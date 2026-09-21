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Gasolineras y casetas operarán sin efectivo con nueva Ley de Economía Digital

La nueva legislación abrirá la puerta a restringir el uso de dinero físico en actividades cotidianas. El cambio alcanzará a más de 13 mil gasolineras que operan en el país.
lun 21 septiembre 2026 05:55 AM
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Toma panorámica de una caseta de cobro de Capufe en la que se van varios carros formados. En primer plano del lado izquierdo, una mano que sostiene una terminal bancaria, del otro lado, una mano que tiene varios billetes mexicanos.
De acuerdo con el sector financiero del país, la infraestructura de pagos digitales en casetas y gasolineras muestra avances para aceptar tajetas de crédito y débito y se busca popularizar el uso de CoDi (Rogelio Morales/Cuartoscuro | Google Flow )

El gobierno federal prohibirá el uso de efectivo en gasolineras y casetas una vez que se apruebe la nueva Ley de Economía Digital, haciendo obligatorios los pagos electrónicos, confirmaron a Expansión fuentes del sector financiero mexicano.

La iniciativa de Ley de Economía Digital fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados el pasado 8 de septiembre y será una de las primeras propuestas en discutirse durante el actual periodo de sesiones.

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La aprobación de la iniciativa dará el marco legal para que el gobierno avance en su estrategia de digitalización de la economía, mientras el sector financiero trabaja en la infraestructura necesaria para que establecimientos como gasolineras y casetas puedan recibir pagos digitales.

Actualmente, la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos reconoce al efectivo como medio de pago con poder liberatorio ilimitado, por lo que los establecimientos no pueden negar su aceptación de manera general.

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Ante ello, la nueva legislación busca otorgar facultades específicas para determinar en qué actividades podrá restringirse o prohibirse el uso de dinero físico. Una vez aprobada la ley y después de su entrada en vigor, las autoridades involucradas tendrán un plazo de 15 días para determinar los sectores y giros en los que podrá limitarse o prohibirse el efectivo.

Las fuentes consultadas por Expansión explicaron que, además de los pagos con tarjetas de débito y crédito, se apostará por mecanismos como CoDi, la plataforma de pagos digitales desarrollada por el Banco de México.

En las casetas de cobro, el pago mediante tag continuará como una de las alternativas, pero también se prevé habilitar medios para recibir pagos con tarjetas y códigos QR. La intención es que los usuarios puedan utilizar distintos mecanismos digitales y no dependan exclusivamente de una tarjeta o un tag.

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Gasolineras y casetas avanzan en infraestructura para aceptar pagos digitales

La infraestructura para sustituir el efectivo ya presenta avances. En el caso de las gasolineras, las fuentes consultadas señalaron que prácticamente todos los establecimientos cuentan con terminales punto de venta y tienen capacidad para recibir pagos digitales.

El principal pendiente se concentra en garantizar que las terminales cuenten con la tecnología necesaria para aceptar los distintos medios de pago, entre ellos tarjetas de crédito y débito y códigos QR dinámicos.

Esta modalidad permite que la propia terminal genere un código específico para cada operación e incorpore el monto a pagar. El usuario solo necesita escanearlo desde su teléfono y autorizar la transacción, sin capturar manualmente la cantidad.

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Las fuentes explicaron que todavía existen algunos puntos con problemas de cobertura, aunque se trata de casos específicos que están siendo atendidos para garantizar que los pagos puedan realizarse de manera digital.

En las casetas de cobro, además del uso de tag, se prevé habilitar puntos de contacto para recibir pagos con tarjetas y códigos QR. La infraestructura busca permitir el uso de distintos medios digitales, incluido CoDi, para reducir la dependencia del efectivo.

El objetivo es que, una vez establecido el marco jurídico, los establecimientos cuenten con las herramientas necesarias para recibir pagos digitales y que la sustitución del efectivo no represente una barrera para los usuarios.

¿Cuántas gasolineras hay en México?

De acuerdo con datos de Pemex, al cierre del primer semestre de 2026 hay en el país 13, 046 gasolineras, de las cuales, 58% son operadas por la petrolera y el resto operan con otras marcas y licencias.

Por su parte, las 129 plazas de cobro operadas por Caminos y Puentes Federales (Capufe) ya cuentan con un sistema de telepeaje electrónico en la totalidad de sus 1,050 carriles.

Del lado de la infraestructura de pagos, datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) muestran, con corte al segundo trimestre de 2026, un total de 146 millones 907,000 tarjetas de débito en circulación emitidas por bancos y 47 millones 77 mil tarjetas de crédito.

Sheinbaum anunció desde marzo el objetivo de eliminar el efectivo en gasolineras y casetas

El gobierno federal ya había planteado desde marzo la eliminación del efectivo en gasolineras y casetas. Durante la inauguración de la 89 Convención Bancaria, celebrada el 19 de marzo en Cancún, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se impulsaría el pago digital en ambos servicios como parte de la estrategia para reducir el uso de dinero físico y avanzar en la digitalización de la economía.

En ese momento, Sheinbaum señaló que el objetivo era que durante 2026 las casetas del país operaran únicamente con pagos digitales y que las gasolineras avanzaran hacia el mismo esquema.

El anuncio de marzo antecedió a las medidas que el gobierno y el sector financiero comenzaron a implementar para facilitar la transición. En abril, por ejemplo, se acordó reducir a cero temporalmente algunas comisiones asociadas con los pagos digitales de gasolina y diésel, mientras el gobierno informó que trabajaba en un acuerdo para eliminar el uso de efectivo en las gasolineras.

El pasado 8 de septiembre al presentar la Ley, la presidenta refrendó el objetivo al señalar que, además de que son más sencillos los pagos por vía electrónica, ayudan a disminuir las comisiones bancarias y a la seguridad.

"Nos ayuda también para el tema de seguridad y también le facilita la vida a las personas para no tener que traer efectivo y poder pagar desde el celular o a través de otros mecanismos de manera directa".
Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Tags

Gasolina bancos, tarjetas de crédito, finanzas personales

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