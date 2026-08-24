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Proveedores de Pemex avecinan crisis como la de 2024 por impagos que superan los 20,000 millones de dólares

Los proveedores de Pemex aseguran que los adeudos pendientes son mayores a los reconocidos por la petrolera debido a trabajos realizados que aún no pueden facturarse.
lun 24 agosto 2026 05:55 PM
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Proveedores de Pemex avecinan crisis como la de 2024
En 2024, empresas como Opex Perforadora tuvieron que reducir operaciones ante la falta de pagos. (HHakim/Getty Images)

Los adeudos de Pemex con sus proveedores y contratistas vuelven a generar fricciones entre la empresa estatal y la industria de servicios petroleros. Mientras las cifras oficiales muestran una reducción de las obligaciones pendientes, las empresas aseguran que los impagos persisten y que el problema es mayor al que reflejan los registros de la petrolera.

La Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (Amespac) estima que los adeudos , entre trabajos facturados y aquellos que todavía no han sido reconocidos por Pemex, superan los 20,000 millones de dólares (338,975 millones de pesos). El impacto se concentra principalmente en las pequeñas y medianas empresas, que dependen de los pagos de la petrolera para cubrir nóminas, obligaciones fiscales y compromisos con sus propios proveedores.

Rafael Espino De la Peña, presidente de Amespac, advierte que la situación podría llevar nuevamente a la industria a un escenario similar al de finales de 2024, cuando la acumulación de pagos pendientes obligó a algunas compañías a reducir o frenar operaciones.

“Como no hay certidumbre, y como hay una reducción importante en el gasto de inversión, si no hay un apoyo directo del gobierno federal, estamos acercándonos a un escenario similar al de 2024”, aseveró Espino De la Peña.

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La diferencia entre las cifras de Pemex y las de sus proveedores tiene como uno de sus principales puntos de conflicto los trabajos que todavía no han sido facturados. La petrolera contabiliza sus obligaciones a partir de los servicios reconocidos y facturados, mientras que las empresas aseguran que existen trabajos realizados que todavía no cuentan con las Copades necesarias para poder emitir una factura.

“En nuestra estimación esto supera los 20,000 millones de dólares, nosotros en una muestra somos entre el 15 y el 18% del total de la industria. Son trabajos facturados y no facturados del 2026, 2025, 2024, entre lo que está facturado y no facturado”, aseguró el representante empresarial.

Pemex reporta una reducción en sus adeudos

De acuerdo con el último reporte trimestral de Pemex, al cierre de junio la empresa reconoció adeudos con proveedores y contratistas por 374,334 millones de pesos, una reducción de 14.3% frente a los 436,704 millones de pesos registrados al cierre de 2025.

La petrolera también reportó que durante 2025 realizó pagos a proveedores por 582,000 millones de pesos. Para el primer trimestre de este año, los pagos alcanzaron 246,000 millones de pesos, provenientes de una combinación de recursos propios y del Programa de Financiamiento de Inversión.

Aunque estos datos muestran una disminución en el saldo reconocido por Pemex, para Amespac la cifra no representa el total de las obligaciones que mantiene la petrolera con la industria. La asociación sostiene que los trabajos ejecutados que todavía no cuentan con Copades quedan fuera del cálculo oficial.

La diferencia también quedó expuesta durante la llamada de Pemex con inversionistas del pasado 31 de julio. Los funcionarios de la petrolera fueron cuestionados sobre el nivel que podrían alcanzar los adeudos con proveedores y contratistas al cierre del año, pero la directora de Finanzas, Elizabeth González, omitió responder sobre esa estimación.

La falta de claridad sobre los pagos futuros es uno de los principales factores de presión para las empresas de servicios petroleros, en particular para aquellas con menor capacidad financiera para absorber periodos prolongados sin flujo de efectivo.

Espino De la Peña aseguró que la interlocución entre Amespac, sus empresas afiliadas y Pemex tampoco ha permitido establecer acuerdos que den certidumbre al sector. A esto se suma, dijo, la petición de la petrolera para que las empresas otorguen descuentos en las extensiones de contratos que requieren continuidad por la naturaleza de las operaciones.

