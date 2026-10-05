El problema de fondo es que la construcción de una terminal aérea no genera por sí misma un mercado. Para que un aeropuerto consiga atraer y conservar rutas necesita conectividad terrestre, demanda suficiente y un destino capaz de competir por los pasajeros. Tulum enfrenta debilidades en los tres frentes.

Falta de conectividad encarece acceso al Aeropuerto de Tulum

El aeropuerto, inaugurado en diciembre de 2023, fue concebido como una alternativa para desahogar la saturación del Aeropuerto Internacional de Cancún. La lógica era similar a la que llevó a construir el AIFA para complementar al AICM, pero la experiencia de ambas terminales muestra que trasladar parte de la demanda requiere algo más que capacidad aeroportuaria.

Rosario Avilés, analista del sector aéreo, señala que uno de los principales problemas de Tulum está fuera de la terminal. Llegar desde Cancún implica recurrir a autobuses, taxis privados o vehículos rentados, sin una opción directa y accesible que facilite el traslado entre los dos puntos.

“Es complicadísimo llegar al aeropuerto de Tulum. Es caro porque hay muy poquita oferta de transportación terrestre. No tuvieron la planeación correcta. Les pasó lo mismo que en el AIFA: de la barda para dentro está perfecto, pero de la barda para fuera no está conectado con el resto de la infraestructura y eso ha hecho que sea muy caro y que sea muy complicado. A veces el transporte terrestre es más caro que el aéreo. Eso no ayuda”, comenta Avilés en entrevista con Expansión.

La conexión terrestre también pesa en las decisiones de las aerolíneas. Para una compañía, una ruta no depende únicamente de que exista una terminal disponible, sino de que los pasajeros puedan llegar a ella con facilidad.

El caso del AIFA mostró esa limitación cuando algunas aerolíneas internacionales condicionaron sus operaciones a la existencia de una alternativa de transporte más eficiente, como el tren que conecta Buenavista con el aeropuerto de Santa Lucía.