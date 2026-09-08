



¿Quiénes ganan presupuesto en 2027?

El Instituto Nacional Electoral sería el mayor ganador porcentual del Presupuesto 2027, con un crecimiento real de 87.5% frente a lo aprobado para 2026.

El aumento llevaría su presupuesto a 42,275 millones de pesos y estaría relacionado con las responsabilidades electorales que deberá asumir el organismo. Debido a este incremento, los ramos autónomos crecerían en conjunto 14.3% real.

No todos los organismos autónomos tendrían el mismo resultado. La FGR conservaría prácticamente el mismo poder de compra, mientras el Poder Legislativo y el Poder Judicial registrarían reducciones reales de 0.9%.

Entre las dependencias del Gobierno federal, la Secretaría de Marina tendría el mayor crecimiento real, con un aumento de 19.4%.

Agricultura y Desarrollo Rural ocuparía el segundo lugar, con un avance de 13.4%, mientras que Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación crecería 9.5%.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones tendría 8.8% más recursos en términos reales. La Secretaría de Educación Pública obtendría un aumento de 6.6%.

También crecerían Relaciones Exteriores, con 6.1%; Defensa Nacional e Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con 5.4% cada una; Medio Ambiente, con 5.3%; Gobernación, con 4.7%; Trabajo, con 3.9%; y Seguridad, con 3.9%.

El IMSS registraría un crecimiento real de 9.8%, uno de los aumentos más importantes del proyecto. Los Servicios de Salud del IMSS-Bienestar tendrían un avance de 8.9%.

En conjunto, las entidades de control directo (IMSS e ISSSTE) crecerían 8% real. El ISSSTE tendría un incremento más moderado, de 2.7%.

Para los ciudadanos, estos aumentos podrían representar una mayor capacidad para financiar consultas, medicamentos, personal y operación hospitalaria. El resultado dependerá, sin embargo, de que los recursos sean ejercidos de manera oportuna y eficiente.

Energía encabeza los recortes

La Secretaría de Energía (Sener) sufriría el ajuste más pronunciado: perdería aproximadamente 181,800 millones de pesos, una caída real de 69%.

Entre las empresas públicas, la CFE tendría cerca de 30,800 millones de pesos menos, una disminución real de 8.5%. Pemex perdería alrededor de 9,800 millones, equivalente a una reducción de 1.3%.

Presidencia e INEGI registrarían caídas reales de 3.1%, mientras que Hacienda tendría un ajuste de 2%.





¿Qué dependencias quedan prácticamente igual?

Economía, Turismo, Anticorrupción y Buen Gobierno, los Tribunales Agrarios y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa registrarían una variación real de 0%. Esto significa que conservarían prácticamente el mismo poder de compra que en 2026.

Bienestar recibiría alrededor de 22,600 millones de pesos nominales adicionales, pero su crecimiento real sería de apenas 0.1%. En otras palabras, después de descontar la inflación, tendría prácticamente los mismos recursos.

El reparto propuesto para 2027 muestra una prioridad hacia salud, educación, agricultura y Fuerzas Armadas, mientras concentra los principales ajustes en Energía y las empresas públicas. Para la población, la verdadera diferencia no estará únicamente en cuánto recibe cada institución, sino en cómo utiliza esos recursos y qué resultados ofrece.