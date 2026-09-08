Se siguen priorizando programas sociales: expertos reaccionan a Paquete Económico 2027

Ingresos y egresos contemplados en el Paquete Económico 2027

Las cifras presentadas en el Paquete Económico 2027 contemplan que el gasto público neto alcance los 10.5 billones de pesos, mientras que los ingresos públicos alcanzarán los 9.2 billones de pesos.

El documento no contempla la creación de nuevos impuestos, ni tampoco aumentos a los ya existentes, pero sí se contemplan medidas de control, eficiencia recaudatoria y el combate a la evasión fiscal a través de diferentes medidas.

“Crecimiento creíble, pero más optimista que el de analistas”: Grupo Financiero BASE

Las primeras reacciones por la presentación del Paquete Económico 2027 no se hicieron esperar, pues comenzaron a difundirse diferentes opiniones desde distintos puntos de la vida pública nacional.

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero BASE destacó que existen varios puntos que vale la pena destacar del Paquete Económico 2027, como un crecimiento “más creíble”, aunque es “más optimista” que los pronósticos realizados por el Banco de México.

Otro aspecto a considerar, de acuerdo con la especialista, son los recursos destinados para Pemex (Petróleos Mexicanos), aún cuando se tenía previsto que la empresa ya no los requeriría en 2027.

Además, se considera como otro punto favorable los cambios en la Ley del ISR, pues en la actualidad, las empresas pueden optar por el Régimen Simplificado de Confianza o Régimen General si se tienen ingresos de hasta 50 millones de pesos.

Gobierno gastaría más de lo que ingresa: IMCO

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reconoció que se tiene previsto un aumento presupuestal de 343.7 millones de pesos (3.9% real), para pasar de 8.81 a 9.16 billones de pesos. En contraparte, el gasto neto crecería apenas 0.7% real, pasando de 10.11 a 10.51 billones.

A pesar de estas impresiones positivas, el IMCO también alertó que el Gobierno gastaría 1.35 billones de pesos más de lo que ingresa, por lo que existen dudas sobre el financiamiento de dicha brecha.