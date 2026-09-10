Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

“No hay una renuncia a las deducciones”, asevera el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora

El titular de la SHCP descartó que las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales, puedan verse afectadas por las acciones anti factureras y evasión, planteadas para 2027.
jue 10 septiembre 2026 02:44 PM
Añadir Expansión en Google
Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda, participa en el Expansión Summit 2026. Foto: Anylú Hinojosa-Peña/Expansión.
Al participar en el Expansión Summit 2026, Édgar Amador Zamora también descartó que vengan cambios en materia de impeustos saludables para el siguiente año. (Foto: Anylú Hinojosa-Peña/Expansión. )

Las empresas no perderán sus deducciones, de aprobarse el esquema para limitarlas que propone la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el Paquete Económico 2027, con el objetivo de reforzar la batalla contra las factureras, la evasión y la elusión fiscal.

“No vas a perder deducciones, no vas a poder acreditarlas en este ejercicio, si tuviste un mal año, y no pudiste acreditarlas, lo vas a poder acreditar el siguiente año, o en los próximos 20 años, no hay una renuncia a las deducciones”, aseveró el titular de la SHCP, Édgar Amador Zamora, al participar en el conversatorio "En el límite fiscal", del Expansión Summit 2026.

Publicidad

La dependencia plantea que para el siguiente ejercicio fiscal las empresas con ingresos mayores a los 50 millones de pesos, no puedan solicitar deducciones de más del 96.7% de sus ingresos acumulables, cuando éstas superen justo este límite. En tanto, a las empresas que deducen menos, es decir, que no aplican esquemas o planeaciones agresivas fiscales (con el objetivo de pagar la menor tasa efectiva) tendrán un límite de 99%.

También se limita la amortización de pérdidas fiscales acumuladas al 50% de la utilidad fiscal en cada ejercicio, pero para evitar que las empresas pierdan ese derecho, amplía de 10 a 20 años el plazo legal para poder deducirlas.

La propuesta ha generado reacciones de economistas, fiscalistas y el sector financiero quienes advierten que la medida puede limitar las inversiones o el propio crecimiento de las empresas. Pero Amador Zamora explicó que la medida está limitada.

Las empresas tendrán que ajustar sus deducciones autorizadas frente a cambios que propone Hacienda rumbo a 2027. Foto: iStock.
Economía

Hacienda afina tiros contra factureras, pero el límite a deducciones pegará a empresas cumplidas


“Acotamos el universo, a empresas que facturen más de 50 millones de pesos, que tienen más de cinco años en operación, y cuyas deducciones superan el 97% de sus ventas, si no estás ahí en ese espectro, digamos, las deducciones máximas son 99%, eso acota muchísimo el espectro de la medida”, detalló.

Los tiros son precisos, pues lo que se busca es ir por contribuyentes con condiciones ya bien detectadas y analizadas.

“¿A qué le queremos decir ya basta?, hemos encontrado personas morales con 10 años sin utilidades, pensaríamos que una razón de una empresa es generar utilidades, y crecer a partir de ahí. Se nos hace difícil imaginarnos una persona moral que tiene 10 años sin utilidades y sigue activa, entonces, digamos que lo que queremos controlar es esa parte”, destacó.

El funcionario explicó que continuamente el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pública listas de tasas efectivas pagadas, quienes se encuentren por debajo de la tasa promedio publicada por sector, son quienes deberán prender las alertas.

Publicidad

Impuestos saludables en pausa

El titular de la dependencia a cargo de las finanzas del país, descartó que puedan venir cambios en materia de impuestos saludables para 2027.

“No veo que vaya haber una variación, en términos de lo propuesto de paquete económico, creo que hay que dar tiempo para lo que se aprobó para 2026, se afiance y tome su curso, y tengamos liquidez en el impacto, no creo que existan en este momento condiciones, creo que sería bueno que demos tiempo para que veamos los efectos totales, está descartado de nuestra parte”, comentó el Amador Zamora.

A finales del año pasado, inició un proceso de revisión para los impuestos saludables, con lo que incrementó la carga del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) a las bebidas saborizadas azucaradas y edulcoradas como refrescos, jugos industriales e incluso sueros orales.

Previo a la presentación del Paquete Económico 2027, la bancada del PT presentó propuestas para cambiar el esquema para los impuestos a las bebidas alcohólicas , y de gravar con IEPS los alimentos con alto contenido de sodio, como sopas instantáneas, aderezos, salsas y embutidos.

La propuesta de Hacienda del Paquete Económico 2027 no contiene estos cambios, pero los Diputados tienen la facultad de hacer modificaciones en el proceso de análisis, discusión y votación.

El secretario detalló que, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud, se está produciendo el resultado originalmente planteado de reducir el consumo de estos productos, pues no es una medida recaudatoria.

“No tenemos una recaudación especialmente significativa, al contrario tenemos en algunos conceptos una disminución en la recaudación (…) creo que es preferible en términos intemporales, tener precios más altos, en vez de enfrentar altos costos en el futuro por enfermedades crónico degenerativas, en particular diabetes, otros padecimientos similares, está funcionando conforme habíamos planeado junto con la Secretaría de Salud”, concluyó.

Publicidad

Tags

Summit 2026 Paquete Económico Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad