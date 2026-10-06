¿El SAT te debe dinero? La SCJN pone un límite a los intereses que puedes reclamar tras años de espera

Si tienes un saldo a favor y el SAT tarda años en devolverte el dinero, no necesariamente recibirás intereses por todo el tiempo que esperaste. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el límite de cinco años que establece la ley para el pago de intereses en las devoluciones fiscales.

El criterio surgió a partir del caso de una empresa que pidió al fisco la devolución de un saldo a favor de IVA correspondiente a mayo de 2013. Después de varios procesos legales, consiguió que se reconociera su derecho a recuperar el dinero, además de la actualización y los intereses correspondientes.

El problema llegó cuando la autoridad fiscal calculó los intereses. Aunque el conflicto había durado más de cinco años, el SAT limitó el pago de estos a ese periodo. La empresa consideró que la restricción afectaba su patrimonio y llevó el caso hasta la Suprema Corte .