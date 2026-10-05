Falta de sanciones en su diseño amenaza la efectividad de la Ley de Economía Digital

Digitalización de pagos, con beneficios para empresas y bancos

A pesar de los retos, Córdoba identifica beneficios importantes en la iniciativa. La reducción del efectivo puede disminuir los costos asociados con su manejo y, al mismo tiempo, generar mayor trazabilidad sobre las operaciones económicas.

De acuerdo con el especialista, el costo de manejar efectivo puede representar alrededor de 1.5% del PIB, mientras que la pérdida de ingresos derivada de una menor fiscalización puede alcanzar aproximadamente 2.6% del PIB. En conjunto, estima que el impacto ronda casi 4% del producto.

La digitalización también es vista con buenos ojos por el sector financiero. Los bancos, explica, tienen incentivos económicos para que aumente el uso de medios de pago digitales, además del objetivo de ampliar la inclusión financiera.

“En el sector que estamos nosotros ahorita analizando, que es entidades financieras, es algo que ellos llevaban muchísimo tiempo pidiendo, evidentemente por otras razones. Digo, si los bancos tienen interés en que haya una inclusión financiera, pero también por temas económicos. Para ellos esto va a significar atraer más depósitos, poder llegar a tener más usuarios”, comentó.

