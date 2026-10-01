El presidente de la Comisión, Carol Antonio Altamirano explicó que la iniciativa busca acelerar la digitalización de la economía mexicana mediante pagos electrónicos universales, identidad digital confiable e inclusión financiera para reducir el uso del efectivo, ampliar el acceso al crédito y modernizar la relación entre ciudadanos, empresas y gobierno.

"La propuesta parte de la premisa de que aunque el país ya cuenta con infraestructura tecnológica como el SPEI, CoDi, DiMo, códigos QR y aplicaciones financieras, una gran parte de las operaciones económicas siguen realizándose en efectivo. Para atender esta situación, la ley promueve el uso de transferencias electrónicas, tarjetas bancarias, códigos QR, tecnología NFC y otros medios digitales de pago reconocidos por las autoridades financieras", dijo Antonio Altamirano.

Asimismo, establece que los tres órdenes de gobierno deberán habilitar y aceptar estos mecanismos para el pago de trámites y servicios públicos.

También habilita el uso de la CURP digital y el Expediente Digital Ciudadano como mecanismos válidos de identificación acreditación documental con la misma validez que los documentos físicos cuando sean utilizados con autorización de los usuarios, pues uno de los pilares de la iniciativa es la creación de condiciones para que las personas puedan contratar servicios financieros de forma totalmente digital.

Al respecto, Héctor Saúl Téllez, del Partido Acción Nacional (PAN), alertó que esta iniciativa de Ley no establece reglas claras de protección ante robos de identidad, ciberataques o filtraciones de datos

Si bien, la propuesta de Ley no incluye cambios en materia de impuestos y para la fiscalización, especialistas en esta materia consideran que los pagos digitales ayudarán a que el Servicio de Administración Tributaria tenga acceso a huellas que dejan estos pagos en el sistema financiero, lo que contribuiría a la revisión de ingresos de contribuyentes y a la lucha anti lavado de dinero.





De acuerdo con la propuesta, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará los sectores estratégicos y actividades relevantes en los cuales la aceptación de medios de pago digitales y electrónicos será la única forma de pago.