“Resulta inadmisible porque eso no está pactado en la contratación original. Otra vez nos están cargando la mano a la proveeduría y que eventualmente afecta a las metas de producción”, puntualizó.

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El antecedente de la crisis de 2024

El escenario recuerda a lo ocurrido a finales de 2024, cuando Pemex acumuló uno de sus mayores niveles de adeudos con proveedores y contratistas en medio de la transición presidencial.

Las empresas denunciaron entonces que la petrolera había detenido operaciones de pago mientras la nueva administración revisaba los trabajos y servicios entregados. La justificación de los funcionarios entrantes fue verificar que las actividades reportadas efectivamente hubieran sido realizadas y descartar posibles irregularidades o simulaciones.

Al cierre de ese año, las cifras oficiales mostraron un adeudo de 506,153 millones de pesos, pese a que Pemex había realizado pagos por 404,454 millones de pesos durante el ejercicio.

El monto real de las obligaciones era objeto de una disputa similar a la actual. Los trabajos que permanecían sin facturar se estimaban en una cantidad que podía duplicar la cifra oficial y acercar el adeudo total a 1 billón de pesos.

La falta de pagos tuvo consecuencias para las empresas contratistas. Algunas redujeron o detuvieron operaciones, mientras que trabajadores de compañías proveedoras se manifestaron ante la falta de pago de salarios y aguinaldos al cierre de ese año.

Ahora, Amespac considera que existe el riesgo de repetir esa dinámica si no se regularizan los pagos y no se garantiza mayor certidumbre sobre el gasto de inversión de Pemex.

“Hemos pagado el 95% a proveedores”

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró el pasado 20 de agosto que 95% de los adeudos que la petrolera arrastraba de 2024 ya fueron cubiertos. “Yo creo que son muy pocos ya. No me atrevo a dar un porcentaje, pero sí es 95% de los que ya fueron pagados de la proveeduría que se había retrasado sus pagos. Y a lo mejor todavía quedan algunos”, dijo.

La mandataria reconoció, sin embargo, que algunos pequeños empresarios todavía le han reportado adeudos de Pemex. “En Tamaulipas, por ejemplo, ahora que fui, unos pequeños empresarios me dijeron que ‘todavía Pemex les debía’. No sé si es del 2024, o del 2025, o ahora, pero ya es menor. Y lo sigue viendo Pemex, en caso de que hayan hecho un trabajo y que se les deba recurso, pues debe pagarse”, aseguró.

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Para Amespac, esa percepción contrasta con lo que enfrentan las empresas en campo. Espino De la Peña rechazó que 95% de los adeudos hayan sido cubiertos y afirmó que la situación todavía no está controlada.

“No es correcto decir que se ha pagado el 95% de los adeudos. No es cierto que la situación esté controlada ni resuelta”, dijo.

“Está desapegada de la realidad, nosotros vemos con preocupación que siguen habiendo adeudos del 2024 que siguen sin atenderse. En 2025 se implementó el instrumento de Onix que fueron 250,000 millones de pesos, que fue una especie de factoraje y funcionó muy bien, pero siguen muchos servicios prestados que no han sido reconocidos y ni se les ha permitido facturar en los Copades”, aseguró.

La diferencia entre el saldo reconocido por Pemex y las obligaciones que identifica la proveeduría mantiene abierta una presión financiera que puede trasladarse a las operaciones petroleras. Para las empresas de servicios, el problema ya no se limita al tiempo que tarda en llegar un pago, sino a la falta de certeza sobre qué trabajos serán reconocidos, cuándo podrán facturarse y bajo qué condiciones se renovarán los contratos.

Amespac advierte que, sin una mayor certidumbre y ante la reducción del gasto de inversión, las pequeñas y medianas empresas proveedoras podrían volver a enfrentar dificultades similares a las de 2024, con efectos potenciales sobre la continuidad de los servicios y, eventualmente, sobre las metas de producción de Pemex.

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