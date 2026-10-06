Diputados aprueban Ley de Economía Digital para reducir el uso del efectivo

El proyecto de ley establece que, una vez que entre en vigor, la Secretaría de Hacienda tendrá 15 días hábiles para determinar los sectores y actividades sujetos a este esquema. Después, las autoridades correspondientes contarán con otros 15 días hábiles para emitir las disposiciones administrativas que establezcan las reglas para la transición.

Entre los primeros ámbitos señalados durante la discusión están las gasolineras y las casetas de peaje. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones había señalado previamente que 95% de las estaciones de servicio cuenta con terminales punto de venta y que 98.5% se encuentra en zonas con cobertura de conectividad, mientras que las casetas cuentan con infraestructura para pagos mediante TAG y se prevé ampliar el uso de códigos QR.

La nueva legislación también establece obligaciones para proveedores de bienes y servicios y para los tres órdenes de gobierno, que deberán habilitar infraestructura para recibir pagos digitales, informar a los usuarios sobre los medios disponibles y contar con mecanismos para atender contingencias que impidan realizar operaciones electrónicas.

El efectivo, sin embargo, no desaparecerá de manera general. Cuando una contingencia impida recibir pagos digitales o electrónicos, la legislación permitirá utilizar efectivo o cheque mientras persista la afectación.

