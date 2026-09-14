El déficit fiscal o los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) plantea en el Paquete Económico 2027 de 3.9% del PIB para 2027 se queda corto en comparación con el 2.5% del PIB que recomienda el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la think tank México Evalúa, para encaminar realmente al país hacia una consolidación de la deuda.
El déficit fiscal de 3.9% del PIB de Hacienda para 2027 se queda corto; FMI y México Evalúa recomiendan 2.5%
“Aunque la deuda pública sigue siendo sostenible con alta probabilidad, se necesita una trayectoria de consolidación más ambiciosa e intensa en su etapa inicial para fortalecer la credibilidad de los planes fiscales, evitar nuevos aumentos de la deuda pública y crear el espacio fiscal necesario para posibilitar una respuesta contracíclica en caso de que los riesgos externos se materialicen”, advirtió el FMI en su informe de actualización de perspectivas y revisiones económicas para México , en septiembre de 2025.
Para lograr estos objetivos, sería necesario que el déficit se sitúe en 2.5% del PIB para 2027, destacó el organismo internacional. Con una estimación del déficit para 2026 de 4.1% del PIB, en ese entonces, el FMI advirtió que este implicaría un aumento sostenido de la relación entre la deuda bruta y el PIB, a lo largo del tiempo acercándose a 61.5% del PIB en 2030, bajo supuestos macroeconómicos del personal técnico del Fondo.
El déficit estimado por Hacienda para 2027 y presentado el pasado ocho de septiembre, es 1.4% del PIB por debajo del índice recomendado por el FMI y México Evalúa.
De acuerdo con registros de la SHCP, fue de 2017 a 2019, en los últimos años de gobierno de Enrique Peña Nieto y el primero a cargo de Andrés Manuel López Obrador, cuando el déficit o la diferencia entre gasto e ingresos que es compensada con financiamientos, se colocó entre 1.0% del PIB y 2.3% del PIB, en ese periodo el Saldo Histórico de los RFSP se colocó entre 44.5% del PIB y 43.3% del PIB.
Paquete Económico 2027 proyecta mayor déficit
En tanto, por separado, y tras cálculos propios, la think tank México Evalúa refiere que para lograr estabilizar la deuda, el país necesita mantener un déficit de -2.5% a partir de 2027 y hasta 2029.
“Lo que estamos viendo es que esta meta no se está cumpliendo, con la proyección que trae Hacienda va a provocar que se siga aumentando el déficit y eso tiene otras implicaciones”, explicó Jorge Cano, coordinador de Gasto Público de México Evalúa.
Entre los riesgos está que la deuda siga aumentando y con ello también el costo financiero de la misma, lo cual va restando más recursos para el presupuesto, por ejemplo, para brindar servicios esenciales como salud, seguridad, educación, agregó el especialista de México Evalúa.
“El principal problema que ven las calificadoras es que pues si aumenta tu deuda, tienes que pagar más intereses y llega un momento en que pues tienes tantos compromisos con servicios públicos, con inversión, con muchas otras cosas más, que ya no tengas recortes y que puedas llegar a caer en impago. Esa es básicamente la lógica de las calificadoras”, dijo Cano.
¿Por qué Hacienda ajustó su perspectiva del déficit para 2027?
De acuerdo con registros en los precriterios y criterios económicos, la dependencia ha ajustado sus perspectivas para el déficit fiscal hacia un déficit más alto, la mayoría de las veces que presenta nuevas estimaciones. En abril de 2025 su expectativa para 2026 era de entre 3.2 y 3.5%, en septiembre de ese mismo año, en los criterios pasó a 4.1% del PIB. En abril de 2026, en precriterios 2027, se mantuvo en 4.1%. En este mismo documento para 2027 se estimó en 3.5%, y en los criterios entregados el pasado 8 de septiembre, quedó, finalmente en 3.9%.
“El objetivo de reducción del déficit fue calibrado ante la presencia de eventos y de corrientes en contra, digamos en términos económicos, tuvimos que calibrar la convergencia fiscal con el fin de no incidir demasiado en la actividad económica, tenemos que cuidar la actividad económica, tenemos que que cuidar el empleo, al tiempo que garantizamos la convergencia fiscal”, comentó el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, en conferencia de prensa el pasado nueve de septiembre, al explicar por qué se ajustó la meta del déficit fiscal para 2027, en comparación a la meta que se proyectó en abril pasado en los Precriterios Generales de Política Económica 2027.