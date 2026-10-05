Falta de sanciones en su diseño amenaza la efectividad de la Ley de Economía Digital

¿De qué trata la Ley de Economía Digital?
- Inclusión y pagos digitales: Promueve la adopción masiva de medios electrónicos (QR, CoDi, DiMo, tarjetas, transferencias) para reducir el uso de efectivo.
- Identidad y contratación remota: Valida legalmente la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano para abrir cuentas y contratar servicios financieros a distancia.
- Obligatoriedad gubernamental: Exige a los tres órdenes de gobierno contar con infraestructura para aceptar pagos digitales en trámites y servicios.
- Sectores exclusivos: Faculta a la SHCP a determinar actividades estratégicas donde el pago digital sea la única vía permitida.
- Facultades para Banxico: Permite al Banco de México homologar el uso de aplicaciones financieras, ampliar montos en cuentas simplificadas y regular cobros con QR en terminales.
- Inclusión crediticia: Genera un historial transaccional que facilita el acceso a crédito para MiPymes y sectores vulnerables.
- Regla de contingencia: Permite el pago temporal en efectivo o cheque únicamente ante fallas técnicas imprevistas o fuerza mayor.
- Plataformas de desarrollo: Integra herramientas de la Agencia de Transformación Digital, como la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones y la Plataforma de Establecimientos Mercantiles.