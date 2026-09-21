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GWM lanza P300, evolución de Poer, para crecer 50% en pickups; la PHEV será su vitrina tecnológica

La automotriz reorganiza su gama, red y ventas a flotillas para convertir una pickup de trabajo en un negocio también de uso cotidiano.
lun 21 septiembre 2026 06:21 PM
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Imagen de la presentación oficial de la GWM P300 en el Auto Show de Guadalajara 2026. La pickup es la evolución de Poer y estará disponible con versiones de combustión y una variante híbrida enchufable (PHEV).
Recompra, flotillas y expansión de distribuidores forman parte de la estrategia con la que GWM busca ganar mayor presencia en el negocio mexicano de pickups. (GWM)

GWM presentó en México la P300, la nueva generación de la pickup mediana que hasta ahora comercializaba como Poer. El relevo conserva versiones de combustión, incorpora por primera vez una híbrida enchufable y amplía el rango de precios y usos de la gama.

La renovación llega mientras la automotriz busca ganar presencia en un segmento donde vender una camioneta exige algo más que renovar el producto: también requiere respaldo, distribución y una relación más estrecha con empresas y flotillas.

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P300 debe vender más que Poer, pero GWM sabe que el producto no basta

Poer coloca actualmente unas 200 unidades mensuales en México. Con P300, la marca espera vender entre 250 y 300 camionetas al mes y plantea una ambición anual de 3,500 a 4,000 unidades. Si alcanza la parte alta de la previsión mensual, supondría un crecimiento de 50% frente al promedio actual de su antecesora.

“Sentimos que tenemos un área de oportunidad aún mayor, que no está necesariamente ligada al producto, sino está más ligada a confirmarle al cliente que la opción de pickup siempre va a ser una buena opción con nosotros”, dijo David Omar García Valles, director Comercial de GWM México.

La renovación llega acompañada de cambios en otras piezas del negocio: la compañía busca apoyarse en la recompra de clientes actuales, modificó su dinámica de venta a flotillas y reorganiza una red en la que algunos distribuidores se han mudado y otros amplían sus puntos de distribución. La marca reconoce, además, que varios de los líderes del segmento cuentan con producción local, una condición que, de acuerdo con el director, les permite transmitir mayor certeza a compradores que dependen de la pickup para trabajar.

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GWM cambia la estrategia de Ora en México y lanza el ORA 5 con gasolina, híbrido y eléctrico

Ante ese escenario, la estrategia que plantea la compañía pasa por reforzar tres atributos: servicio, calidad y certeza. Las Poer que ya circulan en México conservarán sus garantías, servicio y suministro de refacciones a través de la red de distribuidores autorizados.

También cambia la mezcla de ventas prevista para esta nueva generación. La compañía calcula que cerca de 70% de las P300 corresponderá a configuraciones de pasajeros y el 30% restante se dividirá entre versiones utilitarias y operaciones de flotillas. Esa expectativa parte del perfil de cliente que la marca ha encontrado con Poer: alguien que utiliza la pickup tanto para trabajar como para su vida cotidiana.

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Combinar negocio y vida cotidiana ayuda a explicar por qué P300 mantiene capacidad para cargar hasta 1,050 kilogramos y arrastrar 2,250 kilogramos, pero incorpora más tecnología, asistencias a la conducción y un habitáculo con una orientación cercana a la de un SUV. En configuraciones 4x4 también incluye bloqueo de diferencial para mejorar la tracción en superficies de baja adherencia.

Tecnología PHEV para exhibir capacidades, no para cargar con el volumen

P300 híbrida enchufable concentra el principal salto tecnológico frente a Poer, aunque tendrá una función distinta a la de las versiones que deberán sostener la meta de hasta 300 ventas mensuales.

“Este es un producto que está concebido y está diseñado no necesariamente para hacer grandes volúmenes”, asegura García Valles. Según la previsión de la marca, la PHEV representará entre 5% y 10% del volumen total y servirá para mostrar capacidades en tecnología, manufactura, materiales y lujo.

foto de la nueva Poer 500 híbrida demostrando sus capacidades todoterreno en un terreno con arena suelta.
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GWM México presenta la pickup híbrida todoterreno POER 500 PHEV Hi4-T

Presentado por: GWM México

Con esta variante, la compañía busca atender al cliente que todavía necesita una pickup para trabajar, pero demanda más confort y equipamiento conforme crece su negocio. A esa combinación suma la posibilidad de cubrir parte de los recorridos cotidianos con electricidad y conservar el motor de combustión para trayectos más largos.

Hi4-T combina un motor 2.0 litros turbo con uno eléctrico de 130 kW, transmisión automática de nueve velocidades y tracción 4x4 con reductora. Su potencia conjunta alcanza 416 hp y 750 Nm de torque, mientras una batería de litio-ferrofosfato de 33.1 kWh ofrece entre 95 y 100 kilómetros eléctricos bajo el ciclo WLTC. Con ambos sistemas, la autonomía va de 886 a 947 kilómetros y puede alcanzar 1,038; pasar de 30% a 80% de carga toma alrededor de 18 minutos.

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Durante la entrevista se mencionaron 115 kilómetros eléctricos al ejemplificar el uso urbano de la camioneta, mientras la ficha técnica fija el rango homologado entre 95 y 100 kilómetros. Para efectos técnicos, esta última es la cifra oficial del lanzamiento.

Más allá de P300, esa diversidad de motorizaciones también aparece en el resto del portafolio. ORA 5 , presentado en agosto, cuenta con alternativas de gasolina, híbridas y eléctricas, mientras H7 se incorporará posteriormente a la oferta de SUV.

Precios escalonados para cubrir desde trabajo hasta electrificación

La línea mantiene transmisión manual de seis velocidades: Premium cuesta 469,900 pesos y Luxury, 499,900. En Pasajeros, Premium se ofrece por 559,900 pesos, Luxury 4x2 por 599,900 y Luxury 4x4 por 644,900; Luxury PHEV cierra la gama en 854,900 pesos.

Para los modelos electrificados, la marca ofrece ocho años o 150,000 kilómetros de garantía para batería de alto voltaje, motor y componentes electrónicos; la cobertura general es de siete años.

Con esa gama, la evolución de Poer combina versiones de trabajo, opciones de pasajeros y una variante PHEV destinada a mostrar capacidades en tecnología, manufactura, materiales y lujo. La meta de pasar de unas 200 a hasta 300 ventas mensuales estará apoyada, además, en recompra, una mayor eficiencia en flotillas y la expansión de la red.

Tags

autos, GWM automóviles, movilidad

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