México debe reducir el déficit para blindar su grado de inversión en 2027

Al cierre de julio, los ingresos presupuestarios quedaron 170,306 millones de pesos por debajo de lo programado; mientras el gasto reportó un subejercicio de 438,703 millones. Mientras los RFSP reportaron un saldo por -727,533 millones, en línea con lo aprobado, refieren cifras actualizadas de la SHCP.

La clave es el crecimiento económico

“No solamente es reducir el déficit o la deuda, también es el crecimiento económico. En lo que vamos a estar pendientes a ver, es hasta qué punto (la expectativa de Hacienda) para el crecimiento económico es más realista, de acuerdo con nuestras expectativas, (Hacienda) siempre ha tenido un crecimiento real de arriba de 2%, no pensamos que esto sea sostenible a largo plazo y creo que la mayoría de los analistas piensan lo mismo”, comentó el director general de Análisis en HR Ratings.

Esta agencia internacional calificadora de crédito tiene su expectativa de crecimiento para 2026 en 1.1%, y para 2027 cercana al 1.35%. El consenso de analistas privados en la última encuesta de Citi México marca 1.25% para este año, y 1.75% para el siguiente.

"El crecimiento económico es la mejor forma de no solamente no caer en una pérdida de grado de inversión, sino solidificar el grado de inversión de México, porque eso permite que bajemos el nivel de deuda y mejoremos el nivel de ingresos del gobierno", explicó Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) en conferencia de prensa la semana pasada.

Los entes financieros privados del país consideran estratégico el impulso de la inversión, para reducir el déficit; “sí queremos un ajuste, una reducción en el déficit primario para poder tener un balance primario positivo, como el que estamos viendo actualmente. Pero reconocemos que el gobierno federal debe mantener niveles de inversión pública saludables para lograr el crecimiento del país”, agregó Romano.

El economista en jefe de Valmex, Gerónimo Ugarte, coincide y explicó que la inversión es el único componente del PIB que puede ampliar la capacidad productiva del país. Por lo que se requiere que el Paquete Económico 2027 brinde certidumbre para la inversión privada.