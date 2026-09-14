“Aunque la deuda pública sigue siendo sostenible con alta probabilidad, se necesita una trayectoria de consolidación más ambiciosa e intensa en su etapa inicial para fortalecer la credibilidad de los planes fiscales, evitar nuevos aumentos de la deuda pública y crear el espacio fiscal necesario para posibilitar una respuesta contracíclica en caso de que los riesgos externos se materialicen”, advirtió el FMI en su informe de actualización de perspectivas y revisiones económicas para México , en septiembre de 2025.

Para lograr estos objetivos, sería necesario que el déficit se sitúe en 2.5% del PIB para 2027, destacó el organismo internacional. Con una estimación del déficit para 2026 de 4.1% del PIB, en ese entonces, el FMI advirtió que este implicaría un aumento sostenido de la relación entre la deuda bruta y el PIB, a lo largo del tiempo acercándose a 61.5% del PIB en 2030, bajo supuestos macroeconómicos del personal técnico del Fondo.

El déficit estimado por Hacienda para 2027 y presentado el pasado ocho de septiembre, es 1.4% del PIB por debajo del índice recomendado por el FMI y México Evalúa.

De acuerdo con registros de la SHCP, fue de 2017 a 2019, en los últimos años de gobierno de Enrique Peña Nieto y el primero a cargo de Andrés Manuel López Obrador, cuando el déficit o la diferencia entre gasto e ingresos que es compensada con financiamientos, se colocó entre 1.0% del PIB y 2.3% del PIB, en ese periodo el Saldo Histórico de los RFSP se colocó entre 44.5% del PIB y 43.3% del PIB.

Paquete Económico 2027 proyecta mayor déficit

En tanto, por separado, y tras cálculos propios, la think tank México Evalúa refiere que para lograr estabilizar la deuda, el país necesita mantener un déficit de -2.5% a partir de 2027 y hasta 2029.

“Lo que estamos viendo es que esta meta no se está cumpliendo, con la proyección que trae Hacienda va a provocar que se siga aumentando el déficit y eso tiene otras implicaciones”, explicó Jorge Cano, coordinador de Gasto Público de México Evalúa.

Entre los riesgos está que la deuda siga aumentando y con ello también el costo financiero de la misma, lo cual va restando más recursos para el presupuesto, por ejemplo, para brindar servicios esenciales como salud, seguridad, educación, agregó el especialista de México Evalúa.