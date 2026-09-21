GWM lanza P300, evolución de Poer, para crecer 50% en pickups; la PHEV será su vitrina tecnológica

Durante la entrevista se mencionaron 115 kilómetros eléctricos al ejemplificar el uso urbano de la camioneta, mientras la ficha técnica fija el rango homologado entre 95 y 100 kilómetros. Para efectos técnicos, esta última es la cifra oficial del lanzamiento.
Más allá de P300, esa diversidad de motorizaciones también aparece en el resto del portafolio. ORA 5 , presentado en agosto, cuenta con alternativas de gasolina, híbridas y eléctricas, mientras H7 se incorporará posteriormente a la oferta de SUV.
Precios escalonados para cubrir desde trabajo hasta electrificación
La línea mantiene transmisión manual de seis velocidades: Premium cuesta 469,900 pesos y Luxury, 499,900. En Pasajeros, Premium se ofrece por 559,900 pesos, Luxury 4x2 por 599,900 y Luxury 4x4 por 644,900; Luxury PHEV cierra la gama en 854,900 pesos.
Para los modelos electrificados, la marca ofrece ocho años o 150,000 kilómetros de garantía para batería de alto voltaje, motor y componentes electrónicos; la cobertura general es de siete años.
Con esa gama, la evolución de Poer combina versiones de trabajo, opciones de pasajeros y una variante PHEV destinada a mostrar capacidades en tecnología, manufactura, materiales y lujo. La meta de pasar de unas 200 a hasta 300 ventas mensuales estará apoyada, además, en recompra, una mayor eficiencia en flotillas y la expansión de la red.