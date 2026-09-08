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Economía

Se siguen priorizando programas sociales: expertos reaccionan a Paquete Económico 2027

El titular de la SHCP presentó este martes el Paquete Económico 2027 en la Cámara de Diputados.
mar 08 septiembre 2026 08:14 PM
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Legisladores sostienen el Paquete Económico 2027.
El paquete fue presentado en la Cámara de Diputados. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, presentó este martes 8 de septiembre el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2027 en la Cámara de Diputados.

El documento, enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Poder Legislativo, prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca en un rango de entre el 1.5% y 2.5%, de acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica presentados.

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Ingresos y egresos contemplados en el Paquete Económico 2027

Las cifras presentadas en el Paquete Económico 2027 contemplan que el gasto público neto alcance los 10.5 billones de pesos, mientras que los ingresos públicos alcanzarán los 9.2 billones de pesos.

El documento no contempla la creación de nuevos impuestos, ni tampoco aumentos a los ya existentes, pero sí se contemplan medidas de control, eficiencia recaudatoria y el combate a la evasión fiscal a través de diferentes medidas.

“Crecimiento creíble, pero más optimista que el de analistas”: Grupo Financiero BASE

Las primeras reacciones por la presentación del Paquete Económico 2027 no se hicieron esperar, pues comenzaron a difundirse diferentes opiniones desde distintos puntos de la vida pública nacional.

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero BASE destacó que existen varios puntos que vale la pena destacar del Paquete Económico 2027, como un crecimiento “más creíble”, aunque es “más optimista” que los pronósticos realizados por el Banco de México.

Otro aspecto a considerar, de acuerdo con la especialista, son los recursos destinados para Pemex (Petróleos Mexicanos), aún cuando se tenía previsto que la empresa ya no los requeriría en 2027.

Además, se considera como otro punto favorable los cambios en la Ley del ISR, pues en la actualidad, las empresas pueden optar por el Régimen Simplificado de Confianza o Régimen General si se tienen ingresos de hasta 50 millones de pesos.

Gobierno gastaría más de lo que ingresa: IMCO

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reconoció que se tiene previsto un aumento presupuestal de 343.7 millones de pesos (3.9% real), para pasar de 8.81 a 9.16 billones de pesos. En contraparte, el gasto neto crecería apenas 0.7% real, pasando de 10.11 a 10.51 billones.

A pesar de estas impresiones positivas, el IMCO también alertó que el Gobierno gastaría 1.35 billones de pesos más de lo que ingresa, por lo que existen dudas sobre el financiamiento de dicha brecha.

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Programas sociales son la prioridad: CIEP

En un primer adelanto de su análisis, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) señaló que el Paquete Económico 2027 está priorizando los programas sociales, en específico:

- Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

- Pensión Mujeres Bienestar

- Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente

- Salud Casa por Casa

- Escuela es Nuestra

- Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina

- Jóvenes Construyendo el Futuro

- Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños

- Hijos de Madres Trabajadoras

Asimismo, señalaron que hay creación de nuevos anexos, los cuales son: "Anexo 33 de Diversidad Sexual de Género", y "Anexo 32: Acciones para la movilidad y seguridad vial", con los que se busca dar más visibilidad a grupos vulnerables.

Recursos insuficientes para Salud: diputado del PAN

El diputado panista Éctor Jaime Ramírez Barba cuestionó que el Servicio Universal de Salud tendría apenas 500 millones de pesos etiquetados en el Ramo 12, a pesar de que busca permitir que las personas puedan recibir atención en distintas instituciones públicas de salud, cuenten o no con seguridad social.

Señaló que los recursos serían insuficientes para poner en marcha el programa y afirmó que el financiamiento de la atención adicional tendría que salir de los presupuestos que ya tienen asignados instituciones como el IMSS, ISSSTE e institutos nacionales de salud, sin un aumento adicional para atender a los nuevos pacientes.

El diputado advirtió que, ante las condiciones que enfrenta el IMSS-Bienestar, las personas que actualmente no cuentan con seguridad social podrían buscar atención en el IMSS o el ISSSTE. Desde su perspectiva, esto podría aumentar la presión sobre hospitales y servicios que ya atienden a millones de derechohabientes.

“El SAT se convierte en oficina de terrorismo fiscal”: Héctor Saúl Téllez, del PAN

Héctor Saúl Téllez, diputado por Acción Nacional, se pronunció sobre las modificaciones contempladas al IEPS y al ISR, señalando que e Servicio de Administración Tributaria (SAT) “se ha convertido en una herramienta de persecución para los contribuyentes”.

El legislador alertó que las políticas contempladas en el presupuesto pueden convertir al SAT en “una oficina de terrorismo fiscal”.

Téllez advirtió que en la bancada blanquiazul existe una preocupación sobre la deuda pública, que, asegura, se ha convertido en la principal “herramienta de financiamiento” de la actual administración.

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Del lado del partido oficialista, Morena, el diputado Ricardo Monreal señaló que fue recibido el Paquete Económico propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se destacan modificaciones a la Ley Aduanera vigente.

El legislador señaló que las propuestas serán analizadas “con responsabilidad” y en su defecto, se llevará a cabo el trámite legislativo correspondiente.

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