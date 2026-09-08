Secretario de Hacienda entrega el Paquete Económico 2027: “Los recursos públicos deben estar al servicio de la gente"

Este martes 8 de septiembre, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora hizo la entrega del Paquete Económico 2027 ante el Congreso conforme a lo establecido para el Ejercicio Fiscal 2027 del año entrante.

Cerca de las 18:15 horas, el titular de la SHCP entregó el documento y está previsto que a las 20 horas haga lo propio en la Cámara de Senadores.

El presupuesto 2027 no contempla la creación de nuevos impuestos, ni el incremento en los ya existentes. La iniciativa señala que esta política se alínea con el compromiso del Gobierno de México para apoyar a la población evitando aumentos impositivos.

