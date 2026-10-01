Empresas cancelan seguro de gastos médicos, dice AMASFAC

El problema toca a todos los sectores. La Asociación Mexicana de Agentes de Seguros (Amasfac) dijo que las empresas están recortando la contratación de seguros de gastos médicos para sus trabajadores, mientras los jóvenes muestran poco interés por adquirir una póliza, lo cual deja a que en este momento la mayor cantidad de asegurados sean adultos mayores, con padecimientos más costosos.

Érick Ocampo, presidente del Comité de Gobierno y Sector Público de la AMASFAC, señaló que las compañías enfrentan presiones presupuestales que también alcanzan a las prestaciones laborales. Esto ha llevado a algunas empresas a dejar de renovar los seguros de gastos médicos que ofrecían a sus trabajadores como parte de sus beneficios.

De acuerdo con Ocampo, alrededor de 70% de los seguros de gastos médicos en México provienen de contrataciones realizadas por los empleadores, mientras que el 30% corresponde a contrataciones individuales o de personas que ejercen una actividad independiente.

“Ciertas empresas ya no han renovado este tipo de prestaciones. Que no son obligatorias, que se las daban a la gente como beneficio o como planes de retención para que los empleados tuvieran un mejor ambiente laboral, pero hoy también han dejado de contratarlo”, señaló.

El problema también alcanza a los trabajadores que conservan una póliza individual. Ocampo explicó que el incremento de los costos ha obligado a los agentes a buscar alternativas para mantener a los asegurados dentro del mercado, principalmente mediante modificaciones a sus condiciones de cobertura.

“Hemos tenido que sugerirles una mayor participación en la pérdida a través del incremento del deducible, coaseguro. O les hemos tenido que buscar alternativas con otras aseguradoras”, dijo.

El margen para hacer estos ajustes, sin embargo, se reduce conforme aumentan los precios de la atención médica. Según Ocampo, la inflación médica se ha mantenido entre 14% y 15% durante los últimos cinco años, lo que ha elevado de manera importante el costo de las pólizas.

“S han triplicado los costos de los seguros de gastos médicos y tienes unos sectores que han optimizado sus coberturas hasta el máximo, y ya no hay forma de incrementar el deducible o la suma asegurada para optimizar la prima”, sostuvo.