La posibilidad aparece en un ejercicio del hfAI Lab de la Hinrich Foundation, que dibuja tres escenarios para el futuro de América del Norte. Uno de ellos, llamado Pacific Pivot o Giro hacia el Pacífico, plantea que los socios de Estados Unidos flexibilizarían sus requisitos de contenido regional y estrecharían relaciones con economías asiáticas si el acceso al mercado estadounidense se vuelve más incierto.

Es un escenario, no un pronóstico y tampoco describe una política que México y Canadá ya hayan decidido adoptar. Lo que hace es poner sobre la mesa una pregunta: ¿cómo responderían ambos países si Estados Unidos endurece las reglas de origen, prolonga la revisión del T-MEC o coloca nuevas barreras al comercio?

Para ninguno sería aventurado, pues los dos pertenecen al TIPAT, que les ofrece acceso preferencial a Japón, Vietnam, Malasia, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Brunéi, Chile, Perú y Reino Unido.

También cuentan con salidas logísticas hacia la región, porque México tiene los puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Ensenada , cuyas conexiones con China, Corea del Sur y otros mercados asiáticos han ganado capacidad y frecuencia. Canadá dispone de Vancouver y Prince Rupert, además de una oferta de energía, minerales críticos y productos agrícolas con demanda al otro lado del océano.





El Pacífico gana terreno

La mirada hacia Asia no nace solamente de los problemas del T-MEC. Forma parte de una reorganización más amplia del comercio mundial.

JPMorgan Private Bank advierte que la época en la que las empresas elegían proveedores casi exclusivamente por precio comienza a quedar atrás. La seguridad, la resistencia de las cadenas productivas y la cercanía política entre países pesan cada vez más. El resultado es una economía dividida en bloques y empresas que reparten sus compras entre más proveedores para reducir riesgos.

Esa protección tiene un precio. JPMorgan habla de una “prima de resiliencia”: el costo adicional que las compañías aceptan pagar para acercar la producción, comprar en países aliados o no depender de una sola fuente de suministro.