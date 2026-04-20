Ambos enfrentan los aranceles bajo la Sección 232 impuestos por Donald Trump en 2025, una medida que ya deja huella en el flujo comercial, ya que las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos pierden dinamismo.

Datos de Banxico muestran ese mal desempeño, en 2025, las exportaciones de productos de fundición, hierro y acero hacia Estados Unidos cayeron 24% frente a 2024. Los envíos de manufacturas de esos mismos productos descendieron 9%.

El arranque de 2026 acentúa la tendencia, pues en el primer bimestre, las caídas alcanzan 54% en productos de acero y 16% en manufacturas, en comparación con el mismo periodo de 2025.

Mientras que las exportaciones de material de transporte, en las cuales se incluye los vehículos ligeros y autopartes, cayeron 7% en 2025 y 17% en el primer bimestre de 2026.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha sido enfático en que los aranceles de la Sección 232 serán un punto central en la revisión del T-MEC. Son, hasta ahora, los que más golpean a México.