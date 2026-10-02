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El diésel inicia octubre sin IEPS, mientras Hacienda reporta caídas en su recaudación

Para la semana del 3 al 9 de octubre, las cuotas IEPS para las gasolinas serán mayores y continuará el estímulo complementario para el diésel, que acumula un mes sin el impuesto
vie 02 octubre 2026 05:34 PM
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Un trabajador arregla los precios del diésel en una gasolinera de Pemex
Hacienda otorga estos subsidios o descuentos a las cuotas IEPS tras el objetivo de contener los precios en México, ante incrementos en los precios internacionales del petróleo y sus derivados. (Foto: Martín Zetina/Cuartoscuro. )

Por cuarta semana consecutiva, cada litro de diésel que se venda en México no pagará la cuota de 7.36 pesos por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), mientras la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ya reporta caídas en la recaudación de este impuesto por otorgar estos descuentos o estímulos fiscales.

Para la semana del tres al nueve de octubre, el estímulo fiscal que otorga Hacienda a la cuota que se cobra al diésel será de 100%, además contará con un estímulo complementario de 0.60 pesos, de acuerdo con la publicación de la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

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Para esa misma semana, la gasolina Magna tendrá una cuota IEPS de 2.46 pesos, un monto mayor a la cuota de esta semana de 1.87 pesos por litro, por un descuento o subsidio de 63.34%, equivalente a 4.24 pesos.

En tanto, la gasolina Premium tendrá una cuota IEPS de 2.08 pesos, también mayor a la que se cobró esta semana de 1.58 pesos por litro, a causa de un descuento de 63.19% equivalente a 3.58 pesos.

Estos descuentos o subsidios son otorgados por Hacienda tras el objetivo de contener los precios de los combustibles automotrices en México, ante alzas en los precios internacionales del petróleo y sus derivados. Los estímulos a gasolinas y diésel fueron activados desde la primera semana de abril.

Los precios topados son de 24 pesos para la gasolina Magna y 27 pesos para el diésel. De acuerdo con el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, sin estos estímulos el alza de precios en el país sería mayor a 4% , en vez de estar en un nivel de 3.4%.

Hacienda pierde recaudación de IEPS a combustibles

No obstante, otorgar estos estímulos tiene un costo para las finanzas públicas: una menor recaudación.

Cifras actualizadas al cierre de agosto, refieren que la recaudación del IEPS federal a gasolinas y diésel cayó 5.0% frente al periodo enero-agosto del año pasado.

Por este IEPS se recaudaron 277,076 millones de pesos, cuando el año pasado se recaudaron 280,988 millones. Lo recaudado hasta agosto representa el 64% de la meta para todo el año; 432,487 millones.

Estimaciones del IMEF destacan que al cierre de junio 2026, estos apoyos representaron una renuncia recaudatoria de más de 47,000 millones de pesos.

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IEPS Gasolina Secretaría de Hacienda y Crédito Público Servicio de Administración Tributaria (SAT)

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