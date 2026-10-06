El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, con la que el gobierno busca reducir gradualmente el uso de efectivo en México y ampliar la utilización de transferencias, tarjetas, códigos QR y otras herramientas digitales como CoDi y DiMo.
Diputados aprueban Ley de Economía Digital para reducir el uso del efectivo
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, con la que el gobierno busca reducir gradualmente el uso de efectivo en México y ampliar la utilización de transferencias, tarjetas, códigos QR y otras herramientas digitales como CoDi y DiMo.
El dictamen fue avalado en lo general con 330 votos a favor y 122 en contra y, posteriormente, en lo particular con 327 votos a favor y 122 en contra. La minuta fue enviada al Senado para continuar con el proceso legislativo.
Uno de los principales cambios de la legislación es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá determinar los sectores estratégicos y actividades relevantes en los que los pagos digitales y electrónicos podrán convertirse en la única forma de pago aceptada. La ley contempla una aplicación gradual y deja a las autoridades de cada sector la definición de las condiciones, requisitos y obligaciones para implementar la medida.
El proyecto de ley establece que, una vez que entre en vigor, la Secretaría de Hacienda tendrá 15 días hábiles para determinar los sectores y actividades sujetos a este esquema. Después, las autoridades correspondientes contarán con otros 15 días hábiles para emitir las disposiciones administrativas que establezcan las reglas para la transición.
Entre los primeros ámbitos señalados durante la discusión están las gasolineras y las casetas de peaje. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones había señalado previamente que 95% de las estaciones de servicio cuenta con terminales punto de venta y que 98.5% se encuentra en zonas con cobertura de conectividad, mientras que las casetas cuentan con infraestructura para pagos mediante TAG y se prevé ampliar el uso de códigos QR.
La nueva legislación también establece obligaciones para proveedores de bienes y servicios y para los tres órdenes de gobierno, que deberán habilitar infraestructura para recibir pagos digitales, informar a los usuarios sobre los medios disponibles y contar con mecanismos para atender contingencias que impidan realizar operaciones electrónicas.
El efectivo, sin embargo, no desaparecerá de manera general. Cuando una contingencia impida recibir pagos digitales o electrónicos, la legislación permitirá utilizar efectivo o cheque mientras persista la afectación.
CURP digital, llave para acceder a servicios financieros
Otro de los cambios es el reconocimiento de la CURP Digital como mecanismo de confianza para la contratación digital de servicios financieros. Los usuarios podrán utilizarla o algún otro mecanismo de identificación oficial ante las entidades financieras.
La legislación también asigna nuevas responsabilidades al Banco de México y a las instituciones financieras para facilitar el uso de medios digitales, mientras que las autoridades deberán avanzar en la aceptación de estos mecanismos para trámites y servicios públicos. Entre los medios considerados están las transferencias electrónicas, tarjetas, códigos QR, tecnología NFC y otros dispositivos o interfaces reconocidos por las autoridades financieras, como CoDi y Dimo.
Durante el debate, la oposición cuestionó principalmente la facultad otorgada a Hacienda para definir las actividades en las que el efectivo dejará de ser aceptado, así como los costos que la transición podría representar para pequeños negocios. Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano señalaron también riesgos para personas sin acceso a internet, cuentas bancarias o dispositivos móviles, además de posibles problemas de seguridad y protección de datos.
Las dudas prevalecen sobre los avances que podrá tener la nueva ley, principalmente al considerar que el efectivo todavía concentra una parte importante de las operaciones de bajo monto.
De acuerdo con los datos citados durante la discusión legislativa, 85.2% de las compras de hasta 500 pesos se realizaba en efectivo en 2024, aunque el uso de transferencias y aplicaciones móviles aumentó de 1.6% en 2021 a 4.4% en ese mismo periodo.