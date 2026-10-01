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La Ley de Economía Digital es aprobada por diputados en Comisión de Hacienda

La propuesta que busca disminuir el uso del efectivo en México, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue aprobada en lo general y particular con 25 votos a favor, cuatro en contra y cero abstenciones.
jue 01 octubre 2026 05:50 PM
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Un cliente paga con su celular la carga de gasolina en una estación de servicio.
Las estaciones de servicios de gasolinas y diésel, así como los cobros en casetas de carreteras serán 100% digitales, de acuerdo con la propuesta de Ley de Economía Digital, ya aprobada en Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. (Foto: Ritesh Shukla/Getty Images.)

Los diputados de la Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobaron la propuesta de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos , por lo que ahora el dictamen fue enviado a la Mesa Directiva para que sea discutido y votado en el pleno de la Cámara de Diputados.

En lo general y lo particular, la propuesta fue aprobada con 25 votos a favor, cuatro en contra y cero abstenciones. Las bancadas del PRI y PAN se manifestaron en contra, mientras diputados de Morena apoyaron la propuesta.

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El presidente de la Comisión, Carol Antonio Altamirano explicó que la iniciativa busca acelerar la digitalización de la economía mexicana mediante pagos electrónicos universales, identidad digital confiable e inclusión financiera para reducir el uso del efectivo, ampliar el acceso al crédito y modernizar la relación entre ciudadanos, empresas y gobierno.

"La propuesta parte de la premisa de que aunque el país ya cuenta con infraestructura tecnológica como el SPEI, CoDi, DiMo, códigos QR y aplicaciones financieras, una gran parte de las operaciones económicas siguen realizándose en efectivo. Para atender esta situación, la ley promueve el uso de transferencias electrónicas, tarjetas bancarias, códigos QR, tecnología NFC y otros medios digitales de pago reconocidos por las autoridades financieras", dijo Antonio Altamirano.

Asimismo, establece que los tres órdenes de gobierno deberán habilitar y aceptar estos mecanismos para el pago de trámites y servicios públicos.

También habilita el uso de la CURP digital y el Expediente Digital Ciudadano como mecanismos válidos de identificación acreditación documental con la misma validez que los documentos físicos cuando sean utilizados con autorización de los usuarios, pues uno de los pilares de la iniciativa es la creación de condiciones para que las personas puedan contratar servicios financieros de forma totalmente digital.

Al respecto, Héctor Saúl Téllez, del Partido Acción Nacional (PAN), alertó que esta iniciativa de Ley no establece reglas claras de protección ante robos de identidad, ciberataques o filtraciones de datos

Si bien, la propuesta de Ley no incluye cambios en materia de impuestos y para la fiscalización, especialistas en esta materia consideran que los pagos digitales ayudarán a que el Servicio de Administración Tributaria tenga acceso a huellas que dejan estos pagos en el sistema financiero, lo que contribuiría a la revisión de ingresos de contribuyentes y a la lucha anti lavado de dinero.

Usuario utiliza CURP digital. Foto: iStock.
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La Ley de Economía Digital permitirá abrir cuentas bancarias con la CURP biométrica


De acuerdo con la propuesta, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará los sectores estratégicos y actividades relevantes en los cuales la aceptación de medios de pago digitales y electrónicos será la única forma de pago.

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Saúl Téllez dijo que la prohibición de billetes y monedas en diversos comercios y servicios, va a afectar a personas sin cuenta bancaria, a los adultos mayores, a las comunidades sin internet o telefonía móvil.

La Exposición de Motivos de la Ley refiere que la experiencia internacional muestra que la digitalización lleva a un proceso de formalización, pues los negocios van recibiendo más montos por compras digitales, con lo que crece su historial financiero y así pueden acceder a crédito, que antes se les negaba por operar en efectivo.

El presidente de la Comisión presentó reservas que fueron aprobadas por unanimidad, las cuales fueron consideradas como "cuestiones de forma".

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