps (CDS), instrumentos utilizados para cubrirse ante un posible incumplimiento. Donde el CDS soberano a cinco años ronda los 80 puntos base y ha descendido respecto a 2025, comportamiento difícil de conciliar con un mercado que estuviera anticipando una pérdida próxima del grado de inversión.

Hacienda utilizó el mismo argumento para responder al debate y señaló que el CDS de México bajó de alrededor de 120 puntos base al inicio de la actual administración a 80, mientras el de Pemex pasó de aproximadamente 460 a 222 puntos base.



Además, las elevadas tasas de los bonos mexicanos de largo plazo tampoco responden exclusivamente al riesgo país. Domene señala factores como inflación, tasas de interés todavía altas y el incremento global de los rendimientos de los bonos. Pero reconoce que existe una prima asociada a las dificultades para consolidar las finanzas públicas y al apoyo gubernamental a Pemex y CFE.

Pemex traslada presión al soberano

Pemex ya se encuentra en grado especulativo para Fitch y Moody's, pero el creciente respaldo del Gobierno ha reducido su riesgo de incumplimiento. El problema es que esa protección no elimina el riesgo, porque una parte termina trasladándose al balance público.

Moody’s asignó esta semana una calificación Baa3 a la nueva emisión de bonos de México denominada en yenes, el mismo nivel que mantiene para la deuda soberana del país y el último escalón dentro del grado de inversión, con perspectiva estable.



La agencia señaló que la fortaleza fiscal se ha deteriorado desde 2024 por mayores déficits y por el apoyo continuo a Pemex, que ha contribuido al aumento de la deuda y limita la consolidación fiscal. También advirtió que una materialización adicional de pasivos contingentes de la petrolera podría ejercer presión a la baja sobre la nota soberana.

México permanece en grado de inversión con las tres principales calificadoras, aunque Fitch lo mantiene en BBB- y Moody’s en Baa3, ambos en el último peldaño antes del grado especulativo; S&P mantiene BBB, pero con perspectiva negativa.