De cara al Paquete Económico 2027, que se entrega a más tardar el 8 de septiembre, el gobierno de México tiene encima el ojo de las tres calificadoras internacionales de crédito S&P, Moody’s y Fitch, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) debe presentar perspectivas y medidas para reducir la diferencia o déficit fiscal, entre el gasto público y los ingresos por impuestos y petróleo que pierden ritmo, y que es compensada con deuda.
México debe reducir el déficit para blindar su grado de inversión en 2027
Reducir esta diferencia o los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) es vital para conservar el grado de inversión; las calificadoras mantienen la deuda mexicana a un peldaño del grado especulativo. El bajo crecimiento económico, los apoyos a Pemex, y el lento avance hacia la consolidación fiscal o reducción de la deuda, son factores que destacaron las agencias al momento de revisar las calificaciones y perspectivas este año.
Perder el grado de inversión, implica que las agencias dejen de considerar a México como un país seguro para prestarle dinero. Además, la experiencia reciente en América Latina demuestra que el deterioro en la calificación puede traducirse en mayores costos de financiamiento y una menor confianza de los inversionistas, precisó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) en el análisis “Notas crediticias y finanzas públicas: Experiencias en México, Brasil y Colombia”.
México, a través de la SHCP, se ha propuesto reducir el déficit fiscal como proporción del PIB. De 2024 a 2025 lo llevó de 5.8% a 4.3%; la meta para el cierre de 2026 es 4.1%, y para 2027 a 3.5% del PIB. Esto con perspectivas para el crecimiento económico entre 1.8% y 2.8% para este año, y de entre 1.9% y 2.9% para el siguiente, refiere la SHCP, a cargo de Édgar Amador Zamora, en los Precriterios Generales de Política Económica presentados en abril pasado.
Entre las acciones que ha ejecutado Hacienda para reducir el déficit están: una mayor recaudación tributaria, medidas anti-evasión de impuestos y recortes al gasto público, pero la estrategia, ya no da para un año más. Los ingresos tributarios pierden ritmo, especialmente por el ISR, mientras los recortes al gasto, especialmente al de inversión, le quitan potencial al crecimiento económico, advirtió Félix Boni, director general de Análisis en HR Ratings.
Al cierre de julio, los ingresos presupuestarios quedaron 170,306 millones de pesos por debajo de lo programado; mientras el gasto reportó un subejercicio de 438,703 millones. Mientras los RFSP reportaron un saldo por -727,533 millones, en línea con lo aprobado, refieren cifras actualizadas de la SHCP.
La clave es el crecimiento económico
“No solamente es reducir el déficit o la deuda, también es el crecimiento económico. En lo que vamos a estar pendientes a ver, es hasta qué punto (la expectativa de Hacienda) para el crecimiento económico es más realista, de acuerdo con nuestras expectativas, (Hacienda) siempre ha tenido un crecimiento real de arriba de 2%, no pensamos que esto sea sostenible a largo plazo y creo que la mayoría de los analistas piensan lo mismo”, comentó el director general de Análisis en HR Ratings.
Esta agencia internacional calificadora de crédito tiene su expectativa de crecimiento para 2026 en 1.1%, y para 2027 cercana al 1.35%. El consenso de analistas privados en la última encuesta de Citi México marca 1.25% para este año, y 1.75% para el siguiente.
"El crecimiento económico es la mejor forma de no solamente no caer en una pérdida de grado de inversión, sino solidificar el grado de inversión de México, porque eso permite que bajemos el nivel de deuda y mejoremos el nivel de ingresos del gobierno", explicó Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) en conferencia de prensa la semana pasada.
Los entes financieros privados del país consideran estratégico el impulso de la inversión, para reducir el déficit; “sí queremos un ajuste, una reducción en el déficit primario para poder tener un balance primario positivo, como el que estamos viendo actualmente. Pero reconocemos que el gobierno federal debe mantener niveles de inversión pública saludables para lograr el crecimiento del país”, agregó Romano.
El economista en jefe de Valmex, Gerónimo Ugarte, coincide y explicó que la inversión es el único componente del PIB que puede ampliar la capacidad productiva del país. Por lo que se requiere que el Paquete Económico 2027 brinde certidumbre para la inversión privada.
El presidente de la ABM destacó que actualmente la banca trabaja con el gobierno federal para lograr que algunas de las transferencias a empresas del gobierno estén más vinculadas con una mejor operativa, y así contribuir a que se mantenga el grado de inversión e incluso para que mejore la calificación crediticia.
“No basta con arreglar temas de balance, temas de deuda, sino mejorar la rentabilidad de algunas empresas públicas que, hoy por hoy, no están contribuyendo lo que deberían de contribuir a las finanzas públicas”, dijo Romano.
Superpeso ayuda a reducir el déficit
Boni consideró que como factores a favor para el camino a un menor déficit está la fortaleza el peso frente al dólar.
“El tipo de cambio, la estabilidad del tipo de cambio ha ayudado mucho; reduce un poco la inflación, pero especialmente tiene un efecto positivo en la deuda denominada en moneda extranjera convertida en pesos. Entonces eso sí es un factor que nos ayuda”, dijo.
Cabe destacar que al cierre de julio, el costo financiero de la deuda disminuyó 4.9% real anual y se ubicó 115,000 millones de pesos por debajo del programa,”favorecido por la apreciación cambiaria y la estrategia de manejo de pasivos, orientada a optimizar el perfil de vencimientos y mantener condiciones favorables de financiamiento”, reportó Hacienda el viernes pasado.