¿Tu celular está lento o muestra ventanas raras? Estas son las señales de malware bancario

La advertencia es importante porque el fraude no necesariamente comienza dentro de la aplicación del banco. Puede iniciar con un mensaje SMS, un correo electrónico, una llamada o un enlace que busca convencer al usuario de descargar una aplicación, abrir un archivo o compartir información confidencial.

Estas son las señales que debes revisar

La Condusef señala que los cambios inusuales en el funcionamiento del celular deben considerarse una señal de alerta, especialmente cuando se presentan junto con otras conductas sospechosas.



Entre ellas están las instrucciones para instalar aplicaciones, permitir acceso remoto, abrir enlaces desconocidos o descargar archivos desde mensajes que no se esperaban.

También conviene revisar si aparecen aplicaciones que el usuario no reconoce, ventanas que se muestran encima de otras aplicaciones o acciones que ocurren sin que la persona las haya realizado.

Esto ha sido identificado como posibles señales de que el dispositivo pudo haber sido comprometido.

Por ello, más que fijarse únicamente en si el celular está lento, el usuario debe preguntarse qué ocurrió antes de que comenzaran esos cambios.

Así puede entrar el malware a tu celular

Se puede recibir un mensaje que aparenta provenir de un banco y advertir sobre un supuesto cargo no reconocido, el bloqueo de una cuenta o un problema de seguridad.

También puede ofrecer un préstamo, informar sobre productos o utilizar cualquier otro pretexto para llevar al usuario a una liga.

Las aplicaciones que el usuario no reconoce pueden ser una señal de que el dispositivo fue comprometido. (Andrea Murcia/Cuartoscuro)



Al hacer clic, la persona puede ser dirigida a un sitio que le pide descargar una aplicación o archivo.

La Comisión advierte que no deben descargarse aplicaciones desde enlaces recibidos por SMS, correo electrónico, WhatsApp, redes sociales u otros servicios de mensajería.

Otra modalidad consiste en convencer al usuario de instalar una herramienta de control remoto. De esta forma, se puede intentar obtener acceso al dispositivo o manipularlo.