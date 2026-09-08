Adultos mayores son los ganadores del Paquete Económico 2027: prevén aumento para Pensiones del Bienestar

Esto representa 38,228.5 millones de pesos adicionales, pero detrás de ese incremento, hay otros enfrentan reducciones y en ciertos casos aparecen nuevos programas que modifican la forma en que se distribuyen los recursos.

La pensión para adultos mayores se lleva la mayor parte

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores seguirá siendo el programa con la mayor asignación dentro de este grupo.

Para 2027 se proponen 543,498.4 millones de pesos, frente a los 526,508 millones contemplados para 2026. Esto significa 16,990.4 millones de pesos adicionales.



La Pensión Mujeres Bienestar también tendría más recursos pasando de 56,969 millones a 59,356.3 millones de pesos.

Mientras tanto, la pensión para personas con discapacidad pasaría de 36,266 millones a 37,436.3 millones de pesos, es decir, 1,170.3 millones adicionales.

Las becas que tendrían más recursos en 2027

El conjunto de Becas Benito Juárez tendría un aumento de casi 6,000 millones de pesos.

La bolsa pasaría de 184,595 millones de pesos en 2026 a 190,551.9 millones en 2027, un incremento de 5,956.9 millones.

Dentro de este monto se encuentra la Beca Rita Cetina, que pasaría de 129,386 millones a 133,561.3 millones de pesos.

El presupuesto para los Programas Sociales Prioritarios superaría el billón de pesos en el proyecto para 2027. (Foto: iStock)





La beca para estudiantes de nivel medio superior subiría de 42,559 millones a 43,932.4 millones de pesos, mientras que Jóvenes Escribiendo el Futuro, para educación superior, tendría un aumento de 12,650 millones a 13,058.2 millones de pesos.