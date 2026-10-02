Para esa misma semana, la gasolina Magna tendrá una cuota IEPS de 2.46 pesos, un monto mayor a la cuota de esta semana de 1.87 pesos por litro, por un descuento o subsidio de 63.34%, equivalente a 4.24 pesos.

En tanto, la gasolina Premium tendrá una cuota IEPS de 2.08 pesos, también mayor a la que se cobró esta semana de 1.58 pesos por litro, a causa de un descuento de 63.19% equivalente a 3.58 pesos.

Estos descuentos o subsidios son otorgados por Hacienda tras el objetivo de contener los precios de los combustibles automotrices en México, ante alzas en los precios internacionales del petróleo y sus derivados. Los estímulos a gasolinas y diésel fueron activados desde la primera semana de abril.

Los precios topados son de 24 pesos para la gasolina Magna y 27 pesos para el diésel. De acuerdo con el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, sin estos estímulos el alza de precios en el país sería mayor a 4% , en vez de estar en un nivel de 3.4%.

Hacienda pierde recaudación de IEPS a combustibles

No obstante, otorgar estos estímulos tiene un costo para las finanzas públicas: una menor recaudación.

Cifras actualizadas al cierre de agosto, refieren que la recaudación del IEPS federal a gasolinas y diésel cayó 5.0% frente al periodo enero-agosto del año pasado.

Por este IEPS se recaudaron 277,076 millones de pesos, cuando el año pasado se recaudaron 280,988 millones. Lo recaudado hasta agosto representa el 64% de la meta para todo el año; 432,487 millones.

Estimaciones del IMEF destacan que al cierre de junio 2026, estos apoyos representaron una renuncia recaudatoria de más de 47,000 millones de pesos.