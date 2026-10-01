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Economía

Usuarios abandonan el seguro de gastos médicos y buscan atención en el servicio público de salud

El alza constante en primas e inflación médica agota el presupuesto de personas y empresas, reduciendo al límite las opciones para acceder a hospitales privados.
jue 01 octubre 2026 10:36 AM
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Una paciente es examinada en un hospital privado
En México, 70% de los seguros de gastos médicos son contratados por empresas y otro 30% por personas físicas (FG Trade Latin/Getty Images)

El encarecimiento que ha experimentado el seguro de gastos médicos en México ha provocado un abandono silencioso por parte de sus clientes, quienes apuestan a encontrar atención médica en el IMSS.

Expansión publicó el pasado 15 de septiembre que en un año, un millón de personas cancelaron sus seguros de gastos médicos mayores , ante lo cual, se buscaron testimonios para conocer sobre la decisión de los usuarios de dejar a un lado la atención médica privada a la que podían acceder a través del seguro.

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“Me la voy a jugar. Ya no puedo pagar lo que me suben el seguro cada año”, dijo Margarita González, de 62 años, quien gran parte de su vida laboral contó con un seguro de gastos médicos hasta que los incrementos de más de 30% le impidieron seguir pagando por su póliza en Mapfre.

De acuerdo con la entrevistada, este año fue cuando más encarecieron su póliza y si bien hizo el esfuerzo por pagar el ajuste, el presupuesto ya no alcanzó ante otros gastos y pago de mantenimiento que necesitaba hacer en su casa.

Me la voy a jugar. Ya no puedo pagar lo que me suben el seguro cada año.
Margarita González, ama de casa.

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Se complica pagar el seguro de gastos médicos mayores

Rafael, padre de familia de 34 años, e ingeniero en sistemas, tenía una póliza con GNP para brindar seguridad a su esposa, su hija recién nacida y a él mismo. Lo que inició como un proyecto de vida, terminó con la desilusión de no poder costear más el seguro.

Cuando contrató el seguro, dice, la prima anual costó 32 mil 500 pesos dividido en 12 meses con intereses. Sin embargo, un año más tarde la póliza subió a 39 mil 700 pesos, un incremento de 22.15%.

“Por un momento hice los cálculos y dije; ‘bueno, lo puedo asumir’. Pero, ya a los cuatro o cinco meses lo di de baja”, acotó.

Ante el considerable crecimiento en el pago, explicó que la empresa defendió el alza de la póliza porque el monto se calcula en UMAs.

“La intención fue cambiarme a una prima y cobertura más económicas, pero no lo he hecho, por lo mismo de que tengo que estar revisando los gastos mensuales, cubriendo otros gastos, entonces lo he dejado a un lado”, mencionó.

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Ángela, profesionista de 32 años, también es cliente de GNP, sólo que a diferencia de Rafael en dos semanas tiene que renovar su póliza, y si bien tienen la intención de firmar una vez más con la GNP, ha pensando en ya no contar con una seguro de gastos médicos mayores por el encarecimiento del servicio.

“He pensando en cancelar mi seguro por los costos elevados y los ingresos son reducidos Aunque aún no tengo los montos exactos pienso que voy a pagar 400 pesos más al mes”, afirmó.

Ángela cuenta con una póliza de seguro de gastos médicos por 18 mil pesos al año, lo da un total de mil 500 pesos mensuales. Si el cálculo de la entrevistada se concreta estaría pagando un 26.6 por ciento más para cubrir su salud ante un siniestro.

Cuando decidió cambiarse de Seguros Monterrey a GNP lo hizo convencida en tener más servicios, sin embargo, ha encontrado obstáculos en la aplicación y página de internet para hacer uso de los derechos que brinda la póliza como psicólogo o dentista.

Cancelan seguro de gastos médicos

Empresas cancelan seguro de gastos médicos, dice AMASFAC

El problema toca a todos los sectores. La Asociación Mexicana de Agentes de Seguros (Amasfac) dijo que las empresas están recortando la contratación de seguros de gastos médicos para sus trabajadores, mientras los jóvenes muestran poco interés por adquirir una póliza, lo cual deja a que en este momento la mayor cantidad de asegurados sean adultos mayores, con padecimientos más costosos.

Érick Ocampo, presidente del Comité de Gobierno y Sector Público de la AMASFAC, señaló que las compañías enfrentan presiones presupuestales que también alcanzan a las prestaciones laborales. Esto ha llevado a algunas empresas a dejar de renovar los seguros de gastos médicos que ofrecían a sus trabajadores como parte de sus beneficios.

De acuerdo con Ocampo, alrededor de 70% de los seguros de gastos médicos en México provienen de contrataciones realizadas por los empleadores, mientras que el 30% corresponde a contrataciones individuales o de personas que ejercen una actividad independiente.

“Ciertas empresas ya no han renovado este tipo de prestaciones. Que no son obligatorias, que se las daban a la gente como beneficio o como planes de retención para que los empleados tuvieran un mejor ambiente laboral, pero hoy también han dejado de contratarlo”, señaló.

El problema también alcanza a los trabajadores que conservan una póliza individual. Ocampo explicó que el incremento de los costos ha obligado a los agentes a buscar alternativas para mantener a los asegurados dentro del mercado, principalmente mediante modificaciones a sus condiciones de cobertura.

“Hemos tenido que sugerirles una mayor participación en la pérdida a través del incremento del deducible, coaseguro. O les hemos tenido que buscar alternativas con otras aseguradoras”, dijo.

El margen para hacer estos ajustes, sin embargo, se reduce conforme aumentan los precios de la atención médica. Según Ocampo, la inflación médica se ha mantenido entre 14% y 15% durante los últimos cinco años, lo que ha elevado de manera importante el costo de las pólizas.

“S han triplicado los costos de los seguros de gastos médicos y tienes unos sectores que han optimizado sus coberturas hasta el máximo, y ya no hay forma de incrementar el deducible o la suma asegurada para optimizar la prima”, sostuvo.

Momento complicado para el seguro de gastos médicos mayores

El encarecimiento de las pólizas mantiene en alerta a Diputados, quienes buscan aprobar en el actual periodo de sesiones una iniciativa que busca regular algunos costos en el sector.

De acuerdo con Ocampo, el problema es integral y no puede atribuirse únicamente a las aseguradoras. El costo del seguro está relacionado con el comportamiento de todo el sistema privado de salud, desde medicamentos e insumos hasta hospitales, médicos, estudios y nuevas tecnologías.

“El seguro es un reflejo de lo que está sucediendo en la calle. El seguro lo único que hace es calcular la prima en función a la historia de lo que se viene pagando por servicios privados”, explicó.

Uno de los factores que identifica es el comportamiento de los medicamentos y los insumos médicos, cuyos precios, señaló, presentan diferencias por región. A esto se suma la distribución y las modificaciones que ha experimentado la cadena de suministro.

Detalló que hay una gran volatilidad en el costo de los medicamentos por región, con lo cual, el sector salud no alcanza a surtir todas las claves o las ha unificado.

"No puedes dar un mismo medicamento a una misma población. Hay poblaciones que reaccionan distinto a cada medicamento. Entonces eso ha encarecido y toda la cadena de distribución que estaba envuelto antes de las consolidaciones y de estas compras, pues también ha sufrido efectos que han encarecido medicamentos e insumos”, agregó.

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Seguros Inflación Secretaría de Salud

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