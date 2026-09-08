Adultos mayores son los ganadores del Paquete Económico 2027: prevén aumento para Pensiones del Bienestar

El gobierno federal propone aumentar los recursos destinados a los principales programas sociales en 2027, aunque el incremento no será parejo. Mientras pensiones y becas concentran buena parte de los recursos adicionales, algunos programas tendrán menos presupuesto que el planteado para este año.
Al comparar los Criterios Generales de Política Económica 2026 y 2027 , el presupuesto de los Programas Sociales Prioritarios pasaría de 987,160 millones de pesos a 1.025 billones de pesos.
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Esto representa 38,228.5 millones de pesos adicionales, pero detrás de ese incremento, hay otros enfrentan reducciones y en ciertos casos aparecen nuevos programas que modifican la forma en que se distribuyen los recursos.
La pensión para adultos mayores se lleva la mayor parte
La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores seguirá siendo el programa con la mayor asignación dentro de este grupo.
Para 2027 se proponen 543,498.4 millones de pesos, frente a los 526,508 millones contemplados para 2026. Esto significa 16,990.4 millones de pesos adicionales.
La Pensión Mujeres Bienestar también tendría más recursos pasando de 56,969 millones a 59,356.3 millones de pesos.
Mientras tanto, la pensión para personas con discapacidad pasaría de 36,266 millones a 37,436.3 millones de pesos, es decir, 1,170.3 millones adicionales.
Las becas que tendrían más recursos en 2027
El conjunto de Becas Benito Juárez tendría un aumento de casi 6,000 millones de pesos.
La bolsa pasaría de 184,595 millones de pesos en 2026 a 190,551.9 millones en 2027, un incremento de 5,956.9 millones.
Dentro de este monto se encuentra la Beca Rita Cetina, que pasaría de 129,386 millones a 133,561.3 millones de pesos.
La beca para estudiantes de nivel medio superior subiría de 42,559 millones a 43,932.4 millones de pesos, mientras que Jóvenes Escribiendo el Futuro, para educación superior, tendría un aumento de 12,650 millones a 13,058.2 millones de pesos.
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Salud y vivienda también aparecen entre los programas que crecen
El programa Salud Casa por Casa tendría un incremento sustancial, al pasar de 4,000 millones de pesos en 2026 a 5,000 millones en 2027.
El Programa de Vivienda Social también recibiría más recursos, con una asignación propuesta de 34,353.9 millones de pesos, frente a los 33,280 millones de 2026.
Por su parte, Jóvenes Construyendo el Futuro pasaría de 25,173 millones a 25,985.3 millones de pesos.
Programas con menos recursos
El aumento global del presupuesto social no significa que todos los programas tendrán más recursos.
Uno de los recortes más visibles está en La Escuela es Nuestra, cuyo presupuesto bajaría de 26,000 millones de pesos a 20,000 millones en 2027.
Esto representa una reducción de 6,000 millones de pesos. También se propone reducir los recursos para Fertilizantes, de 18,200 millones a 17,000 millones de pesos, y para Producción para el Bienestar, de 17,472 millones a 17,000 millones.
El campo cambia de estructura en el presupuesto
Uno de los movimientos más marcados está en los programas relacionados con el campo y la comercialización.
En 2026 aparecía Precios de Garantía con 13,000 millones de pesos. Para 2027, en cambio, aparecen nuevas partidas específicas dentro de la estrategia, entre ellas:
- Acopio para el Bienestar, con 8,445 millones de pesos.