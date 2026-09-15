¿Tu celular está lento o muestra ventanas raras? Estas son las señales de malware bancario

Un celular que funciona más lento, muestra ventanas alternas continuamente o tiene un comportamiento extraño puede tener muchas explicaciones. Sin embargo, si estos cambios aparecen después de abrir un enlace sospechoso, instalar una aplicación o permitir acceso remoto, conviene prestar atención.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef ) y la Asociación de Bancos de México (ABM) emitieron una alerta por intentos de fraude relacionados con programas maliciosos, conocidos como malware, que pueden infiltrarse en los dispositivos para robar información y facilitar operaciones bancarias no autorizadas.
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La advertencia es importante porque el fraude no necesariamente comienza dentro de la aplicación del banco. Puede iniciar con un mensaje SMS, un correo electrónico, una llamada o un enlace que busca convencer al usuario de descargar una aplicación, abrir un archivo o compartir información confidencial.
Estas son las señales que debes revisar
La Condusef señala que los cambios inusuales en el funcionamiento del celular deben considerarse una señal de alerta, especialmente cuando se presentan junto con otras conductas sospechosas.
Entre ellas están las instrucciones para instalar aplicaciones, permitir acceso remoto, abrir enlaces desconocidos o descargar archivos desde mensajes que no se esperaban.
También conviene revisar si aparecen aplicaciones que el usuario no reconoce, ventanas que se muestran encima de otras aplicaciones o acciones que ocurren sin que la persona las haya realizado.
Esto ha sido identificado como posibles señales de que el dispositivo pudo haber sido comprometido.
Por ello, más que fijarse únicamente en si el celular está lento, el usuario debe preguntarse qué ocurrió antes de que comenzaran esos cambios.
Así puede entrar el malware a tu celular
Se puede recibir un mensaje que aparenta provenir de un banco y advertir sobre un supuesto cargo no reconocido, el bloqueo de una cuenta o un problema de seguridad.
También puede ofrecer un préstamo, informar sobre productos o utilizar cualquier otro pretexto para llevar al usuario a una liga.
Al hacer clic, la persona puede ser dirigida a un sitio que le pide descargar una aplicación o archivo.
La Comisión advierte que no deben descargarse aplicaciones desde enlaces recibidos por SMS, correo electrónico, WhatsApp, redes sociales u otros servicios de mensajería.
Otra modalidad consiste en convencer al usuario de instalar una herramienta de control remoto. De esta forma, se puede intentar obtener acceso al dispositivo o manipularlo.
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¿Qué puede hacer el malware?
El riesgo no se limita a que el teléfono funcione mal, estos programas pueden utilizarse para capturar claves, interceptar códigos de verificación o, en algunos casos, tomar el control del dispositivo.
Los delincuentes también pueden intentar utilizar credenciales legítimas y mecanismos de autenticación previamente comprometidos para realizar operaciones no autorizadas. Esto puede dificultar que el banco identifique inmediatamente cómo se originó el fraude.
Entre las modalidades identificadas por las autoridades están el control remoto, la superposición de pantallas, las extensiones maliciosas y la instalación de archivos o aplicaciones comprometidas.
¿Qué hacer si sospechas que tu celular fue infectado?
Si el teléfono comenzó a comportarse de manera extraña, la recomendación es actuar antes de realizar operaciones bancarias desde ese equipo.
En caso de tener una transacción en curso, debe detenerse y el dispositivo debe desconectarse de internet. Después, es necesario contactar al banco a través de sus canales oficiales.
Igualmente, la Condusef también recomienda cambiar las contraseñas desde un dispositivo seguro.
Si ya existe una operación que el usuario no reconoce, debe reportarse inmediatamente a la institución financiera.
También es recomendable revisar los movimientos de las cuentas y activar las alertas de operaciones para detectar rápidamente cualquier transacción que no haya sido autorizada.
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¿Cómo evitar que el malware llegue a tu celular?
El organismo recomienda instalar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales como Google Play o App Store y verificar que sea la aplicación oficial de la institución financiera antes de instalarla.
Además, las autoridades recomiendan:
- Mantener actualizado el sistema operativo, el navegador y las aplicaciones.
- Tener activa y actualizada una herramienta antivirus o antimalware.
- No abrir enlaces recibidos en mensajes inesperados.
- No compartir contraseñas, NIP ni códigos de verificación.
- No instalar herramientas de control remoto porque lo solicite otra persona.
- Revisar el monto, beneficiario y cuenta destino antes de autorizar una operación.
- Activar las alertas de movimientos bancarios.
- Descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales.
- Bloquear y reportar mensajes sospechosos.
La principal alerta, entonces, no es simplemente que el celular esté lento. El riesgo aumenta cuando ese cambio aparece acompañado de ventanas extrañas, aplicaciones desconocidas, solicitudes para instalar programas o accesos remotos y, sobre todo, movimientos bancarios que el usuario no reconoce.