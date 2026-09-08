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Economía

Paquete Económico 2027 pone a prueba el crecimiento, mejorar el gasto y elevar los ingresos

El gobierno deberá contener el déficit sin frenar la inversión, mientras busca una mayor recaudación para sostener las finanzas públicas y darle margen al PIB.
mar 08 septiembre 2026 05:55 AM
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Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda se preparan para la entrega del Paquete Económico este 8 de septiembre. Foto: Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro.
Para este Paquete Económico 2027 será clave poner el ojo, en qué recursos se brindarán para la inversión física con el objetivo de dinamizar la inversión privada y la economía de México. (Foto: Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro. )

La presentación del Paquete Económico 2027 llega con el reto para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a cargo de Édgar Amador Zamora, de dinamizar la economía, a través de más recursos para la inversión, al tiempo que busca optimizar el gasto público, impulsar la llegada de ingresos tributarios y reducir el déficit fiscal.

Para este Paquete Económico será clave poner el ojo en los recursos que se destinarán para la inversión física, y así incentivar la inversión privada, la cual, se prevé tenga mayor participación en obra pública, a través del esquema de inversión mixta establecido en la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar.

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De acuerdo con el secretario de Hacienda y Crédito Público, esta Ley dota a la administración pública de herramientas para dinamizar la inversión, al tiempo que se salvaguarda, el objetivo de la consolidación fiscal.

En lo que va de la actual administración, la inversión física mostró una caída de 28.3% real en 2025, frente a 2024. Mientras, en el periodo enero-julio pasado, reportó una caída de -1.2% cuando en el mismo periodo de 2025, había caído -35.8%. Tan solo en junio pasado este concepto creció 56% y en julio 62.6%.

“Hubo un desfase en los proyectos iniciales de inversión (de esta Ley), pero tenemos una recuperación muy importante en el mes de junio, en particular, una recuperación muy importante en las tasas anuales de crecimiento de la inversión”, apuntó el titular de Hacienda en conferencia de prensa a finales de julio.

Este dinamismo se vio por la liberación de recursos del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), en el primer semestre, por 96,000 millones de pesos, que detonarán una inversión cercana a los 198,000 millones, refiere información de la subsecretaría de la SHCP.

La inversión pública es un motor directo y multiplicador del crecimiento económico, especialmente en el ámbito regional y sectorial, a su vez, el crecimiento económico, representa más ingresos para las arcas públicas derivado de la recaudación de impuestos por ganancias de las empresas, como el ISR, y por un mayor consumo como el IVA y el IEPS, de acuerdo con Christopher Cernichiaro, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco.

Gasto público a la guillotina

No obstante, de frente a la presentación del Paquete Económico 2027, “ el principal riesgo es que, ante la rigidez de una proporción creciente del presupuesto, el ajuste al gasto público recaiga sobre la inversión pública, con implicaciones negativas para el crecimiento económico de mediano plazo”, advirtió el área de Estudios Económicos de Banamex en un análisis.

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El gobierno de Claudia Sheinbaum se comprometió a continuar por el sendero del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de recortar el déficit, que es la diferencia entre el gasto y los ingresos públicos, compensada con deuda. Entre las acciones que Hacienda ha impulsado para reducir esta diferencia está la contención al gasto.

Hacienda, a cargo de Édgar Amador Zamora, debe entregar el Paquete Económico 2027 a más tardar el 8 de septiembre. Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro.
Economía

México debe reducir el déficit para blindar su grado de inversión en 2027

De acuerdo con los Precriterios Generales de Política Económica 2027 presentados en abril, la SHCP, espera un gasto neto que pasará del 26.8% del PIB en 2026, a 25.2% del PIB en 2027. Con ello se logrará que el déficit o Requerimientos Financieros del Sector Público se reduzcan al pasar de -4.1% del PIB al cierre de 2026, a -3.5% del PIB el próximo 2027.

“Desde 2024, Hacienda ha proyectado una reducción gradual del déficit. Sin embargo, la consolidación se ha materializado a un ritmo menor que el anticipado y la convergencia hacia niveles cercanos a 3% del PIB se ha pospuesto año con año”, detalló el análisis de Banamex.

Hacienda anticipa un recorte para 2027 por 275,200 millones de pesos al gasto programable, que es el conjunto de recursos que el gobierno federal destina para cumplir sus funciones, operar sus programas, proveer bienes y servicios de la población y financiar programas sociales u obras públicas, de acuerdo con BBVA México.

En tanto, la presidenta, Claudia Sheinbaum recalcó que en su conferencia mañanera del 7 de septiembre que “cada vez hay una reducción del gasto corriente (…) Por ejemplo, los servidores públicos de alto nivel, la Presidenta, los secretarios, directores generales, no aumentan, en términos reales su salario, es el mismo salario que se dejó, en 2024, no ha aumentado, ni va a aumentar para 2027. Medidas como esa, nos ayudan a ahorrar para que pueda haber recursos para los Programas de Bienestar”.

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Más ingresos al erario por lucha contra la evasión fiscal

Rumbo a 2027, también crece la necesidad de dinamizar la llegada de ingresos tributarios, sin una reforma fiscal que implique la creación o el incremento de impuestos, en este sentido, el Ejecutivo apuesta a continuar reforzando las medidas para combatir la evasión fiscal, mientras diputados ya pusieron en la mesa la posibilidad de revisar algunos impuestos saludables, como sucedió el año pasado con refrescos y tabaco.

“No ha habido un aumento de impuestos como tal, ni va a haber. En todo caso lo que estamos buscando es la reducción de la evasión fiscal porque —como lo mencioné aquí— lamentablemente todavía, con todo y el trabajo que ha hecho la Fiscalía y el SAT, todavía hay factureras, empresas que se dedican a hacer facturas de manera ilegal para que no se pague IVA o para que no se pague alguno de los impuestos”, dijo la presidenta.

Diputados de la fracción de Morena presentaron previo al Paquete Económico una propuesta para reforzar la lucha antifactureras . Mientras que la bancada del PT puso sobre la mesa de discusión la necesidad de cambiar el esquema para gravar las bebidas alcohólicas , lo que implicaría una mayor carga tributaria para bebidas como la cerveza y aguardiente. Además de poner un impuesto extra fiscal a los alimentos con alto contenido de sodio como sopas instantáneas, aderezos, salsas y embutidos.

De acuerdo con las previsiones de Hacienda en abril, los ingresos tributarios pasarán de generar el 23.2% del PIB a 22.2% del PIB, especialmente por bajas de los ingresos petroleros que pasarían del 3.1 a 2.3% del PIB, mientras los tributarios se mantendrían en 15.6% del PIB.

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Paquete Económico Secretaría de Hacienda y Crédito Público Servicio de Administración Tributaria (SAT)

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