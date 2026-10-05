En Tulum, la distancia respecto al principal nodo aéreo de la región agrava el problema. Fernando Gómez Suárez, analista del sector aéreo, considera que la combinación de una estrategia turística débil y una conexión insuficiente con Cancún contribuyó a la situación actual.
“Está un poco lejos para el turista tanto nacional como internacional, a una hora de Cancún en una ruta directa de transporte particular o de hasta dos si se alternan transportes como autobús y taxi. Si le sumas, por ejemplo, la condición de que los turistas disminuyeron por el encarecimiento de los servicios, esto también juega en contra”, añade.
El deterioro del atractivo turístico limita todavía más las posibilidades del aeropuerto. Tulum dejó de competir únicamente por tener una nueva terminal y necesita convencer a los viajeros de que el costo total del viaje, desde el vuelo hasta el hospedaje, alimentos y transporte, resulta competitivo frente a otras opciones de Quintana Roo.
Por eso, una de las alternativas es recuperar el mercado de pasajeros antes que buscar una transformación radical del aeropuerto. La región ya tiene una demanda turística y, en principio, Tulum no necesita crear un mercado desde cero, sino conseguir que una mayor proporción de esos viajeros utilice su terminal.
“El volumen de pasajeros ahí (en Tulum) debió de haberse incrementado sustancialmente, no por ser un nuevo mercado, sino prácticamente por enfocarse a uno que ya estaba saturado. (Tulum) es un mercado ahora cautivo que podría aprovecharse si se toman las cartas en el asunto de manera correcta”, explica Gómez Suárez.
La carga tampoco ofrece una salida inmediata
Convertir Tulum en una terminal de carga podría parecer una alternativa para aprovechar una infraestructura que todavía es nueva, pero el comportamiento de este mercado en la región limita esa posibilidad.
El AIFA logró convertirse en la principal terminal aérea de carga del país después de que el gobierno prohibió las operaciones cargueras en el AICM y obligó a trasladarlas a Santa Lucía. Ese movimiento creó de manera regulatoria una demanda que antes estaba concentrada en el aeropuerto capitalino.
Tulum no tiene una condición equivalente. La Riviera Maya está orientada principalmente al turismo y no cuenta con una concentración de industrias exportadoras o centros logísticos que genere una demanda comparable a la del centro del país.