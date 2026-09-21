Gasolineras y casetas operarán sin efectivo con nueva Ley de Economía Digital

Ante ello, la nueva legislación busca otorgar facultades específicas para determinar en qué actividades podrá restringirse o prohibirse el uso de dinero físico. Una vez aprobada la ley y después de su entrada en vigor, las autoridades involucradas tendrán un plazo de 15 días para determinar los sectores y giros en los que podrá limitarse o prohibirse el efectivo.

Las fuentes consultadas por Expansión explicaron que, además de los pagos con tarjetas de débito y crédito, se apostará por mecanismos como CoDi, la plataforma de pagos digitales desarrollada por el Banco de México.

En las casetas de cobro, el pago mediante tag continuará como una de las alternativas, pero también se prevé habilitar medios para recibir pagos con tarjetas y códigos QR. La intención es que los usuarios puedan utilizar distintos mecanismos digitales y no dependan exclusivamente de una tarjeta o un tag.

Gasolineras y casetas avanzan en infraestructura para aceptar pagos digitales

La infraestructura para sustituir el efectivo ya presenta avances. En el caso de las gasolineras, las fuentes consultadas señalaron que prácticamente todos los establecimientos cuentan con terminales punto de venta y tienen capacidad para recibir pagos digitales.

El principal pendiente se concentra en garantizar que las terminales cuenten con la tecnología necesaria para aceptar los distintos medios de pago, entre ellos tarjetas de crédito y débito y códigos QR dinámicos.

Esta modalidad permite que la propia terminal genere un código específico para cada operación e incorpore el monto a pagar. El usuario solo necesita escanearlo desde su teléfono y autorizar la transacción, sin capturar manualmente la cantidad.