Secretario de Hacienda entrega el Paquete Económico 2027: “Los recursos públicos deben estar al servicio de la gente"

¿Qué impuestos nuevos contempla el Paquete Económico 2027?
Para lograr las cuotas de recaudación, se contemplan otras medidas de control, eficiencia recaudatoria y el combate frontal a la evasión fiscal. Estas son algunas medidas contempladas en el documento presentado por el Ejecutivo Federal:
- Régimen de control en la comercialización de combustibles (IEPS)
- Ampliación de retenciones de IVA en plataformas digitales
- Ajuste de retención de ISR en plataformas tecnológicas
- Actualización de derechos, productos y aprovechamientos
El discurso del secretario de Hacienda se centró en la entrega del Paquete Económico 2027 ante la Cámara de Diputados, aprovechó para destacar algunos puntos:
Resultados de la estrategia nacional: Se resaltó que entre 2018 y 2024, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza, logrando los niveles de desigualdad y pobreza más bajos desde que se tiene registro.
Perspectiva de crecimiento: Tras estimar un crecimiento de entre 1% y 2% para 2026, el gobierno prevé que la economía mexicana crecerá entre 1.5% y 2.5% en términos reales durante 2027.
Fuerte impulso a Salud y Educación:
Para Salud se proponen 1.1 billones de pesos (un incremento del 10.9% respecto a 2026), priorizando el abasto de medicamentos, el programa "Salud casa por casa" y la consolidación del IMSS Bienestar.
Bienestar social e Infraestructura:
- Consolidación fiscal y control del déficit: Se proyecta un déficit de 3.9% del PIB para 2027 (medido a través de los requerimientos financieros del sector público), asegurando la sostenibilidad de la deuda en el mediano plazo.