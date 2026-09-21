GWM lanza P300, evolución de Poer, para crecer 50% en pickups; la PHEV será su vitrina tecnológica

P300 debe vender más que Poer, pero GWM sabe que el producto no basta

Poer coloca actualmente unas 200 unidades mensuales en México. Con P300, la marca espera vender entre 250 y 300 camionetas al mes y plantea una ambición anual de 3,500 a 4,000 unidades. Si alcanza la parte alta de la previsión mensual, supondría un crecimiento de 50% frente al promedio actual de su antecesora.

“Sentimos que tenemos un área de oportunidad aún mayor, que no está necesariamente ligada al producto, sino está más ligada a confirmarle al cliente que la opción de pickup siempre va a ser una buena opción con nosotros”, dijo David Omar García Valles, director Comercial de GWM México.

La renovación llega acompañada de cambios en otras piezas del negocio: la compañía busca apoyarse en la recompra de clientes actuales, modificó su dinámica de venta a flotillas y reorganiza una red en la que algunos distribuidores se han mudado y otros amplían sus puntos de distribución. La marca reconoce, además, que varios de los líderes del segmento cuentan con producción local, una condición que, de acuerdo con el director, les permite transmitir mayor certeza a compradores que dependen de la pickup para trabajar.



Ante ese escenario, la estrategia que plantea la compañía pasa por reforzar tres atributos: servicio, calidad y certeza. Las Poer que ya circulan en México conservarán sus garantías, servicio y suministro de refacciones a través de la red de distribuidores autorizados.

También cambia la mezcla de ventas prevista para esta nueva generación. La compañía calcula que cerca de 70% de las P300 corresponderá a configuraciones de pasajeros y el 30% restante se dividirá entre versiones utilitarias y operaciones de flotillas. Esa expectativa parte del perfil de cliente que la marca ha encontrado con Poer: alguien que utiliza la pickup tanto para trabajar como para su vida cotidiana.