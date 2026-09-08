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Economía

Secretario de Hacienda entrega el Paquete Económico 2027: “Los recursos públicos deben estar al servicio de la gente"

El nuevo presupuesto de egresos para 2027 no plantea nuevos impuestos y busca un crecimiento de hasta 2.5%, explicó ante el congreso el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora
mar 08 septiembre 2026 07:10 PM
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Édgar Amador y Raúl Bolaño en el Congreso.
El Secretario de Hacienda, Édgar Amador, entregó el Paquete Económico 2027 ante el Congreso presidido por Raúl Bolaño. (AFP)

Este martes 8 de septiembre, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora hizo la entrega del Paquete Económico 2027 ante el Congreso conforme a lo establecido para el Ejercicio Fiscal 2027 del año entrante.

Cerca de las 18:15 horas, el titular de la SHCP entregó el documento y está previsto que a las 20 horas haga lo propio en la Cámara de Senadores.

El presupuesto 2027 no contempla la creación de nuevos impuestos, ni el incremento en los ya existentes. La iniciativa señala que esta política se alínea con el compromiso del Gobierno de México para apoyar a la población evitando aumentos impositivos.

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¿Qué impuestos nuevos contempla el Paquete Económico 2027?

Para lograr las cuotas de recaudación, se contemplan otras medidas de control, eficiencia recaudatoria y el combate frontal a la evasión fiscal. Estas son algunas medidas contempladas en el documento presentado por el Ejecutivo Federal:

  • Régimen de control en la comercialización de combustibles (IEPS)
  • Ampliación de retenciones de IVA en plataformas digitales
  • Ajuste de retención de ISR en plataformas tecnológicas
  • Actualización de derechos, productos y aprovechamientos

El discurso del secretario de Hacienda se centró en la entrega del Paquete Económico 2027 ante la Cámara de Diputados, aprovechó para destacar algunos puntos:

Resultados de la estrategia nacional: Se resaltó que entre 2018 y 2024, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza, logrando los niveles de desigualdad y pobreza más bajos desde que se tiene registro.

Perspectiva de crecimiento: Tras estimar un crecimiento de entre 1% y 2% para 2026, el gobierno prevé que la economía mexicana crecerá entre 1.5% y 2.5% en términos reales durante 2027.

Fuerte impulso a Salud y Educación:

Para Salud se proponen 1.1 billones de pesos (un incremento del 10.9% respecto a 2026), priorizando el abasto de medicamentos, el programa "Salud casa por casa" y la consolidación del IMSS Bienestar.

Bienestar social e Infraestructura:

  • Consolidación fiscal y control del déficit: Se proyecta un déficit de 3.9% del PIB para 2027 (medido a través de los requerimientos financieros del sector público), asegurando la sostenibilidad de la deuda en el mediano plazo.
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  • Superávit en Pemex: Se planea un superávit financiero de 95,000 millones de pesos en Pemex, con el objetivo de fortalecer su posición financiera y reducir su endeudamiento de manera gradual.
  • Equidad tributaria: Se proponen modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta para asegurar que las contribuciones de las empresas sean consistentes con su capacidad económica y combatir la evasión fiscal, cerrando el paso a las empresas "factureras".

Estas son las fortalezas de la economía mexicana sobre las que se sustenta el Paquete Económico 2027

Edgar Amador comentó las fortalezas sobre las que descansa la solidez y el crecimiento estimado de la economía mexicana:

  1. Un mercado laboral sólido: Respaldado por la recuperación sostenida del salario mínimo, la mejora de ingresos y una tasa de desempleo históricamente baja del 2.9% en julio.
  2. Un sector externo dinámico y diversificado: Con un crecimiento histórico en exportaciones, particularmente en sectores de alta tecnología hacia Estados Unidos (como electrónicos y equipo de cómputo), que crecieron un 63% anual a julio.
  3. El fortalecimiento de la inversión: Con avances consecutivos en la construcción (9.2% anual en junio) y maquinaria, sumado a una Inversión Extranjera Directa récord de 35,000 millones de dólaresen el primer semestre de 2026.
  4. Una inflación controlada: Que disminuyó de 4.0% a 3.3%entre febrero y agosto gracias a medidas de mitigación como el paquete contra la inflación y la carestía, el acuerdo gasolinero y los estímulos al IEPS.
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¿Qué sigue después de la entra del Paquete Económico este martes?

Tras su entrega el 8 de septiembre de 2026 y su presentación pública los días 9 y 10, el Congreso de la Unión analiza, ajusta y aprueba el Paquete Económico 2027 bajo los plazos de la LFPRH: la Cámara de Diputados aprueba la Ley de Ingresos a más tardar el 20 de octubre y el Senado el 31, concluyendo con la aprobación del Presupuesto de Egresos por los Diputados el 15 de noviembre, para su posterior publicación en el DOF dentro de los 20 días siguientes y su entrada en vigor el 1 de enero de 2027.

¿Qué es el Paquete Económico?'

El Paquete Económico es el conjunto de proyectos legislativos y fiscales que el Poder Ejecutivo federal entrega cada año al Congreso de la Unión para planear los ingresos y los gastos del país durante el siguiente año fiscal, integrándose por los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, donde se detallan las proyecciones y estimaciones financieras del Estado.

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