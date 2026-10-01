Robo de identidad y el fraude son las mayores amenazas para los mexicanos: Buró de Crédito

Cambio de contraseñas, el más usado

Paralelamente, entre quienes sí han implementado acciones de seguridad, el cambio de contraseñas es el método más usado con 52%. Mientras que la modificación de las opciones de inicio de sesión incluyendo autenticación multifactor o métodos de acceso sin contraseña tuvo respuestas de 29%.

“La protección de identidad se ha convertido en un componente cada vez más importante del bienestar financiero. Los resultados muestran que no basta con que los consumidores reconozcan los riesgos: es necesario convertir esa preocupación en acciones concretas y sostenidas de protección”, concluyó Olivella.

La encuesta también sostuvo que el 44% de los sondeados afirmó que la situación financiera de los hogares está mejor de lo planeado, mientras que el 72% se muestra optimista sobre sus finanzas para los próximos doce meses y un 67% espera un aumento de sus ingresos durante ese periodo.

No obstante, a pesar de esta percepción positiva, el comportamiento de los hogares refleja cautela. Un 49% indicó que redujo gastos discrecionales durante los últimos meses y el 28% considera que podría enfrentar dificultades para cumplir con el menos una de sus obligaciones financieras actuales.

La encuesta de TransUnion se realizó en línea a 945 adultos entre el 17 y el 27 de julio de en colaboración con el proveedor de investigación de mercados Dynata. Se encuestó a adultos de 18 años o más residentes en México.

