Ingresos en picada; Hacienda reporta faltante por 170,000 mdp rumbo al Paquete Económico 2027

Recaudación de ISR en picada

El pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) fue el que registró la mayor diferencia entre lo programado y lo reportado con -118,832 millones, un faltante mayor al que reportaron los ingresos petroleros por -100,545 millones.

"La recaudación por concepto del ISR disminuyó 6% real anual por una menor captación de pagos de personas morales. Esta disminución fue parcialmente compensada por el crecimiento de la recaudación asociada con sueldos y salarios, en línea con el aumento sostenido de las remuneraciones reales y el empleo formal", informó la SHCP en un comunicado.

También la recaudación por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se cobra a combustibles, tabaco, refrescos, alimentos ultraprocesados, juegos con apuestas, cerveza y bebidas alcohólicas, fue menor a la esperada por -36,863 millones. El IEPS, sin considerar el que se cobra a los combustibles, fue -70,356 millones a lo programado.

El impuesto a las importaciones también reportó un faltante por 32,654 millones. principalmente por el efecto de la apreciación cambiaria, que redujo la valuación en moneda nacional de la base gravable de los bienes importados, detalló Hacienda.

IVA ayuda a reponer ingresos faltantes

La recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) fue la única que reportó un monto mayor recaudado al aprobado, por un excedente de 107,766 millones de pesos.

La recaudación por concepto del IVA creció por quinto mes consecutivo y registró un aumento de 9.9% real anual en el acumulado a julio —el mayor para un periodo similar desde 2021—, con lo que superó en 108 mil millones de pesos lo previsto en el programa, favorecida por la resiliencia del consumo interno y una mayor vigilancia aduanera.

Faltan ingresos públicos rumbo al Paquete Económico 2027

El Paquete Económico 2027, está próximo a presentarse por parte del Ejecutivo, a través de la SHCP al Congreso de la Unión, para su discusión y votación, la fecha límite para la recepción de la propuesta es el 8 de septiembre.

Hacienda tiene la presión de incrementar los ingresos tributarios, ante un menor ritmo previsto para los ingresos petroleros, y que esto contribuya al objetivo de disminuir el déficit presupuestario o los Requerimientos Financieros del Sector Público.

En 2027, el 70% de todos los ingresos públicos que se tienen previstos tendrá su origen en el pago de impuestos como el ISR, el IVA, IEPS y a las importaciones, este es el porcentaje más alto del que se tiene registro desde 1990. Mientras, los ingresos petroleros apenas aportarán el 10.3%.

Este incremento en la recaudación de impuestos se prevé por una mayor vigilancia y control para el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, nuevas facultades del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para realizar auditorías. También incentivos fiscales para el pago y la regularización voluntaria.

A inicios de agosto, funcionarios del SAT destacaron el éxito del Programa de Regularización Fiscal 2026, que condona hasta el 100% de las multas y recargos, y la posibilidad de que se repita el próximo año.

También, esta semana especialistas en finanzas públicas y empresas del sector pusieron sobre la mesa de discusión previa al Paquete Económica la necesidad de realizar actualizaciones a los impuestos que se aplican a productos dañinos para la salud como las bebidas alcohólicas . Lo que, además de desincentivar el consumo, tiene una recaudación de ingresos que pueden destinarse a la prevención y atención de padecimientos por el consumo de estos productos.