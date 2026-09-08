Las fechas clave del paquete económico 2027: qué sigue después de la presentación del presupuesto

La mandataria Federal se refirió a las iniciativas de reforma que se tienen contempladas en el Paquete Económico 2027, entre estas que los aspirantes a un puesto político no cuenten con doble nacionalidad, y si la tiene, que renuncie a una.

La Ley General sobre el feminicidio, que busca que en los Ministerios Públicos del país se homologue la forma en la que se investiga este delito o la muerte violenta de una mujer.

Respecto a temas económicos, Sheinbaum explicó que la esencia del documento será evadir la evasión fiscal , porque el delito aún persiste.

“Me siento contenta y trabajando todos los días para cumplir con las promesas que le hicimos al pueblo de México”, destacó.

¿Quién entrega el Paquete Económico 2027?

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, será quien entregue este documento.

El Sistema de Información Legislativa detalla la ruta legislativa que tiene que tener este documento referente a las finanzas públicas del país, y queda de la siguiente manera:

1) El 1 de abril el Ejecutivo federal envía los escenarios económicos para el siguiente año, los principales objetivos y programas prioritarios y sus montos.

2) El 30 de junio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informa sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos.

3) El 8 de septiembre es la fecha límite para que el Ejecutivo federal presenta los proyectos de Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y el Proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), así como los Criterios Generales de Política Económica.

4) El 20 de octubre la Cámara de Diputados tiene como fecha límite para avalar la LIF.

5) El 31 de octubre la Cámara de Senadores tiene como fecha límite para aprobar la LIF.

