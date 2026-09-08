Se siguen priorizando programas sociales: expertos reaccionan a Paquete Económico 2027

Programas sociales son la prioridad: CIEP
En un primer adelanto de su análisis, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) señaló que el Paquete Económico 2027 está priorizando los programas sociales, en específico:
- Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores
- Pensión Mujeres Bienestar
- Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente
- Salud Casa por Casa
- Escuela es Nuestra
- Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina
- Jóvenes Construyendo el Futuro
- Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños
- Hijos de Madres Trabajadoras
Asimismo, señalaron que hay creación de nuevos anexos, los cuales son: "Anexo 33 de Diversidad Sexual de Género", y "Anexo 32: Acciones para la movilidad y seguridad vial", con los que se busca dar más visibilidad a grupos vulnerables.
Recursos insuficientes para Salud: diputado del PAN
El diputado panista Éctor Jaime Ramírez Barba cuestionó que el Servicio Universal de Salud tendría apenas 500 millones de pesos etiquetados en el Ramo 12, a pesar de que busca permitir que las personas puedan recibir atención en distintas instituciones públicas de salud, cuenten o no con seguridad social.
Señaló que los recursos serían insuficientes para poner en marcha el programa y afirmó que el financiamiento de la atención adicional tendría que salir de los presupuestos que ya tienen asignados instituciones como el IMSS, ISSSTE e institutos nacionales de salud, sin un aumento adicional para atender a los nuevos pacientes.
El diputado advirtió que, ante las condiciones que enfrenta el IMSS-Bienestar, las personas que actualmente no cuentan con seguridad social podrían buscar atención en el IMSS o el ISSSTE. Desde su perspectiva, esto podría aumentar la presión sobre hospitales y servicios que ya atienden a millones de derechohabientes.
“El SAT se convierte en oficina de terrorismo fiscal”: Héctor Saúl Téllez, del PAN
Héctor Saúl Téllez, diputado por Acción Nacional, se pronunció sobre las modificaciones contempladas al IEPS y al ISR, señalando que e Servicio de Administración Tributaria (SAT) “se ha convertido en una herramienta de persecución para los contribuyentes”.
El legislador alertó que las políticas contempladas en el presupuesto pueden convertir al SAT en “una oficina de terrorismo fiscal”.
Téllez advirtió que en la bancada blanquiazul existe una preocupación sobre la deuda pública, que, asegura, se ha convertido en la principal “herramienta de financiamiento” de la actual administración.