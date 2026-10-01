TransUnion, empresa dueña de Buró de Crédito, realizó por primera vez en México el estudio trimestral “Consumer Pulse” para conocer la percepción de las personas respecto a sus finanzas y las preocupaciones que conlleva tener una cuenta bancaria. Al respecto, las amenazas cibernéticas que más generan miedo a los mexicanos son el robo de identidad, el fraude en tarjeta de crédito y la filtración de datos.
Robo de identidad y el fraude son las mayores amenazas para los mexicanos: Buró de Crédito
Miedo con robo de identidad
En este sentido, la principal amenaza que más preocupa a los mexicanos es el robo de identidad con 42% de las respuestas. En segundo lugar, con 47%, el fraude en la tarjeta de crédito y, finalmente, la filtración de datos personales con 42%, indicó Buró de Crédito.
En particular la filtración de datos supone un “indicador adelantado” para las métricas de Buró de Crédito. De acuerdo con Virginia Olivella, directora senior de investigación para América Latina en TransUnion, es un indicador adelantado porque al filtrar los datos roban la información para crear identidades falsas.
No reaccionan por falta de claridad
De ahí que la firma detalló que un 76% de los encuestados no tiene conocimiento de haber sido afectado por una filtración de datos; mientras que un 24% sí lo sabe, aunque hay un segmento de ese monto que reacciona ante la alerta.
La información mostrada reveló que 21% de los encuestados no hace “nada” para hacer acciones que mejoren su ciberseguridad, en parte, a la falta de claridad. Entre quienes afirmaron no haber tomado medidas el 27% señala no tener claro qué acciones implementar y el 18% afirmó sentirse abrumado por la cantidad de información relacionada con ciberseguridad.
Cuando uno ve ese 21% (que no hace nada) eso está muy conectado con educación financiera. Muchas veces pensamos que educación financiera está asociada al riesgo de crédito y puntaje, pero también está conectado a temas de fraude.
Cambio de contraseñas, el más usado
Paralelamente, entre quienes sí han implementado acciones de seguridad, el cambio de contraseñas es el método más usado con 52%. Mientras que la modificación de las opciones de inicio de sesión incluyendo autenticación multifactor o métodos de acceso sin contraseña tuvo respuestas de 29%.
“La protección de identidad se ha convertido en un componente cada vez más importante del bienestar financiero. Los resultados muestran que no basta con que los consumidores reconozcan los riesgos: es necesario convertir esa preocupación en acciones concretas y sostenidas de protección”, concluyó Olivella.
La encuesta también sostuvo que el 44% de los sondeados afirmó que la situación financiera de los hogares está mejor de lo planeado, mientras que el 72% se muestra optimista sobre sus finanzas para los próximos doce meses y un 67% espera un aumento de sus ingresos durante ese periodo.
No obstante, a pesar de esta percepción positiva, el comportamiento de los hogares refleja cautela. Un 49% indicó que redujo gastos discrecionales durante los últimos meses y el 28% considera que podría enfrentar dificultades para cumplir con el menos una de sus obligaciones financieras actuales.
La encuesta de TransUnion se realizó en línea a 945 adultos entre el 17 y el 27 de julio de en colaboración con el proveedor de investigación de mercados Dynata. Se encuestó a adultos de 18 años o más residentes en México.