Gasolineras y casetas operarán sin efectivo con nueva Ley de Economía Digital

Las fuentes explicaron que todavía existen algunos puntos con problemas de cobertura, aunque se trata de casos específicos que están siendo atendidos para garantizar que los pagos puedan realizarse de manera digital.
En las casetas de cobro, además del uso de tag, se prevé habilitar puntos de contacto para recibir pagos con tarjetas y códigos QR. La infraestructura busca permitir el uso de distintos medios digitales, incluido CoDi, para reducir la dependencia del efectivo.
El objetivo es que, una vez establecido el marco jurídico, los establecimientos cuenten con las herramientas necesarias para recibir pagos digitales y que la sustitución del efectivo no represente una barrera para los usuarios.
¿Cuántas gasolineras hay en México?
De acuerdo con datos de Pemex, al cierre del primer semestre de 2026 hay en el país 13, 046 gasolineras, de las cuales, 58% son operadas por la petrolera y el resto operan con otras marcas y licencias.
Por su parte, las 129 plazas de cobro operadas por Caminos y Puentes Federales (Capufe) ya cuentan con un sistema de telepeaje electrónico en la totalidad de sus 1,050 carriles.
Del lado de la infraestructura de pagos, datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) muestran, con corte al segundo trimestre de 2026, un total de 146 millones 907,000 tarjetas de débito en circulación emitidas por bancos y 47 millones 77 mil tarjetas de crédito.
Sheinbaum anunció desde marzo el objetivo de eliminar el efectivo en gasolineras y casetas
El gobierno federal ya había planteado desde marzo la eliminación del efectivo en gasolineras y casetas. Durante la inauguración de la 89 Convención Bancaria, celebrada el 19 de marzo en Cancún, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se impulsaría el pago digital en ambos servicios como parte de la estrategia para reducir el uso de dinero físico y avanzar en la digitalización de la economía.
En ese momento, Sheinbaum señaló que el objetivo era que durante 2026 las casetas del país operaran únicamente con pagos digitales y que las gasolineras avanzaran hacia el mismo esquema.
El anuncio de marzo antecedió a las medidas que el gobierno y el sector financiero comenzaron a implementar para facilitar la transición. En abril, por ejemplo, se acordó reducir a cero temporalmente algunas comisiones asociadas con los pagos digitales de gasolina y diésel, mientras el gobierno informó que trabajaba en un acuerdo para eliminar el uso de efectivo en las gasolineras.
El pasado 8 de septiembre al presentar la Ley, la presidenta refrendó el objetivo al señalar que, además de que son más sencillos los pagos por vía electrónica, ayudan a disminuir las comisiones bancarias y a la seguridad.
"Nos ayuda también para el tema de seguridad y también le facilita la vida a las personas para no tener que traer efectivo y poder pagar desde el celular o a través de otros mecanismos de manera directa".
Claudia Sheinbaum, presidenta de México.